Studie: Nachhaltige Anlagen wirken sich positiv auf die Performance von Vorsorgeprodukten aus

Schaan (ots)

Langfristige Vorsorgeprodukte mit Impact-Komponenten für nachhaltige Entwicklung erzielen tendenziell eine bessere Performance als vergleichbare konventionelle Anlagen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Universität Liechtenstein an repräsentativ ausgewählten Vorsorgeportfolios mit europäischem bzw. globalem Fokus, die im Rahmen des LAB on Sustainability, Prosperity, Provision von Wissenschaftlern der Universität Liechtenstein durchgeführt wurde.

Das LAB on Sustainability, Prosperity, Provision wurde im April 2024 als Kooperationsprojekt der Universität Liechtenstein mit the prosperity company, dem Spezialanbieter für innovative Wohlstandsplanung und Altersvorsorgelösungen, gegründet. Im Fokus steht die Erforschung der Auswirkungen von Impact Investments im Rahmen verschiedener Anlageportfolios sowie die Steuerungsmöglichkeiten für Profitabilität, Risikostreuung und Verbesserungen für Mensch und Umwelt.

Die empirischen Analysen der aktuellen Studie belegen, dass Fondsportfolios mit Impact-Komponenten für einen globalen und einen europäischen Investitionsschwerpunkt nach einer Filterung im Hinblick auf die Gesamtkostenquote der Fonds tendenziell eine bessere finanzielle Performance im Vergleich zu ihren Benchmarks mit ausschliesslich konventionellen Anlagen aufweisen. In der Untersuchung schnitten sowohl Fonds nach SFDR-Artikel 8 als auch Artikel 9-Fonds besser als ihre Vergleichsgruppen ab. Zusätzliche Performanceverbesserungen erzielten Fonds mit einem ESG-Rating über 70. Simulierte Kundenportfolios auf Basis der Studienergebnisse zeigten zudem, dass sich Impact-Komponenten generell positiv auf die Leistung von Altersvorsorgeprodukten auswirken. Gesamtstrategien, die Fonds nach SFDR-Klassifizierung, niedrigen Gesamtkosten, Diversifizierung und verfügbarer Fondsauswahl selektierten, erzielen der Untersuchung zufolge das beste Risiko-Rendite-Verhältnis.

Im Rahmen des Forschungsprojekts unter der Leitung von Prof. em. Dr. Marco Menchetti und Dr. Othar Kordsachia, Vertreter der Professur für Sustainable Finance and Investments, werden die Auswirkungen von Impact Investments als Komponenten verschiedener Anlage-Portfolios wissenschaftlich untersucht und auf empirischer Basis Handlungsempfehlungen abgeleitet. The prosperity company AG beteiligt sich als exklusiver Partner finanziell, mit Expertise und weiteren Ressourcen an dem Projekt, um mit den Ergebnissen innovative neue Ansätze für ein profitables und nachhaltig ausgewogenes Vermögensmanagement zu gewinnen.

Christoph Böckle, CEO the prosperity company, erläutert: «Durch die Zusammenarbeit mit der renommierten Universität Liechtenstein im Rahmen des LAB on Sustainability, Prosperity, Provision konnten wir wissenschaftliche Evidenz für unseren Portfolio-Ansatz gewinnen: Nachhaltige Investments zahlen sich gerade bei der Altersvorsorge und Vermögensbildung doppelt aus: Für verlässliche Renditen und für unseren Planeten.»

Dr. Othar Kordsachia, Assistenzprofessor, Vertreter der Professur für Sustainable Finance & Investments, ergänzt: «Mit dem gemeinsamen LAB brachten die Professur für Sustainable Finance & Investments und the prosperity company akademisches Know-how und praktische Anwendung zusammen, um zukunftsorientierte Lösungen für nachhaltige Vorsorge zu erarbeiten. Aus den Ergebnissen geht hervor, welche Kriterien für die Fondsauswahl am besten geeignet sind, um die Nachhaltigkeits- und Renditeziele der Kunden in der privaten Altersvorsorge zu erfüllen.»

