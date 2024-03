Bregal Unternehmerkapital GmbH

Anbieter für VAT-Compliance und Finanzbuchhaltung amaZervice schließt sich Billbee an und wird Teil der E-Commerce Software Group von Bregal

Die E-Commerce Software Group, ein Portfoliounternehmen der von Bregal Unternehmerkapital ("BU") beratenen Fonds, hat den deutschen Softwareanbieter amaZervice als strategische Ergänzung zu Billbee übernommen. Durch die jüngste Partnerschaft mit amaZervice baut Billbee seine Expertise im Bereich VAT-Compliance und Finanzbuchhaltung aus und schafft neue, wertvolle Synergien durch ein erweitertes Produktangebot mit Cross-Selling Potenzial und zusätzlichen Wertschöpfungsmöglichkeiten im Go-to-Market.

amaZervice mit Sitz in Wildpoldsried ist ein spezialisierter Anbieter von Software für Finanzbuchhaltung und VAT-Compliance, insbesondere für Amazon Marketplace-Händler. Amainvoice, das Software-as-Service-Angebot des Unternehmens, importiert automatisch die Verkaufsdaten von Amazon Marketplace-Händlern und generiert daraus alle notwendigen digitalen Unterlagen für die Rechnungsstellung, die Finanzbuchhaltung und die internationale VAT-Compliance. Die Softwarelösung von amaZervice ist standardisiert und kann daher schnell implementiert und installiert werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen in Kombination mit seiner Software an, wie zum Beispiel die Analyse von historischen Amazon-Daten für die VAT-Compliance. amaZervice wurde 2010 gegründet und betreut mittlerweile mehr als 2500 Kunden aus verschiedenen Branchen, insbesondere Amazon-Händler mit Steuersitz in Deutschland.

Anfang November 2023 legte BU mit der mehrheitlichen Übernahme des SaaS-Anbieters für Multichannel-Lösungen Billbee GmbH den Grundstein für die neue E-Commerce Software Group, gefolgt von der Channel Pilot Solutions GmbH, einem führenden Anbieter von Cloud-basierter Software für Produktfeed-Management und Marketplace Connectivity. Beide Unternehmen sind in ihren Märkten stark positioniert und verfügen über eine solide Kundenbasis. Der Zusammenschluss von Billbee und amaZervice ist ein weiterer Schritt der E-Commerce Software Group, um sich mittels strategischer Zukäufe als Marktführer im stetig wachsenden Bereich des Online-Handels zu positionieren.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit BU, Billbee und der gesamten E-Commerce Software Group. Sie sind für uns die perfekten Partner, um unser Wachstum voranzutreiben und unsere Marktpräsenz weiter zu stärken", sagt Andreas Honisch, CEO von amaZervice, der auch nach der Transaktion mit weiteren bereits bestehenden Anteilseignern im Unternehmen investiert bleiben wird. "Durch die Partnerschaft bündeln wir die Kräfte mit den führenden Playern in den Bereichen E-Commerce Enablement und Marketplace Connectivity und erweitern so unser Produktportfolio."

"amaZervice hat eine der führenden Softwarelösungen für die VAT-Compliance im Bereich E-Commerce entwickelt und sich einen großen und vielfältigen Kundenstamm in der DACH-Region aufgebaut. amaZervice ist damit eine ideale Ergänzung für Billbee und wird einen wertvollen Beitrag zur Fortsetzung der Erfolgsgeschichte von Billbee leisten", ergänzt Norbert Heller, Director bei BU.

Über Bregal Unternehmerkapital

Bregal Unternehmerkapital (BU) ist ein führendes Beteiligungsunternehmen mit Büros in Zug, München und Mailand. Die von BU beratenen Fonds investieren als Teil eines über Generationen gewachsenen Familienunternehmens in mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Norditalien, wobei sie eine Vielzahl von Branchen abdecken. Bei dem Bestreben, für Unternehmer und Familienunternehmen der Partner der Wahl zu sein, setzt BU gezielt auf Partnerschaften mit Marktführern und "Hidden Champions" mit einem starken Management-Team und großem Wachstumspotenzial. Seit der Gründung im Jahr 2015 haben die von BU beratenen Fonds in diesem Rahmen über 2,7 Milliarden Euro in mehr als 100 Unternehmen investiert und so über 20.000 Mitarbeitende gefördert. In enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Unternehmern und Familien werden deren Unternehmen weiterentwickelt, internationalisiert und digitalisiert - damit im Sinne der nachfolgenden Generation nachhaltige Werte auf verantwortungsvoller Basis geschaffen werden.

Über amaZervice

Die amaZervice GmbH mit Sitz in Wildpoldsried ist ein führender Anbieter für VAT-Compliance und Finanzbuchhaltung. Seit seiner Gründung 2010 ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und betreut heute über 2500 Kunden, insbesondere Amazon-Händler. Die Produktpalette von amaZervice umfasst die automatisierte Erstellung digitaler Dokumente, die Amazon-Händler für Rechnungsstellung, Buchhaltung und VAT-Compliance (insbesondere internationale Umsatzsteuer-Meldungen und Darstellung grenzüberschreitender Warenbewegungen) benötigen.