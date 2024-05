Pudu Robotics

Pudu Robotics präsentiert fortschrittliche intelligente Reinigungstechnologie auf der Interclean Amsterdam

Pudu Robotics ("PUDU"), ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Servicerobotik, unterstreicht seine Innovationen in der intelligenten Reinigungstechnologie und wird die Reinigungsbranche mit seinem ersten Auftritt auf der renommierten Interclean Amsterdam 2024, der weltgrößten Fachmesse für professionelle Reinigung und unübertroffen in ihrer Rolle als internationale Geschäftsnetzwerkplattform für die Reinigungs- und Hygienebranche, in seinen Bann ziehen.

Vom 14. bis 17. Mai wird der Stand von PUDU in Halle 5 05.317 im RAI Amsterdam als Leuchtfeuer für Innovation dienen und Fachleute der Branche dazu einladen, die neue Reinigungsfront zu erkunden, wo sie die exklusive Gelegenheit haben werden, modernste Fortschritte in der Reinigungstechnologie zu erleben.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Präsentation steht zweifellos das offizielle Debüt des mit Spannung erwarteten und neu aufgerüsteten PUDU SH1, eines intelligenten Stand-Scheuersaugers, der die Reinigungseffizienz und -wirksamkeit neu definieren soll. Geplant für den 14. Mai zwischen 14:00 und 15:00 Uhr, wird eine Enthüllungszeremonie die Teilnehmer mit diesem Reiniger der nächsten Generation bekannt machen. Diese Veranstaltung wird informative Präsentationen von Produktspezialisten beinhalten, die wichtige Upgrades des PUDU SH1 und einen Überblick über neue Lösungen seines Gegenstücks, des PUDU CC1, vorstellen werden.

Neben Produktvorstellungen werden Besucher ermutigt, sich mit Live-Demonstrationen in der Robot Arena an den Ausstellungstagen zu beschäftigen.

PUDUs täglicher Demonstrationsplan in der Robot Arena:

- Dienstag, 14. Mai: Sitzungen um 10:45, 12:30, 14:15 und 16:00 Uhr

- Mittwoch, 15. Mai: Sitzungen um 11:15, 13:00, 14:45 und 16:30 Uhr

- Donnerstag, 16. Mai: Sitzungen um 10:15, 12:00, 13:45, 15:30 und 17:15 Uhr

- Freitag, 17. Mai: Sitzung um 11:30 Uhr

Diese Sitzungen bieten eine praktische Erfahrung mit dem PUDU CC1 und ermöglichen direkte Interaktionen mit Spezialisten, die tiefere Einblicke in ihre Betriebsfähigkeiten und Vorteile geben können.

PUDU ist begeistert davon, sich mit anderen Innovatoren und Interessengruppen zu engagieren, die darauf aus sind, zukünftige saubere Umgebungen durch intelligente Technologie zu entwickeln. Indem PUDU seine technologische Kompetenz und sein Engagement für die Weiterentwicklung intelligenter Reinigungslösungen präsentiert, zielt das Unternehmen darauf ab, neue Produkte vorzustellen, Branchenkontakte zu knüpfen und potenzielle Partnerschaften auf der Interclean Amsterdam 2024 zu suchen.

Um mehr über die neuesten Informationen zu Reinigungsprodukten zu erfahren und ein immersives Erlebnis zu gewinnen, können Besucher sich über den folgenden Link registrieren, um KOSTENLOSE Tickets von PUDU zu erhalten:

https://register.visitcloud.com/survey/2hdir9zqg5391?actioncode=NTWO001675WTZ&partner-contact=03bjh516im8tu

Über Pudu Robotics

Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Servicerobotik, widmet sich der Steigerung der menschlichen Produktivität und Lebensstandards durch innovative Robotertechnologie. Mit einem Fokus auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Servicerobotern verfügt Pudu Robotics weltweit über nahezu tausend autorisierte Patente, die eine breite Palette von Kerntechnologien abdecken. Die Roboter des Unternehmens wurden in verschiedenen Branchen, einschließlich Gastronomie, Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Unterhaltung, Bildung und Fertigung, weit verbreitet eingesetzt. Bis heute hat Pudu Robotics erfolgreich über 70.000 Einheiten in eine Vielzahl von Märkten verschickt, mit einer Präsenz in mehr als 60 Ländern und Regionen weltweit.

