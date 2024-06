HTX

HTX stellt Prime-Mitgliedschaft mit exklusiven Vorteilen für neue und ehemalige Prime 6-VIP-Nutzer vor

Singapur (ots/PRNewswire)

HTX, eine führende Kryptowährungsbörse, hat eine exklusive Prime-Mitgliedschaftsaktion für neue und ehemalige Prime-VIP-Nutzer gestartet. Die HTX Prime Mitgliedschaft ist ein exklusives, gestaffeltes Gebührensystem, das die Plattform für ihre VIP-Kunden entwickelt hat. Nachdem Sie Prime-Mitglied geworden sind, können Sie von 15 exklusiven Vorteilen profitieren, wie z.B. schnellem Level-Up und der Verwendung Ihres $HTX-Vermögens zum Abzug von Handelsgebühren, während Sie von attraktiven Rabatten profitieren.

Neue VIP-Kunden genießen sofort Prime 6-Vorteile

Instant Prime 6: Für neue VIP-Kunden, die sich HTX anschließen, bietet die Börse ein außergewöhnliches Angebot -– eine sofortige Anmeldung bei Prime 6 für eine Probezeit von 30 Tagen

Exklusive Vorteile: Neue Prime-Mitglieder haben Anspruch auf eine Reihe von Prämien im Wert von bis zu 1.750 USDT.

Wenn neue Prime-Nutzer in der Lage sind, ihr Handelsvolumen oder ihre Vermögenswerte über die ersten 30 Tage hinaus auf dem Niveau von Prime 6 zu halten, können sie weitere Belohnungen erhalten, wie z. B. 100 Millionen $HTX, 500 USDT in Futures-Probebonus, einen Gutschein für 100 % Margin-Zinsen im Wert von 100 USDT und eine 14-tägige „Prime+1"-Probekarte. Diejenigen, die ihren Prime-Status erhöht haben, können sogar noch größere Belohnungen erhalten, darunter 200 Millionen $HTX, 1.000 USDT in Futures-Probebonus, einen 100%igen Margin-Zinsgutschein im Wert von 500 USDT und eine 30-tägige „Prime+1"-Testkarte.

Sie können es nicht erwarten, dieses Angebot wahrzunehmen? Hier erfahren Sie, wie Sie sich anmelden können:

Methode 1: Neue Nutzer können das Formular ausfüllen (klicken Sie auf den Link zur offiziellen Ankündigung unten, um es zu erhalten), um die Vorteile zu beantragen. Berechtigte Nutzer werden innerhalb von 48 Stunden nach Antragstellung von einem Kundenbetreuer kontaktiert. Bitte vergewissern Sie sich, dass die im Formular angegebenen Kontaktinformationen korrekt sind. (Anmerkung: Das Ausfüllen des Formulars bedeutet nicht automatisch, dass Ihr Antrag genehmigt wird).

Methode 2: Nutzer, die von einem Kundenbetreuer an HTX verwiesen wurden, können sich direkt an diesen wenden, um das Angebot zu nutzen.

Weitere Einzelheiten zu den Prime-Vorteilen finden Sie in der offiziellen Ankündigung von HTX. ( https://bit.ly/HTXVIP_02)

Wiederkehrende VIP-Kunden genießen 30 Tage lang die Vorteile ihrer höchsten Prime-Stufe + 1

In den 11 Jahren seines sicheren Betriebs hat sich HTX das Vertrauen von mehreren Millionen Nutzern weltweit erworben, was auf sein Prinzip der Nutzerpriorität zurückzuführen ist. Dieses Sonderangebot bietet auch aufrichtige Vorteile, die exklusiv für bestehende VIP-Kunden gelten, die wiederkommen.

Zu diesen Vorteilen gehören unter anderem eine 30-tägige „Prime+1"-Testkarte auf der Grundlage ihres höchsten Prime-Levels, ein 100% iger Margin-Zinsgutschein im Wert von bis zu 1.000 USDT, ein Futures-Bonus im Wert von bis zu 1.030 USDT (beschränkt auf wiederkehrende Prime-Kunden), ein Rabatt von bis zu 20% auf die Kreditzinsen, ein individuelles Limit für Margin-Kredite und ein persönlicher Kundenservice.

Wiederkehrende Prime-Kunden können diese Vorteile beantragen, indem sie sich an ihren zuständigen HTX-Kundenbetreuer wenden oder das Formular ausfüllen. Weitere exklusive Privilegien warten auf Sie.

Mit der Umbenennung begibt sich diese Krypto-Handelsplattform auf eine neue Reise der Globalisierung und konzentriert sich auf „globale Expansion, ein florierendes Ökosystem, Wohlstandseffekte sowie Sicherheit und Compliance". HTX ist stets bestrebt, das Vermögen der Nutzer durch eine breite Palette von Maßnahmen zu schützen, darunter auch durch Rücklagen. Die strenge Rücklagenpolitik gewährleistet die Sicherheit der Vermögenswerte der Benutzer durch 19 Sicherheitsaudits zum Zeitpunkt der Drucklegung, die eine Rücklage von über 100 % belegen. Die Börse ist ein Beispiel dafür, dass sie die Interessen der Nutzer mit größter Verantwortung wahrt. HTX wird auch in Zukunft die Vision verfolgen, finanzielle Freiheit für 8 Milliarden Menschen weltweit zu erreichen, das Web3-Ökosystem voranzubringen und die Innovation und den Wohlstand der Branche voranzutreiben.

glo-media@htx-inc.com

https://www.htx.com/