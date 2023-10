bop Communications

Noah Bachofen geht in seiner neuen Kochshow Food-Trends auf die Spur

Zürich, 23. Oktober 2023 – In «Hype Kitchen» wird Kochen im TV auf ein neues Level gehoben. Der kreative Jungkoch Noah Bachofen nimmt in der Sendung Food-Trends von TikTok & Co. unter die gastronomische Lupe: Halten die Hype-Gerichte, was sie versprechen oder sind sie bloss heisse Luft? Die innovative Sendung wird ab Januar 2024 produziert und ist ab dem 14. April 2024 auf Joyn und ab 21. April in SAT.1 Schweiz zu sehen.

In insgesamt fünf Sendungen wählt Noah Bachofen jeweils einen Food-Trend aus den Weiten des World Wide Web aus, analysiert ihn schonungslos ehrlich, kocht ihn nach und passt das Gericht bei Bedarf an. Mit kulinarischem Know-how setzt Noah Bachofen die Trends in Rezepte um, die zu Hause einfach gelingen und nicht nur das Auge, sondern auch den Gaumen erfreuen.

Noah Bachofen gibt in gewohnt erfrischender Art wertvolle Tipps für ein gelungenes Gericht und teilt gleichzeitig sein Wissen zum perfekten Social Media Auftritt: Wie fotografiert man Essen richtig? Wie baut man seine Community auf? «In diesem Format trifft meine Leidenschaft fürs Kochen auf ein Gespür für Trends und Visuelles – eine vorzügliche Kombination. Ich freue mich schon auf die Umsetzung und bin gespannt, welche Hypes wir in der Küche antreffen werden», fasst Noah das Konzept zusammen.

Die innovative Food-Sendung-wird im Januar 2024 von der Filmgerberei im Auftrag von SAT.1 Schweiz produziert. Das Format wird ab dem 14. April 2024 auf Joyn und YouTube und ab 21. April in SAT.1 Schweiz zu sehen sein.

NOAH BACHOFEN

Die Begeisterung für gute, frische Lebensmittel und deren Zubereitung entdeckte Noah Bachofen bereits in seiner Kindheit. Geboren und aufgewachsen in Netstal (GL), kann Noah bereits auf eine ungewöhnliche Karriere zurückblicken, die in einer Landbeiz begann und ihn später sowohl in eine Spitalküche als auch ins Sternerestaurant Magdalena in Rickenbach (SZ) führte. Der 28-Jährige begann schon früh damit, die Sozialen Medien für seine Kochleidenschaft zu nutzen – mit Erfolg: Auf Instagram hat der beliebte Koch inzwischen mehr als 120'000 Follower und wurde erst kürzlich zum Food-Influencer des

