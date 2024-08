GotPhoto

Fotograf.de übernimmt Entagged samt App mit Namenslisten-Funktion

Berlin (ots/PRNewswire)

Fotograf.de, die führende End-to-End-Workflow- und E-Commerce-Lösung für Fotografen, freut sich, die Übernahme von Entagged, entwickelt von Foolography GmbH, sowie dessen bahnbrechendes Namensliste Feature bekannt zu geben. Diese strategische Übernahme wird den Tagging-Prozess in der Volumenfotografie optimieren und es Fotografen erleichtern, große Fotoshootings effizient zu erfassen und direkt über die Fotograf.de-Plattform zu verwalten.

Entagged ist eine Bluetooth®-Barcode-Scanning- und Bild-Tagging-Lösung, die Bilder automatisch mit den entsprechenden Personen verknüpft. Es integriert sich nahtlos in Fotograf.de und ermöglicht es Fotografen, ihre Shootings effizient zu verwalten und ihren Workflow zu automatisieren. Das Namensliste Feature der Entagged-App bettet Codes, mit einem einzigen Fingertipp auf den Namen des Motivs, in die Metadaten ein, wodurch das Drucken oder Scannen von QR-Codes und Barcodes während des Shootings überflüssig wird. Fotografen können Schülerinformationen direkt in die App importieren, Namen einfach durchsuchen und Daten schnell bearbeiten, um Fototage reibungsloser und besser organisiert zu gestalten.

„Die Zusammenarbeit mit Fotograf.de ist ein großer Meilenstein für uns, um die Reichweite unseres Entagged zu erweitern. Wir blicken bereits auf viele Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit und Integration zurück und haben Fotograf.de immer als die ideale End-to-End-Plattform unseren Kunden empfohlen. Die Übernahme fühlt sich sehr natürlich an, und wir sind gespannt, was die Zukunft bringt!" sagte Foolography-Gründer Oliver Perialis.

„Mit dieser Übernahme setzt Fotograf.de seine Mission fort, das Leben der Fotografen einfacher und effizienter zu gestalten," sagte Fotograf.de CEO Benedikt Greifenhofer. „Die Integration von Entagged und der App mit Namenslisten-Funktion gibt uns die Möglichkeit, Fotografen, die große Shootings verwalten, ein unvergleichliches Maß an Komfort und Funktionalität zu bieten. Wir sind nun auch in der Lage, weiter in Lösungen für Fototage zu investieren, indem wir diesen Schritt des Prozesses zu unserem Portfolio hinzufügen."

Bei Fotograf.de dreht sich alles darum, ein Ökosystem zu schaffen, in dem Fotografen erfolgreich sein können. Das engagierte Team, das sich über fünf Länder erstreckt, arbeitet unermüdlich daran, Tausende von Fotografen weltweit zu unterstützen, um ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und ihre Geschäfte auszubauen.

Über Fotograf.de

Fotograf.de ist der Marktführer bei Softwarelösungen für die Volumenfotografie. Unsere innovative Plattform spart Fotografen Zeit und steigert ihren Umsatz, indem sie mühsame Aufgaben automatisiert und ein nahtloses Online-Shopping-Erlebnis für Kunden bietet. Mit sicheren Galerien und umfassendem Kundensupport stellt Fotograf.de sicher, dass Fotografen sich auf das konzentrieren können, was sie am besten können – Erinnerungen festzuhalten.