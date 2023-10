Automobili Pininfarina

DESIGNER VON AUTOMOBILI PININFARINA ERHIELT PLATZ AUF DER BLOOMBERG-LISTE „ONES TO WATCH" IM BEREICH KUNST UND KULTUR

Chefdesigner Davide Loris „Dave" Amantea wurde von Bloomberg als eine von nur 50 Persönlichkeiten in die prestigeträchtige „Ones to Watch"-Liste der Bloomberg Businessweek aufgenommen

aufgenommen Die Bloomberg-Liste würdigt 50 Führungspersönlichkeiten aus Unterhaltung, Kunst und Kultur, die einen bedeutenden Einfluss auf die Branche haben

Der in Turin geborene Designer war die treibende Kraft hinter der Designidentität von Automobili Pininfarina und ist verantwortlich für die jüngste Weiterentwicklung der PURA-Designphilosophie

Das Konzept PURA Vision, kuratiert von Amantea, wurde Anfang des Jahres enthüllt und von CarDesign Spain mit der Auszeichnung „Best Use of Materials in Design" (Bester Materialeinsatz im Design) geehrt

Außerdem wurde der PURA Vision bei den New York Product Design Awards 2023 in der Kategorie „Automotive & Transport – Cars & Motorcycles" mit Gold ausgezeichnet

Dave Amantea, Chefdesigner bei Automobili Pininfarina, wurde von den Redakteuren der Bloomberg Businessweek auf die 50 Persönlichkeiten umfassende „Ones to Watch"-Liste 2023 gesetzt.

Auf dieser Liste stehen Innovatoren und Führungspersönlichkeiten, die bedeutenden Einfluss auf Unterhaltung, Kunst und Kultur nehmen. Die Liste präsentiert − ohne eine Rangfolge festzulegen − die einflussreichsten Vordenker des Jahres 2023.

Der in Turin geborene Amantea ist seit 2018 Teil des Teams von Automobili Pininfarina. Als leitender Exterieurdesigner gestaltete er den rein elektrisch angetriebenen Battista GT-Supersportwagen, den Battista Anniversario und jüngst den exklusiven Battista Edizione Nino Farina.

Im Jahr 2022 wurde er zum Chefdesigner ernannt und entwickelte die PURA-Designphilosophie des Unternehmens, die alle künftigen Modelle anhand von eleganten Silhouetten, dramatischen Proportionen und klaren Oberflächen bestimmen wird. Die erste Verkörperung dieses Ansatzes ist das Designkonzept PURA Vision, das diesen Sommer seine Weltpremiere feierte. Kurz darauf folgte der Automobili Pininfarina B95 als weltweit erster rein elektrischer Barchetta-Supersportwagen.

Dave Amantea, Chefdesigner bei Automobili Pininfarina, sagt: „Ich bin sehr stolz darauf, diese renommierte Auszeichnung zu erhalten. Sie würdigt die Leistungen unserer Teams in Cambiano und München sowie unserer Mitarbeiter auf der ganzen Welt, die den Traum von Automobili Pininfarina Wirklichkeit werden lassen. Als Unternehmen sind wir eine Familie unglaublich talentierter Menschen, die sich der Kreation von Design, Leistung und Eleganz in Reinform verschrieben haben. Diese Würdigung bestätigt die Position von Automobili Pininfarina als führendes Unternehmen der Branche, das eine klare Richtung vorgibt, der viele andere folgen werden."

Die Nennung auf der „Ones to Watch"-Liste der Bloomberg Businessweek krönt ein sehr erfolgreiches Jahr für Amantea und Automobili Pininfarina. Im Jahr 2023 entwickelten und präsentierten Dave Amantea und sein Team bereits den weltweit ersten elektrischen Barchetta-Supersportwagen, den B95, sowie ein atemberaubendes Designkonzept, den PURA Vision e-LUV.

Im September erhielt Amantea von CarDesign Spain die Auszeichnung „Best Use of Materials in Design" für den optimalen Materialeinsatz beim PURA Vision. Das gesamte Fahrzeug ist auf hohe Nachhaltigkeit und Qualität ausgerichtet. Inspiriert von luxuriösen Segeljachten wurde der intuitive, technikreiche Innenraum mit sorgfältig ausgewählten Materialien gestaltet. Die Insassen erhalten nur die Informationen und Dienste, die sie benötigen.

Die Verwendung ausgereifter, authentischer und haptisch ansprechender Materialien trägt dazu bei, dass im Innenraum der Eindruck von handgefertigtem, zeitgenössischem Luxus entsteht. Jeder der vier individuellen Sitze ist in frischem Weiß gestaltet. Anthrazitfarbenes Leder am Armaturenbrett und den Türoberteilen bietet einen durchgehenden 360°-Akzent im Innenraum. Hochwertiges, nachhaltig produziertes, weiches Semianilinleder wird mit einem charakteristischen Textilgewebe kombiniert − dies verstärkt zusätzlich den Eindruck der außergewöhnlich hohen Qualität beim Fahrzeugdesign.

Mit seiner Gold-Auszeichnung bei den New York Product Design Awards 2023 konnte der PURA Vision einen weiteren Erfolg für das Unternehmen erzielen. Diese Anerkennung in der Kategorie „Automotive & Transport – Cars & Motorcycles" bestätigt den Anspruch von Automobili Pininfarina, innovatives und nachhaltiges Design zu entwickeln. Mit den jährlich verliehenen Preisen werden die Entwürfe von Produktdesignern, Designteams und Herstellern gewürdigt, die mit ihren praktischen und genialen Kreationen das tägliche Leben verbessern.

Fortschrittliches Design ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Automobili Pininfarina. Stellen im Weltklasse-Team des Automobilherstellers sind deshalb sehr begehrt. Aktuell soll das Team der hauseigenen Designexperten von Automobili Pininfarina im italienischen Cambiano erweitert werden. Eine vollständige Liste der angebotenen Positionen finden Sie unter automobili-pininfarina.jobs.personio.de.

Automobili Pininfarina beschäftigt mittlerweile 116 Mitarbeiter an seinem Engineering-Standort im italienischen Cambiano sowie dem Innovation Hub in München. Das Team setzt sich aus mehr als 20 verschiedenen Nationalitäten zusammen und gestaltet mit seiner globalen Fachkompetenz und Erfahrung eine neue Ära der Elektromobilität.

