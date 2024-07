Davie

Davie beabsichtigt, eine US-Schiffbaupräsenz im Einklang mit dem ICE-Pakt zu schaffen

Davie, das in Kanada ansässige multinationale Schiffbauunternehmen, gab heute seine Absicht bekannt, ein bedeutendes, langfristiges Engagement in der amerikanischen Schiffbauindustrie einzugehen.

Bis zur endgültigen Auswahl des Standorts und der Partner fällt die Entscheidung von Davie mit einer Reihe von Maßnahmen zusammen, die heute von der US-Regierung angekündigt wurden, um die Effizienz, Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des US-Schiffbaus zu steigern. Die Produktion von hochwertigen US-Schiffen für den heimischen und internationalen Markt wird voraussichtlich auch die amerikanische Seemacht wiederbeleben, das Wirtschaftswachstum ankurbeln und viele qualifizierte Arbeitsplätze für amerikanische Arbeitnehmer schaffen.

Die Pläne von Davie stehen auch im Einklang mit dem ICE-Pakt, einer am 11. Juli angekündigten trilateralen Zusammenarbeit zwischen den USA, Kanada und Finnland. Der ICE-Pakt wird die Produktion von gefragten Polareisbrechern in den teilnehmenden Ländern fördern und damit die Wirtschaft, das Klima und die nationale Sicherheit stärken und gleichzeitig wichtige gemeinsame Interessen in den umkämpften Polarregionen unterstützen. Bezeichnenderweise hat das US-Verteidigungsministerium am 22. Juli seine Arktis-Strategie 2024 vorgestellt, in der das Verteidigungsministerium in Zusammenarbeit mit Verbündeten und Partnern Maßnahmen ergreifen wird, um die Arktis als sichere und stabile Region zu erhalten.

Davie ist seit 1825 ununterbrochen tätig und hat über 720 Spezialschiffe gebaut, darunter viele Eisbrecher. Derzeit baut Davie den weltweit größten Auftrag für schwere Eisbrecher für Kanada, einen der Gründungspartner des ICE-Pakts. Davie ist auch stolzer Eigentümer der Helsinki-Werft in Finnland, einem weiteren ICE-Pact-Gründer, der für seine außergewöhnliche Lieferkette für Polarschiffe bekannt ist. Die 1865 gegründete Werft in Helsinki hat mehr als 50 % der heutigen weltweiten Eisbrecherflotte gebaut.

Davie hat in der Vergangenheit Amerikas qualifizierte Schiffsbauer bei strategischen Projekten wie den Flugzeugträgern der Nimitz-Klasse und den Zerstörern der Arleigh-Burke-Klasse der US-Marine unterstützt.

Link zum Informationsblatt des Weißen Hauses: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/07/29/fact-sheet-white-house-announces-new-private-sector-investments-in-american-maritime-industries-due-to-biden-harris-administration-efforts/

Über Davie

Davie, seit 1825 in Québec, Kanada, ansässig, ist ein weltweit führender Konstrukteur und Hersteller von Spezialschiffen wie Eisbrechern, Fähren und Kriegsschiffen für staatliche und kommerzielle Kunden. Davie wurde am 4. April 2023 Partner in der nationalen Schiffbaustrategie der kanadischen Regierung. Diese historische Vereinbarung betrifft die Konstruktion und den Bau der größten und technologisch fortschrittlichsten eisgängigen Schiffe, die jemals in und für Kanada gebaut wurden. Das ursprüngliche Arbeitspaket im Wert von 8,5 Milliarden Dollar umfasst sieben schwere Eisbrecher und zwei große Fähren mit Hybridantrieb. Im November 2023 erwarb Davie die finnische Helsinki-Werft, die weltweit führend in der Konstruktion und im Bau von Eisbrechern ist. Weitere Informationen finden Sie unter davie.ca und helsinkishipyard.fi.

