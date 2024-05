Mandarin Oriental Hotel Group

Brisen Group feiert Dachgleiche von Mandarin Oriental Hotel und Residences in Wien

Wien (ots)

Der Meilenstein des Projekts wurde am Donnerstag, dem 16. Mai, in dem denkmalgeschützten Jugendstilgebäude unter Teilnahme der wichtigsten Partner und Bauarbeiter gefeiert.

Die Brisen Group, ein Immobilieninvestment- und Entwicklungsunternehmen, feierte in Zusammenarbeit mit Mandarin Oriental, dem preisgekrönten Eigentümer und Betreiber einiger der luxuriösesten Hotels, Resorts und Residenzen der Welt, die Fertigstellung der Dachgleiche des zukünftigen Mandarin Oriental Hotel und den dazugehörigen Residences im Herzen Wiens. Nach der Restaurierung des Gebäudes im Wert von rund 250 Millionen Euro wird das Projekt 25 luxuriöse Markenresidenzen sowie 138 Hotelzimmer und Suiten umfassen, die im Sommer 2025 eröffnet werden sollen.

Insgesamt mehr als 300 Gäste kamen unter dem kunstvoll gestalteten Glasdach des zukünftigen Hotelrestaurants zu einem Empfang zusammen, der eine Einführung in das Projekt, Champagner, kulinarische Köstlichkeiten und ein herzliches Dankeschön an die Bauarbeiter des Projekts beinhaltete. Dimitry Vallen, Gründer der Brisen Group, Dominik G. Reiner, General Manager und Area Vice President of Operations des Mandarin Oriental, und Martin Goddard von dem renommierten Innenarchitekturbüro Goddard Littlefair hoben in ihren Ansprachen die wichtigsten Aspekte des Vorhabens und dessen Bedeutung für Wien hervor. Die Zeremonie endete mit einer geschmückten Kiefer als Richtbaum, die auf das Dach des historischen Gebäudes gehoben wurde und den Fortschritt sowie die vielversprechende Zukunft des Projekts symbolisierte.

Exklusives Wohnen mit legendärem Service

Die 25 außergewöhnlichen Residenzen auf dem Dach des Hotels werden einen atemberaubenden Blick auf die Stadt bieten und von dem renommierten Londoner Designbüro Goddard Littlefair gestaltet. Die bauliche Umsetzung der Vision erfolgt durch die Firma Hagenauer, die in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt dafür sorgt, dass jedes Detail mit dem historischen Erbe des Gebäudes in Einklang steht.

Die Residenzen befinden sich in den beiden obersten Etagen des Gebäudes mit 11 Duplex-Penthouses, die zwischen 164 und 320 Quadratmetern groß sind und über zwei geräumige Schlafzimmer mit eigener En-Suite verfügen. Jedes Penthouse ist dabei mit einem privaten Dachgarten mit einer Fläche von 35 bis 155 Quadratmetern und einem spektakulären 360-Grad-Ausblick ausgestattet. Den Bewohnern stehen weiters Annehmlichkeiten wie eine Außenküche, ein Whirlpool unter freiem Himmel und ein privater Zugang zum Dachgarten vom Hauptbadezimmer aus sowie ein Innenaufzug zur Verfügung, der zusätzlichen Komfort gewährt.

Jedes Penthouse ist mit einem individuellen, auf die Vorlieben der Eigentümer zugeschnittenen Innendesign eingerichtet. Zusätzlich zu den Penthäusern verfügen The Residences at Mandarin Oriental, Wien über 14 klassische Residenzen mit der Option von einem oder zwei Schlafzimmern, deren Fläche zwischen 63 und 216 Quadratmetern variiert.

Die Eigentümer der Residenzen genießen einerseits den Komfort von Sicherheit und Privatsphäre, andererseits den Zugang zu den höchst luxuriösen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen des Mandarin Oriental Hotels. Dazu gehören unter anderem ein engagiertes Team von Vollzeitkräften, die direkt von Mandarin Oriental geschult wurden, sowie ein 24-Stunden-Concierge-Service, Parkservice, ein Wartungs- sowie Sicherheitsdienst, ebenso wie ein Housekeeping-Team. Zu den weiteren Exklusivitäten gehören ein den Bewohnern vorbehaltener Salon mit Kamin und Essbereich, eine private Bibliothek und ein Tagungsraum sowie ein hauseigener In-Residence Dining Service, der den luxuriösen Lebensstil noch weiter unterstreicht.

"Wir freuen uns, die Eröffnung des Mandarin Oriental Hotel und der Residences in Wien zu feiern – ein Projekt, das das reiche architektonische Erbe dieser Stadt ehrt und gleichzeitig einen neuen Standard für Qualität und Komfort setzt. Unser Team hat sorgfältig daran gearbeitet, die historischen Merkmale dieses denkmalgeschützten Gebäudes zu erhalten. Dieser Meilenstein spiegelt unser Streben nach Spitzenleistungen und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Mandarin Oriental wider. Wir freuen uns darauf, mit unserem neuen Projekt zur Belebung des ersten Bezirks weiter beizutragen und Wiens einzigartige Kulturlandschaft zu bereichern", so Dimitry Vallen, Gründer der Brisen Group.

"Mit der Eröffnung des neuesten Mandarin Oriental Hotels in Wien freuen wir uns darauf, die pulsierende Kultur der Stadt mit unserem unverwechselbaren Luxuserlebnis zu bereichern. Wiens reiche Mischung aus Kultur, Musik und Kunst bildet die Bühne für einen wirklich außergewöhnlichen Aufenthalt. Die Residences at Mandarin Oriental, Wien bieten einen einzigartigen Lebensstil und unvergleichlichen Komfort und erweitern unser Portfolio um eine aufregende neue Dimension. Wir können es kaum erwarten, Bewohner und Gäste willkommen zu heißen, die unsere Leidenschaft für Luxus und Raffinesse teilen", so Dominik G. Reiner, General Manager und Area Vice President, Operations im Mandarin Oriental.

"Mein Ziel für dieses Projekt ist es, Wohnraum zu schaffen, der sich wirklich wie ein Zuhause anfühlt - ein Raum, der sowohl schön als auch funktional ist. Handwerkskunst und maßgefertigte Möbel spielen eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung dieser Vision. Sie stellen sicher, dass jedes Element so einzigartig wie möglich ist und gleichzeitig das Erbe des Gebäudes ehrt", erklärt Martin Goddard, Innenarchitekt und Mitbegründer von Goddard Littlefair.

Weitere Informationen über The Residences at Mandarin Oriental, Wien finden Sie hier: https://mo-residencesvienna.com/

Über die Brisen Group

Die Brisen Group ist ein Immobilieninvestment- und Entwicklungsunternehmen, das 2011 gegründet wurde. In dem Bestreben, außergewöhnliche Immobilien zu schaffen, konzentriert sich die Brisen Group darauf, ihren Kunden den Luxus von Komfort, Funktionalität und Liebe zum Detail zu bieten. Mit drei internationalen Büros verfügt die Brisen Group über ein professionelles Team, das sich mit Akquisition, Finanzierung, Planung, Design, Entwicklung, Bau, Verkauf und Betrieb auskennt. Die aktuellen Projekte von Brisen erstrecken sich über Deutschland, Frankreich und Österreich und umfassen sowohl den Wohnbereich als auch die Luxusgastronomie. Derzeit ist die Gruppe federführend bei der modernen Sanierung eines ikonischen Gebäudes im historischen Zentrum von Wien. Das Projekt, dessen Fertigstellung für das Jahr 2025 geplant ist, wird Österreichs erstes Mandarin Oriental Hotel & Residences beherbergen und einen neuen Standard für Luxus in der Region setzen.

Weitere Informationen über The Residences at Mandarin Oriental, Wien finden Sie hier: https://www.brisengroup.com/

Über die Mandarin Oriental Hotel Group

Mandarin Oriental ist der preisgekrönte Eigentümer und Betreiber von einigen der luxuriösesten Hotels, Resorts und Residenzen der Welt. Anerkannt für die Schaffung außergewöhnlicher Häuser, spiegelt jede Destination das orientalische Erbe, die lokale Kultur und das einzigartige Design der Gruppe wider. Das Ziel der Gruppe ist es, die Gäste durch einen leidenschaftlichen Service zu begeistern und zu inspirieren. Die Gruppe hat sich von ihren asiatischen Wurzeln vor über 60 Jahren zu einer globalen Marke entwickelt und betreibt heute 38 Hotels, 11 Residenzen und 23 Exclusive Homes in 25 Ländern und Gebieten, wobei viele weitere Projekte in der Entwicklung sind. Mandarin Oriental festigt seinen Ruf als innovativer Marktführer im Bereich der Luxusgastronomie und sorgt für ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum.