Bruno Ganz gewidmete Kollektion neu auf Play Suisse

Bern (ots)

Er war einer der grössten Schweizer Schauspieler - Bruno Ganz, bekannt für seine Rollen als Heidis Grossvater Alpöhi, Goethes Faust und Diktator Adolf Hitler. In der neuen Kollektion "Bruno Ganz - Der Meister der Verwandlung" widmet sich Play Suisse dem Künstler und zeigt 16 seiner Filme. Die Kollektion ist ab sofort auf Play Suisse verfügbar.

Von Goethes Faust über Bundespräsident Kater bis hin zu einem jüdischen Viehhändler: Der international bekannte Schweizer Schauspieler Bruno Ganz spielte zahlreiche Rollen auf der Bühne sowie in Filmen. Er erhielt für seine schauspielerische Leistung mehrere Auszeichnungen und Ehrungen, unter anderem als Schauspieler des Jahres 1973 sowie den Deutschen, Europäischen und Schweizer Filmpreis. Zudem war er ab 1996 als bisher einziger Schweizer Träger des Iffland-Ringes - ein diamantbesetzter Eisenring, der von seinem jeweiligen Träger, an den seiner Meinung nach bedeutendsten und würdigsten Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters auf Lebenszeit verliehen wird. Auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse ist Bruno Ganz nun eine Kollektion mit 16 seiner Spielfilme und zwei Dokumentationen gewidmet.

Die Kollektion "Bruno Ganz - Der Meister der Verwandlung" umfasst sowohl Schweizer als auch internationale Koproduktionen. So auch "Der Untergang" (2004), ein Film über das Ende des Dritten Reiches mit Bruno Ganz in einer seiner wohl bedeutendsten Rollen als Diktator Adolf Hitler. Der Film erhielt 2005 eine Oscarnominierung als "Bester fremdsprachiger Film" - für Bruno Ganz war die Rolle der Startschuss seiner internationalen Karriere. Verfügbar ist auch die Verfilmung des Romans von Peter Bieri "Nachtzug nach Lissabon" (2013) über den Berner Lehrer Raimund Gregorius, der sich auf den Spuren des Buchautors Amadeu de Prado kurzerhand auf eine Reise nach Lissabon macht. Auch der Film "Un juif pour l'exemple" (2016) ist in der Kollektion. Ganz spielt darin einen jüdischen Viehhändler. Weitere Highlights sind die Spielfilme "Heidi" (2015), "Vitus" (2016), "Giulias Verschwinden" (2009), der italienische Film "Pane e tulipani" (2000) und das Action-Drama "The Witness" (2018).

Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.

Play Suisse neu auf Sunrise TV

Play Suisse ist im Internet, auf Mobiltelefonen und Tablets sowie auf bestimmten TV-Geräten verfügbar - seit Oktober dieses Jahres neu auch auf Sunrise TV. Nutzer:innen von Sunrise TV können im Hauptmenüpunkt "Apps" die Play Suisse App öffnen, sich kostenlos auf der Streaming-Plattform registrieren oder mit dem bereits bestehenden Konto einloggen.