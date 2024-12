UPL Corporation Ltd.

UPL ZUM ZWEITEN MAL IN FOLGE ALS FÜHRENDES AGROCHEMISCHES UNTERNEHMEN IN DEN DOW JONES NACHHALTIGKEITSINDIZES AUSGEZEICHNET

UPL erreicht im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) die weltweit höchste Punktzahl im Bereich Agrochemie und die vierthöchste in der chemischen Industrie

UPL ist das einzige agrochemische Unternehmen, das im zweiten Jahr in Folge in den DJSI World Index aufgenommen wurde.

UPL Ltd. (NSE: UPL) (BSE: 512070) (LSE: UPLL), ein globaler Anbieter von nachhaltigen Lösungen für die Landwirtschaft, wurde im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2024 zum zweiten Mal in Folge als bestes Agrochemieunternehmen eingestuft und erreichte weltweit die vierthöchste Punktzahl in der Chemiebranche. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem UPL sowohl in den DJSI World als auch in den Emerging Markets Index aufgenommen wurde, was eine Anerkennung für die kontinuierliche, branchenführende Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens darstellt.

Die Anerkennung von UPL durch DJSI basiert auf der herausragenden Leistung des Unternehmens, das im S&P Global 2024 Corporate Sustainability Assessment die höchste Punktzahl im Agrochemiesektor erreicht hat.

Der DJSI ist ein weltweit anerkannter Maßstab für die Bewertung der ESG-Leistung (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) eines Unternehmens. Der DJSI World Index hebt die 10 % der weltweit führenden Unternehmen jeder Branche hervor, die sich für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einsetzen. Darüber hinaus zeichnet der DJSI Emerging Markets Index die besten 10 % der größten 800 Unternehmen in den Schwellenländern aus, die aufgrund ihrer herausragenden ESG-Praktiken ausgewählt wurden.

Jai Shroff, Chairman und Group CEO der UPL Group, sagte: „Wir bei UPL sind der Meinung, dass die Landwirtschaft im Mittelpunkt der globalen Nachhaltigkeitsbemühungen steht, und wir sind sehr stolz darauf, dass wir im zweiten Jahr in Folge den DJSI in unserem Sektor anführen. Diese Anerkennung bekräftigt unser Engagement für Reimagining Sustainability, indem wir zeigen, wie die Landwirtschaft eine Kraft für das Gute sein kann – indem sie Landwirte stärkt, die Ernährungssicherheit verbessert, eine nachhaltige Entwicklung fördert und eine bessere Zukunft für alle schafft."

Mit seiner ausgezeichneten Nachhaltigkeitsbewertung gehört UPL zu den globalen Spitzenreitern. Diese Anerkennung ist ein Beweis für das Engagement von UPL, in allen Bereichen seiner weltweiten Geschäftstätigkeit nachhaltige Praktiken zu verfolgen und sich an den besten Benchmarks für Investoren zu orientieren, die den langfristigen Shareholder Value in den Vordergrund stellen.

Informationen zur UPL Group

UPL Ltd. (NSE: UPL, BSE: 512070, LSE GDR: UPLL) ist ein globaler Anbieter von nachhaltigen landwirtschaftlichen Produkten und Lösungen, die die gesamte Wertschöpfungskette der Agrar- und Ernährungswirtschaft abdecken. Mit einem Jahresumsatz von über 5 Milliarden US-Dollar ist das Unternehmen eines der größten Agrarunternehmen weltweit und beliefert Landwirte in mehr als 130 Ländern. Die UPL Group besteht aus vier Pure-Play-Plattformen, zu denen UPL Corporation Ltd. (UPL Corp); UPL Sustainable Agri Solutions Ltd. (SAS), Advanta Enterprises Ltd. und Superform Chemistries Ltd. (FKA UPL Speciality Chemicals Ltd.) gehören. Gemeinsam widmen sich diese Plattformen dem Ziel, Nachhaltigkeit neu zu denken (Reimagining Sustainability) und durch unseren innovativen OpenAg®-Ansatz Fortschritte in unserem Lebensmittelsystem zu erzielen. Um mehr über UPL zu erfahren, besuchen Sie bitte upl-ltd.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X und Facebook.

UPL Corporation Ltd. (UPL Corp.) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Pflanzenschutz und biologische Lösungen, das die Zukunft durch nachhaltige Landwirtschaft und eine auf den Landwirt ausgerichtete Denkweise definiert. Mit einem robusten Portfolio an ganzheitlichen Lösungen will UPL Corp. gemeinsames Wachstum und Wohlstand für landwirtschaftliche Gemeinschaften, die Landwirtschaft und unseren Planeten schaffen. Als größte der Pure-Play-Plattformen der UPL Group trägt UPL Corp. zu einem Jahresumsatz von rund 4 Mrd. US-Dollar bei und ist führend bei der Förderung der Zusammenarbeit durch OpenAg® zur Entwicklung fortschrittlicher Technologien für die Gesundheit und Produktivität von Nutzpflanzen.

