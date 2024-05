Digital China

Guo Wei von Digital China teilt mit der London Business School das „Beispiel Chinas" für globale digitale Innovation

London (ots/PRNewswire)

Am 21. Mai nahm Guo Wei, Vorsitzender von Digital China, auf Einladung der London Business School (LBS) an der geschätzten Vorlesung „Managing the Digital Organization" teil und sprach mit einer Gruppe von angehenden Führungskräften. Er konzentrierte sich auf die Trendthemen „Künstliche Intelligenz" und „Digitale Transformation" und vermittelte die digitale Philosophie und Praxis chinesischer Unternehmen im Zeitalter der digitalen Zivilisation.

Digital China, ein bedeutender Akteur in Chinas digitaler Wirtschaft, hat mehr als zwei Jahrzehnte intensiver Beteiligung an der Informationsindustrie des Landes genutzt, um sich die Kraft der Digitalisierung zu Nutze zu machen. Dies hat zu dem geführt, was Guo Wei als „Chinas dynamische Blaupause für die digitale Transformation" bezeichnet und einen unverwechselbaren Weg der digitalen Metamorphose eingeschlagen hat. Die Transformationsgeschichte von Digital China wurde in die geschätzte Fallbibliothek der LBS aufgenommen, was ihre Bedeutung als Lehrinstrument unterstreicht.

In seinem Vortrag betonte Guo Wei, dass die digitale Wirtschaft heute das Rückgrat der Versorgung darstellt, wobei die digitale Technologie als wichtigster Katalysator für die wirtschaftliche Expansion gilt. Das rasante Tempo der globalen Digitalisierung katapultiert uns in eine Epoche der digitalen Zivilisation. Für multinationale Unternehmen sind digitale Strategien zu einer Unternehmensstrategie geworden, und die Anhäufung von Datenbeständen ist der entscheidende Hebel für geschäftliche Innovationen. Inmitten dieser Entwicklung stellt die KI-gestützte Digital-Cloud-Integration eine bahnbrechende technologische Innovation dar, im Begriff ist, die globale Landschaft zu revolutionieren. Digital China fühlt sich geehrt, eine Rolle in den Fallstudien der internationalen Elite der Wirtschaftshochschulen zu spielen und damit einen Beitrag zur Wissenschaft zu leisten. Diese Anerkennung zeigt, dass der digitale und KI-Fachverstand chinesischer Unternehmen auf der ganzen Welt Anklang findet und ein Beispiel für erstklassige Praktiken ist.

Professor Julian Birkinshaw, stellvertretender Dekan und Professor für Strategie und Unternehmertum an der LBS, sagte: „Als globale Einrichtung suchen wir ständig nach beispielhaften Fällen auf der ganzen Welt. Digital China wurde nicht nur wegen seiner Bekanntheit in China ausgewählt, sondern auch wegen seiner ausgefeilten Umsetzung digitaler Technologien, die Anpassungsfähigkeit demonstriert und unseren Studenten unschätzbare Einblicke in das zeitgenössische Geschäftsumfeld bietet. Die Geschichte von Digital China bringt die Philosophie von Guo Wei auf den Punkt: Die Digitalisierung ist mehr als nur ein Prozess, sie verkörpert die existenzielle Grundlage für Unternehmen. Diese Philosophie untermauert unsere Entscheidung, Digital China in unsere Fallstudien aufzunehmen."

