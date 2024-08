UTime Limited

UTime unterzeichnet NDA zur Übernahme des Affenpocken-Impfstoffherstellers Bowen Therapeutics Inc. und unterstützt den Abschluss der FDA-Registrierung der entsprechenden Impfstoffe

SHENZHEN, China, 28. Aug. 2024 /PRNewswire/ – UTime Limited (NASDAQ: WTO) („UTime" oder das „Unternehmen") hat offiziell die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung („NDA") mit Bowen Therapeutics Inc. („Bowen Therapeutics") für die Übernahme des Bowen Therapeutics-Labors an der UMASS Medical School bekanntgegeben. Dieser strategische Schritt markiert nicht nur die tiefgreifende Expansion von UTime auf dem globalen Impfstoffmarkt, sondern bietet auch eine starke Unterstützung für die Registrierung des entsprechenden Impfstoffs durch die US Food and Drug Administration („FDA").

Einer der Hauptgründe für diese Übernahme ist der weltweit wachsende Bedarf an einem wirksamen Affenpocken-Impfstoff. Die Affenpocken, eine durch das Affenpockenvirus verursachte Infektionskrankheit, sind in den letzten Jahren an vielen Orten der Welt ausgebrochen und haben die internationale Gemeinschaft in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Insbesondere im Zusammenhang mit globalen Epidemien haben die Geschwindigkeit und das Ausmaß ihrer Ausbreitung zu erheblichen Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit geführt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden in mehreren Ländern und Regionen der Welt Fälle von Affenpocken gemeldet, so dass wirksame Präventions- und Kontrollmaßnahmen sowie Impfstoffe immer dringender werden.

Bowen Therapeutics, das UTime zu übernehmen beabsichtigt, ist ein Unternehmen, das sich der Forschung und Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten widmet. Das Labor hat bereits eine Reihe von Forschungsarbeiten über das Affenpockenvirus veröffentlicht und eine Reihe potenzieller Impfstoffkonzepte vorgeschlagen. Der rekombinante sechswertige Proteinimpfstoff von Noval, der im Rahmen dieser Studien entwickelt wurde, basiert auf den Eigenschaften des Affenpockenvirus und wurde mit Hilfe der neuesten rekombinanten Technologie entwickelt. Die Technologie kann den Gehalt an virusneutralisierenden Antikörpern wirksam erhöhen und die Schutzwirkung des Impfstoffs deutlich verbessern.

Im Rahmen des NDA wird UTime das gesamte Labor von Bowen Therapeutics an der UMASS Medical School übernehmen und für die laufenden klinischen Versuche und die künftigen Impfstoffentwicklungsprogramme zuständig sein. Darüber hinaus wird UTime seine Ressourcen und sein Fachwissen einsetzen, um dem Affenpocken-Impfstoff bei der schnellen und effizienten Durchführung des FDA-Zulassungsverfahrens zu helfen. Es wird erwartet, dass die Kerntechnologien und -produkte von Bowen durch diese Übernahme auch weltweit stärker genutzt und gefördert werden.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Verhandlungen und der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der entsprechenden behördlichen Genehmigungen, und es wird erwartet, dass alle erforderlichen rechtlichen und kommerziellen Formalitäten innerhalb weniger Monate abgeschlossen werden. Es gibt keine Garantie, dass die Transaktion innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt abgeschlossen wird. Die Aktionäre werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese Pressemitteilung zu verlassen.

Hengcong Qiu, Chief Executive Officer von UTime, kommentierte: „Die Übernahme von Bowen Therapeutics ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Erkundung des Medizin- und Gesundheitssektors und ein wichtiger Schritt bei dem Versuch des Unternehmens, das Impfstoffgeschäft zu globalisieren. Wir setzen uns dafür ein, durch die Kraft von Innovation und Technologie wirksame Lösungen für globale Probleme der öffentlichen Gesundheit zu finden." Er betonte auch, dass die Integration der Ressourcen und der Technologie von Bowen Therapeutics die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von UTime im Bereich der Impfstoffe beschleunigen wird, insbesondere im Hinblick auf die aktuelle weltweite Besorgnis über den Ausbruch von Affenpocken.

Mit seiner Investition in die Entwicklung von Affenpocken-Impfstoffen wird UTime in Zukunft eine noch wichtigere Rolle auf dem globalen Impfstoffmarkt spielen. Diese Übernahme ist nicht nur eine Neuausrichtung der Geschäftsstrategie, sondern auch eine positive Antwort auf die globalen Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und zeigt, welch entscheidende Rolle Unternehmen in globalen Gesundheitsfragen spielen können.

Informationen zu UTime Limited

Das 2008 gegründete Unternehmen UTime Limited bietet Verbrauchern weltweit kostengünstige Mobilgeräte an und verhilft einkommensschwachen Menschen in etablierten Märkten wie den Vereinigten Staaten und in Schwellenländern wie Indien und Ländern in Südasien und Afrika zu einem besseren Zugang zu aktueller Mobiltechnologie. Seit 2024 setzt sich UTime dafür ein, Gesundheit und Wellness durch innovative medizinische Wearable-Technologien zu verbessern. Durch den Einsatz von Spitzenforschung und strategischen Partnerschaften will UTime wirksame Lösungen für die Krankheitsprävention und das Gesundheitsmanagement auf globaler Ebene anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.utimeworld.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung über zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten sowie alle anderen Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten darstellen, können „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 und seiner jeweils aktuellen Fassung and des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Die Wörter „antizipieren", „glauben", „fortsetzen", „könnten", „schätzen", „erwarten", „beabsichtigen", „können", „planen", „potenziell", „vorhersagen", „prognostizieren", „sollten", „anstreben", „werden", „würden" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, wobei nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 20-F, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission am 30. Juli 2024 eingereicht wurde, erörtert werden, erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

