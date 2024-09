Musicarium Brazilian Philharmomic Academy

Erste Auslandsreise der jugendlichen Musiker der Philharmonischen Akademie Musicarium aus Brasilien

Konzert am 1. Oktober 2024 in Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Das Jugend-Streichorchester und das Schlagzeug-Ensemble der Philharmonischen Akademie Musicarium aus Brasilien gehen zum ersten Mal auf Europatournee und geben auch ein Konzert in Karlsruhe. Am 1. Oktober 2024 spielen sie im Wolfgang-Rihm-Forum der der Hochschule für Musik, bevor sie anschliessend in die Niederlande weiterreisen. Auf dem Programm stehen Werke von international bekannten Komponisten wie Tchaikovsky bis hin zu brasilianischen Komponisten wie Villa-Lobos. Die 24 jungen Musiker studieren am Musicarium. Diese Non Profit Organisation bildet talentierte Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen musikalisch aus und bereitet sie auf eine professionelle Karriere vor. Dies ist ihre erste Auslandsreise.

Die Philharmonische Akademie Musicarium aus Joinville im Süden von Brasilien ist ein soziales Bildungsprojekt, das talentierte Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen fördert, indem es ihnen eine hochwertige klassische Musikausbildung vermittelt.

Jugendliche zum ersten Mal im Ausland

Die erste internationale Tournee des Jugend-Streichorchesters und des Schlagzeug-Ensembles von Musicarium führt durch die Schweiz, Deutschland und die die Niederlande. Die Tournee soll den kulturellen Austausch fördern und das musikalische Erbe Brasiliens aufzeigen. Die 24 jungen Musikerinnen und Musiker sind zwischen 14 - 21 Jahre alt und verlassen für diese Konzertreihe ihr Heimatland Brasilien zum ersten Mal.

"Das Ziel der Reise ist es, kulturelle Verbindungen und einen musikalischen Austausch zu schaffen. Es wird eine grossartige Entwicklungsmöglichkeit für die jungen Musiker sowie die Akademie sein und die internationalen Partnerschaften und Anerkennung stärken", sagt Sergio Ogawa, CEO der Philharmonischen Akademie Musicarium. "Die Konzerttournee ist ein wichtiger Erfolg für das Musicarium und erhöht seine Sichtbarkeit in bedeutenden Kulturinstitutionen und der internationalen Gemeinschaft".

Konzertdetails

Das Konzert findet am Dienstag, 1. Oktober 2024 um 19.30 Uhr im Wolfgang-Rihm-Forum an der Hochschule für Musik in Karlsruhe statt. Auf dem Programm steht unter anderem die Serenade für Streicher von Tschaikowsky und Werke diverser brasilianischer Komponisten.

Hintergrundinformationen

Die Philharmonische Akademie Musicarium aus Brasilien ist ein Ausbildungszentrum für Orchester. Aktuell werden 180 Kinder und Jugendliche von 25 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Als gemeinnützige Organisation fördert sie junge Talente und bietet ihnen eine humanistische Musikausbildung auf höchstem Niveau. Das Musicarium kombiniert kulturelle Arbeit mit sozialer Wirkung. Ziel ist es, international bekannt zu werden und gleichzeitig durch die Musik Leben zu verändern, Kultur zu fördern und die Kinder und Jugendlichen zu Bürgern mit Zukunft auszubilden. Dabei spielt der internationale Austausch wie Gastsemester eine wichtige Rolle. Der 17-jährige Perkussionist Caio Uliano erinnert sich daran, wie er zum ersten Mal von der Ausbildung hörte. "Damals war der Orchesterkontext neu für mich - ich hatte noch nie ein Orchester spielen gesehen. Aber ich wollte diese Gelegenheit unbedingt ergreifen".

Das Musicarium wurde 2017 gegründet. 2019 entstand das Kinderorchester, das Jugendorchester wurde 2024 ins Leben gerufen, und fünf Jahre später, im Jahr 2030, soll ein professionelles philharmonisches Orchester gegründet werden.

Die Tour wird unterstützt von: MinC (Ministry of Culture), Culture Incentive Law / Coree International School / BTG PACTUAL / Porto Itapoá

Kontakt

Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter https://drive.google.com/drive/folders/1yQ3a0oBZd8hKpyrQtKBzycXXOsxcSx7p

(Fotos: Musicarium)

Weitere Informationen zur Tournee und den Tickets finden Sie unter: https://materiais.musicarium.org.br/musicarium-international-tour-2024