FP Markets erweitert sein Angebot an Rohstoff-CFDs um Blei, Nickel, Aluminium, Zink und Kupfer sowie Spot Silber & Gold gegenüber einer Reihe von Cross-Währungen

Sydney (ots/PRNewswire) - FP Markets holt zum zweiten Mal in Folge einen Hattrick bei den Global Forex Awards 2023 für "Best Value Broker - Global", "Best Broker - Europe" und "Best Partners Programme - Asia" Führender Forex- und CFDs-Broker FP Markets hat bei der prestigeträchtigen Veranstaltung Global Forex Awards 2023 in Limassol die Messlatte höher gelegt und ...

mehr