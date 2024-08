Jenscare Scientific Co., Ltd.

Jenscare, mit innovativem TTVR, veröffentlicht Zwischenergebnisse für H1-2024

Beijing (ots/PRNewswire)

Jenscare Scientific Co., Ltd. („Jenscare" oder das „Unternehmen") (HKEX: 9877), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das sich auf die interventionelle Behandlung struktureller Herzkrankheiten mit TTVR-Durchbrüchen spezialisiert hat, veröffentlichte die Zwischenergebnisse für das am 30. Juni 2024 beendete 1. Halbjahr 2024.

Höhepunkte im Finanzbereich

Der den Stammaktionären zurechenbare Nettoverlust belief sich auf 102 Mio. RMB [1] (14 Mio. USD) und verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 41,8 %.

(14 Mio. USD) und verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 41,8 %. Die liquiden Mittel, Termineinlagen und Finanzanlagen beliefen sich auf 922 Mio. RMB (129 Mio. USD), was für die künftige Entwicklung des Unternehmens ausreichend ist, um seine Geschäftsstrategie zu verwirklichen, indem es die weltweite Anwendung seiner Kernprodukte vorantreibt, einschließlich der Durchführung der klinischen Studie, des Zulassungsverfahrens und der Markteinführung der Produkte.

[1] Die Umrechnung von RMB in USD erfolgt zu einem Wechselkurs von 7,1644 RMB zu 1,00 USD, der in der statistischen Veröffentlichung H.10 des Federal Reserve Board vom 19. August 2024 angegeben ist.

Geschäftliche Höhepunkte und Zukunftserwartungen

Produkte der LuX-Valve-Serie, das TTVR-System

Die Ergebnisse der sechsmonatigen klinischen Studie zur Bestätigung von LuX-Valve Plus wurden veröffentlicht. Die durchschnittliche Betriebszeit des Geräts betrug 35,56 Minuten. Die Wirksamkeits- und Sicherheitsergebnisse zeigten ermutigende Tendenzen in Bezug auf die Verbesserung der Trikuspidalregurgitation (bei 97,62 % der Patienten trat keine moderate oder schwere TR mehr auf), der NYHA-Herzfunktion (91,86 % verbesserten sich nach dem Eingriff auf die Klasse I/II) und der Lebensqualität (der KCCQ-Score verbesserte sich im Durchschnitt um 20 Punkte), bei einer geringen Inzidenz von zusammengesetzten unerwünschten Ereignissen (8,33 %). Das innovative Designkonzept ermöglicht eine breite Anwendbarkeit für große Anatomien.

In Europa wird die Patientenrekrutierung für die klinische Studie zu LuX-Valve Plus, die auf den Erhalt des CE-Zertifikats abzielt, voraussichtlich im dritten Quartal 2024 abgeschlossen sein.

In den USA wurde die IDE (Investigational Device Exemption) für die EFS (Early Feasibility Study) zu LuX-Valve Plus von der FDA genehmigt, und die EFS wurde eingeleitet. Es wird erwartet, dass die Patientenrekrutierung für die klinische Machbarkeitsstudie (EFS) im vierten Quartal 2024 abgeschlossen sein wird.

Auf dem chinesischen Festland wurde die einjährige Nachuntersuchung der klinischen Zulassungsstudie für LuX-Valve Plus abgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Antrag auf Genehmigung der NMPA im dritten Quartal 2024 eingereicht und im zweiten Halbjahr 2025 genehmigt wird.

Andere Produkte

Ken-Valve, das TAVR-System, das für die Behandlung von schwerer Aortenregurgitation oder in Kombination mit Aortenstenose entwickelt wurde, befindet sich im Zulassungsverfahren durch die NMPA.

JensClip, das TMVr-System, hat die Patientenrekrutierung für die klinische Registrierungsstudie und die einmonatige Nachbeobachtung mit ermutigenden klinischen Ergebnissen abgeschlossen.

