Solvias baut Testzentrum für Biologika und Zell- und Gentherapie im Research Triangle Park

Globaler Anbieter erweitert sein Angebot an analytischen Dienstleistungen für Life-Science-Unternehmen, die fortschrittliche Therapien für Krebs und seltene Krankheiten entwickeln

Solvias gab heute bekannt, dass es sein globales Netzwerk von Labortestzentren um einen neuen Biotech-Standort im Research Triangle Park, N.C., erweitert. Es handelt sich um die jüngste Investition des Unternehmens zur Erweiterung seiner analytischen Prüfdienste, die Life-Science-Organisationen bei der wachsenden Zahl von Zell- und Gentherapien (CGTs) und biologischen Wirkstoffen in der Anwendung und in der Entwicklung unterstützen.

Die 50.000 Quadratmeter große Anlage, die 2025 fertiggestellt sein und mehr als 170 Arbeitsplätze in der Region Raleigh-Durham schaffen soll, wird als Solvias' nordamerikanisches Zentrum für die Analyse großer Moleküle dienen. Es wird kritische zellbasierte Wirksamkeitstests, fortschrittliche Next-Gen Sequencing (NGS)-Fähigkeiten und damit verbundene Testdienstleistungen für mehrere biologische Modalitäten anbieten. Das neue Testzentrum wird von Anfang an die Charakterisierung und Freigabetests von CGT und anderen neuartigen Therapien unterstützen, darunter Adeno-Associated Virus (AAV) Gentherapien, mRNA-Therapien und Antikörper-Wirkstoffkonjugate.

Archie Cullen, geschäftsführender Direktor von Solvias, stellte fest, dass der weltweite Markt für CGT und fortschrittliche Biologika in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich weiterhin zweistellige jährliche Wachstumsraten aufweisen wird: "Unser neues Zentrum ergänzt unsere Biologika- und CGT-Standorte in Europa und erweitert unsere erstklassigen Testkapazitäten in den USA. Unser Team ist begeistert, unser neuestes Exzellenzzentrum nach Research Triangle Park zu bringen, einem führenden Forschungs- und Entwicklungszentrum und aufstrebenden Knotenpunkt für die Life-Science-Industrie. Wir werden auch weiterhin in den Ausbau unserer Kapazitäten investieren, um unsere Kunden bei ihrer wichtigen Arbeit, der Entwicklung und Aufrechterhaltung lebensverändernder Therapien, zu unterstützen.

Mit der neuen Einrichtung erweitert Solvias seine globale Präsenz auf sechs Kompetenzzentren. Es ist der zweite Standort des Unternehmens in den USA, wo es Life-Science-Organisationen mit analytischen Tests unterstützt. Das neue Zentrum wird mit modernsten Analyseinstrumenten, Laborautomatisierungstechnologie und integrierten digitalen Managementsystemen ausgestattet sein.

Solvias ist ein globaler Anbieter von Chemie-, Herstellungs- und Kontrollanalysen (CMC) für die Life-Science-Industrie. Das Team von Wissenschaftlern verfügt über jahrelange Erfahrung und ein umfassendes Verständnis der gesetzlichen Bestimmungen für kleine Moleküle, Biologika sowie Zell- und Gentherapien. Das Unternehmen bietet umfassende Lösungen von Rohstoffen über Arzneimittel bis hin zu endgültigen Freigabetests sowie die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen für kleine Moleküle. Solvias hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Basel, Schweiz, und betreibt fünf globale Exzellenzzentren nach höchsten Standards und in Übereinstimmung mit den ISO-, GMP-, GLP- und FDA-Vorschriften. Weitere Informationen finden Sie unter visit solvias.com.

