Fußball-Superstar Erling Haaland wird spielbarer Charakter in Clash of Clans

Haaland wird in einem der weltweit am häufigsten heruntergeladenen Mobile Games zum Barbarenkönig

Norwegischer Stürmer wird in Clash of Clans verewigt, nachdem er offengelegt hat, dass er langjähriger Fan des Spiels ist

Der Fußball-Superstar Erling Haaland wird im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit dem Mobile Game* Clash of Clans zu einem Charakter im Videospiel.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Verwandlung des norwegischen Stürmers in die berühmte Figur des Barbarenkönigs als Teil eines epischen, dem Fußball gewidmeten saisonalen Ereignisses. Damit wird zum ersten Mal ein auf einer realen Person basierender Spielcharakter in das erfolgreiche Spiel mit aufgenommen, das bereits über zwei Milliarden Mal heruntergeladen wurde.

Fans können ab Mittwoch, den 1. Mai, als Haaland in Clash of Clans spielen und im Laufe des Monats eine Reihe fußballbezogener Features im Spiel entdecken – darunter besondere Truppencharaktere und Medaillenereignisse. Als zusätzliche spielerische Herausforderung bekommen Fans auch die Möglichkeit, Haalands Dorf im Spiel zu bezwingen.

Haaland ist weltbekannt für seine fußballerischen Fähigkeiten – aber er kennt sich auch mit Videospielen aus.

Haaland ist ein langjähriger Fan von Clash of Clans und hat ein eindrucksvolles Dorf im Spiel gebaut, das er gegen rivalisierende Clans verteidigt. Die Liebe zu Clash of Clans hat ihn dazu bewogen, eine Partnerschaft mit dem Spiel einzugehen.

Clash of Clans und Haaland läuten die neue Kooperation mit einem absolut filmreifen Trailer ein – samt eigenem Haaland-Soundtrack. Der Trailer zeigt den echten Haaland, wie er auf die Charaktere aus dem Spiel trifft, bevor er in die animierte Welt von Clash of Clans gelangt (Trailer hier ansehen). Auf Besucher des App Stores warten exklusive Enthüllungen über die Rolle von Haaland im Spiel und zusätzliche Details zu Belohnungen und Ereignissen.

Erling Haaland sagte: „Es war schwierig, diese Sache geheim zu halten, aber ich freue mich, endlich über diese großartige Partnerschaft mit Clash of Clans sprechen zu können. Ich bin schon seit Langem ein großer Fan des Spiels und weiß so ziemlich alles darüber, daher ist es wirklich cool, als Spielcharakter dabei zu sein."

Stuart McGaw, General Manager von Clash of Clans, erklärte: „Als wir hörten, dass Erling Haaland ein Fan unseres Spiels ist und eine Partnerschaft mit uns eingehen wollte, war das wirklich ein Traumszenario. Unser Team hat alles getan, um mit ihm einen der weltbesten Athleten in die Spielwelt zu bringen, damit unsere Spieler einen ganz besonderen Moment erleben dürfen."

Clash of Clans wird im Rahmen der Partnerschaft mit Erling Haaland noch weitere aufregende Neuigkeiten mit Bezug zum Fußball ankündigen. Folge also unbedingt den Kanälen des Spiels in den sozialen Medien ( YouTube/ Instagram/ X/ TikTok), um keine Updates zu verpassen!

Über Supercell Supercell ist eine Spieleentwicklerfirma mit Sitz in Helsinki, Finnland, und Büros in San Francisco, Seoul und Shanghai. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat das Unternehmen fünf Spiele weltweit auf den Markt gebracht: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale und Brawl Stars. Supercell hegt den Traum, Spiele zu erschaffen, die möglichst viele Menschen über Jahre spielen und die für immer im Gedächtnis bleiben.

