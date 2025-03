viagogo

Zusammenarbeit von EHF Marketing und viagogo soll neue Fans für die größten Klubveranstaltungen im Handballsport gewinnen

viagogo wird offizieller Ticketpartner und Ticketmarktplatz für die EHF Finals und das EHF FINAL4 Men im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft bis 2027

viagogo, der weltweit führende Ticketmarktplatz, ist im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft mit EHF Marketing, dem Marketingarm der Europäischen Handball Föderation, zum "Offiziellen Ticketing-Partner" und "Offiziellen Ticketmarktplatz" für die EHF Finals Women, die EHF Finals Men und das EHF FINAL4 Men ernannt worden.

Ab der laufenden Saison 2024/25 soll diese Partnerschaft dazu beitragen, dass noch mehr Fans die Highlights des europäischen Klubhandballs live miterleben können.

Ein bestimmter Anteil der Tickets für die drei Elite-Turniere wird durch EHF Marketing direkt über viagogo vertrieben. Über die in 195 Ländern und in 33 Sprachen verfügbare Plattform wird Fans weltweit der Zugang zu den Turnieren ermöglicht. Auch wird EHF Marketing die Daten von viagogo zum Kaufverhalten für die Ansprache neuer Zielgruppen und zur Erschließung neuer Marketingmöglichkeiten nutzen.

Darüber hinaus wird viagogo als vertrauenswürdige Anlaufstelle für Fans fungieren, die nach dem Kauf eines Tickets doch nicht zu einer Veranstaltung kommen können. Mit Hilfe dieses offiziellen Ticketmarktplatzes bietet EHF Marketing Fans eine sichere und flexible Lösung, um ihre Tickets weiterzuverkaufen und dabei zu ermöglichen, dass andere leidenschaftliche Handball-Fans die Spiele live erleben können.

Die drei Finalturniere dieser Saison stehen in wenigen Monaten an. Die EHF Finals Women finden am 3./4. Mai in Graz statt, die Maschinensucher EHF Finals am 24./25. Mai in Hamburg und das TruckScout24 EHF FINAL4 am 14./15. Juni in Köln.

David Szlezak, Geschäftsführer der EHF Marketing, sagt zur Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr, viagogo in der EHF Marketing Partnerfamilie begrüßen zu dürfen. Diese Kooperation hat alle Voraussetzungen, um den europäischen Klubhandball weiter zu fördern und zusätzliches Interesse für diesen Sport zu wecken. Für unsere Fans ist es eine neue Möglichkeit, über den Marktplatz an Karten zu gelangen und Zugang zu Tickets für ausverkaufte Veranstaltungen zu erhalten. Als unsere offizielle Wiederverkaufsplattform bietet viagogo sowohl Käufern als auch Verkäufern vertrauenswürdige und sichere Transaktionen mit einem außergewöhnlichen Kundensupport, der ein bestmögliches Kundenerlebnis für alle gewährleistet."

Julian Dwenger, Leiter Geschäftsentwicklung und Partnerschaften DACH, viagogo, ergänzt: "Wir freuen uns, mit EHF Marketing zusammenzuarbeiten, um noch mehr Fans Handball näher zu bringen. Unser Ziel ist es, Fans auf der ganzen Welt den Besuch von Weltklasse-Events zu erleichtern und ihnen ein ideales Ticketerlebnis zu bieten. Auf diese Weise helfen wir auch unseren Partnern, ihre globale Fangemeinde zu vergrößern und ihre Einnahmen zu steigern. Diese Partnerschaft spiegelt die Führungsrolle von viagogo im globalen Ticketingmarkt wider. Indem wir den direkten Ticketvertrieb auf unserer Plattform ermöglichen, schaffen wir mehr Möglichkeiten für Fans, das Beste des Handballsports live zu erleben und unterstützen so das Wachstum des Sports."

Über die EHF Marketing GmbH

Die EHF Marketing GmbH arbeitet eng mit Marketing- und Medienpartnern sowie mit Europas führenden Klubs zusammen, um das volle Potenzial des Handballsports auf dem internationalen Sportmarkt auszuschöpfen. Die EHF Marketing GmbH ist verantwortlich für die Entwicklung, Organisation und Vermarktung der europäischen Klubhandball-Wettbewerbe einschließlich der Machineseeker EHF Champions League, der EHF Champions League Women und der EHF European League.

Über viagogo

viagogo ist der weltweit führende Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Tickets für Live-Veranstaltungen. Über viagogo international und StubHub, unsere Plattform in Nordamerika, erreichen wir Kunden in 195 Ländern in 33 Sprachen und 49 verfügbaren Währungen. Mit jährlich mehr als 100 Millionen verfügbaren Tickets für Veranstaltungen auf der ganzen Welt - von Sport bis Musik über Comedy bis Tanz zu Festivals bis Theater - bietet viagogo die sicherste und einfachste Möglichkeit, Tickets für die unvergesslichsten Veranstaltungen zu kaufen oder zu verkaufen.