Pini geht nach Afrika

Wir freuen uns, die Eröffnung von zwei neuen Büros in Tunis und Kairo bekannt zu geben

Die Pini Group hat ein langjähriges Interesse an Afrika und war in letzter Zeit an mehreren bedeutenden Projekten in Senegal, Mosambik und Tansania beteiligt. Diese Projekte umfassen die Entwicklung von Häfen, Flughäfen und Wasserkraftwerken.

Die Expansion von Pini's Schweizer Wurzeln in diesen Markt ist ein wichtiger Schritt in dem strategischen Wachstumsplan des Unternehmens . Afrika beherbergt einige der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt, und wir möchten gerne an dieser Entwicklung teilhaben.

Mit der Übernahme von Sers haben wir eine neue Außenstelle in Tunis eingerichtet. Darüber hinaus hat die Pini Group Betriebe erworben, die uns eine Präsenz in Ägypten ermöglichen. Diese strategischen Schritte unterstützen das Wachstum der Gruppe auf dem nordafrikanischen Markt und auf dem gesamten Kontinent.

Die beiden neuen Büros werden Teil unseres Geschäftsbereichs MENAA (Naher Osten, Nordafrika und Asien) sein.

Zitate:

"Der Wandel der Gesellschaft beginnt mit dem Verständnis ihrer zentralen Bedürfnisse. Durch unser globales Engagement können wir uns als lokale Technikexperten auszeichnen.

Andrea Galli

CEO der Gruppe

"Dieser Meilenstein bringt uns näher an den afrikanischen Markt und unterstützt unsere Vision, dass die Pini Group eine globale Gemeinschaft von Talenten ist. 120 motivierte Teammitglieder werden dem Team beitreten. Sie werden die Grundlage für unsere Präsenz auf diesem Kontinent bilden und globale technische Projekte durchführen.

Aymen Cheikh Mhamed

Chief Development Officer und Leiter des Geschäftsbereichs MENAA

Über die Pini-Gruppe

Wir sind eine Gemeinschaft von talentierten Menschen, die sich auf die Planung und das Management komplexer technischer Projekte spezialisiert hat. Dank unserem globalen Know-how und der Kenntnisse des lokalen Stands der Technik entwickeln unsere multidisziplinären Teams intelligente, kostengünstige und nachhaltige Lösungen für die Bereiche:

Infrastruktur und Verkehr

Urbane Entwicklung

Energie und Umwelt

Digitalisierung & Innovation

Wir sind der bevorzugte Partner für komplexe Projekte. Wir setzen Ideen in die Tat um, verfolgen unkonventionelle Ansätze, und wagen uns an kühne Vorhaben. Wir arbeiten in mehreren Sprachen und auf fünf Kontinenten, und schaffen Werte für künftige Generationen.

