NEOM McLaren Extreme E Team unterstützt Vantage UK bei der Markenkampagne „Reborn a Trader".

Der führende Multi-Asset-Broker Vantage UK (oder Vantage Markets) hat in Zusammenarbeit mit dem NEOM McLaren Extreme E Team ein aufregendes neues Video als Teil der „Rethink"-Phase seiner Markenkampagne „ Reborn a Trader" veröffentlicht. Dieses Video wurde im Sweet Lamb Motorsport Complex als Teil des Extreme E Tests gedreht und ist jetzt auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Vantage UK verfügbar.

Bei der „Can't See, Can't Hear, Can't Talk Challenge" stellen sich die Mitglieder des NEOM McLaren Extreme E Teams einer Aufgabe mit spezifischen sensorischen Einschränkungen. Mattias Ekström wurden die Augen verbunden, der erste Mechaniker trug Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, und Cristina Gutierrez wurde der Mund bedeckt, damit sie nicht sprechen konnte.

Als Teil der Herausforderung arbeitete das Team gemeinsam an einem Reifenwechsel und stellte dabei seine Fähigkeit unter Beweis, Strategien zu überdenken und zusammenzuarbeiten. Dies unterstreicht ihre Anpassungsfähigkeit und Gelassenheit unter Druck und zeigt, wie innovative Teamarbeit Hindernisse überwinden kann.

David Shayer, Geschäftsführer von Vantage UK, sagt: „Die Zusammenarbeit mit dem McLaren Extreme E Team veranschaulicht auf effektive Weise, wie wichtig es ist, Strategien in einem unter Druck stehenden Umfeld neu zu bewerten - ein Szenario, das unsere Händler alle erlebt haben. Unser Ziel ist es, Händler mit neuen Perspektiven zu inspirieren, unser Engagement für herausragende Leistungen zu zeigen und das Wachstum innerhalb der Handelsgemeinschaft zu fördern. Es ist fantastisch, dass unser Partner, das NEOM McLaren Extreme E Team, uns auf diesem Weg unterstützt."

Die Markenkampagne „Reborn a Trader" von Vantage UK zielt darauf ab, Händler auf einer emotionalen Ebene anzusprechen, indem sie die Reise des Lernens, des Wachstums und des Potenzials für finanzielle Selbstbestimmung hervorhebt. Sie spiegelt die Mission von Vantage wider, wesentliche Tools und eine verbesserte Handelserfahrung durch drei Kernprinzipien anzubieten: Reagieren, umdenken und neu geboren werden.

Weitere Informationen über die Markenkampagne „Reborn a Trader" finden Sie unter https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/.

Informationen zu Vantage UK

Vantage UK (oder Vantage Markets) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) auf Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.

Mit über 14 Jahren Markterfahrung geht Vantage UK über die Rolle des Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen zu nutzen.

