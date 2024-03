Sevendots B.V.

Die neue Studie von Sevendots zeigt, dass Innovation der am wenigsten genutzte Wachstumsmotor in der CPG-Industrie ist

Amsterdam, 19. März 2024 (ots/PRNewswire)

Eine neue Studie, die von Sevendots, einem weltweit führenden Unternehmen für CPG-Strategien, durchgeführt wurde, beleuchtet das ungenutzte Potenzial von Investitionen in Innovationen als treibende und unzureichend genutzte Kraft für das Wachstum in der CPG-Industrie. Diese entscheidende Studie, die Teil der Sevendots Growth Series ist, stützt sich auf den umfangreichen Input von mehr als 100 Markeninhabern weltweit, eine gründliche Überprüfung der vorhandenen Literatur und eine eingehende Untersuchung zahlreicher Fallstudien, um einen soliden Rahmen für die Steigerung der Rendite von Innovationsbemühungen zu schaffen.

Die Studie fördert eine entscheidende Erkenntnis zutage: Innovation wird von vielen Akteuren in der CPG-Industrie nach wie vor zu wenig genutzt und es ist ein besorgniserregender Trend zu beobachten, dass die Dynamik nachlässt. Dies zeigt sich in einem deutlichen Rückgang der Zahl echter Innovationseinführungen.

Mehr als die Hälfte der Markeninhaber nennen mangelndes strategisches Denken als Haupthindernis für die volle Nutzung von Innovationen

Die Gründe dafür sind vielschichtig, u. a. begrenzte Budgets aufgrund mangelnden Vertrauens in den ROI im Vergleich zu anderen Aktivitäten, das Fehlen eines visionären und systematischen Ansatzes und unzureichende Messverfahren. Folglich sind erstaunliche 78 % der Markeninhaber der Meinung, dass das derzeitige Innovationsmanagement im CPG-Sektor nur wenig oder gar nicht effektiv ist. Darüber hinaus zeigt die Studie, dass 54 % der Markeninhaber das Fehlen eines strategischen Denkens und eines klaren Rahmens als Haupthindernis für die Verwirklichung bahnbrechender Innovationen ansehen.

Dennoch könnte es einen Silberstreif am Horizont geben: Mehrere Studien deuten darauf hin, dass Marken, die als hoch innovativ wahrgenommen werden, viel schneller wachsen als andere, und dass Unternehmen, die der Innovation Vorrang einräumen, auch ein besseres kurzfristiges EBIT-Wachstum und eine höhere langfristige Gesamtrendite für ihre Aktionäre erzielen.

CPGs brauchen einen klaren Rahmen für den Innovationserfolg

Die Studie fordert einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie CPG-Unternehmen an Innovationen herangehen. Sie plädiert für eine Strategie, die über traditionelle Produktinnovationen und Kategoriendefinitionen hinausgeht, und fordert die Unternehmen auf, einen klaren, effektiven Innovationspfad zu entwickeln und umzusetzen, der kurzfristige Gewinne mit langfristigen Zielen in Einklang bringt.

„In einem sich schnell entwickelnden Markt ist es nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit, Innovation wieder in den Mittelpunkt der strategischen Agenda zu stellen", sagt Andrea Bielli, Managing Partner bei Sevendots. „Unsere Ergebnisse unterstreichen das immense Wachstumspotenzial für CPG-Unternehmen, die bereit sind, ihren Innovationsansatz zu überdenken und ihn als leistungsstarken Motor für Wachstum, Differenzierung und langfristigen Erfolg zu nutzen."

Informationen zur Sevendots Growth Series

Die Sevendots Growth Series ist eine umfassende Initiative, die die kollektiven Erkenntnisse von über 500 CPG-Markeninhabern weltweit widerspiegelt und darauf abzielt, den Wandel und das Wachstum innerhalb der Branche voranzutreiben.

Infotmationen zu Sevendots

Sevendots ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Branchenstrategien und Transformationsinitiativen für den CPG-Sektor spezialisiert hat. Sevendots kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, in der das Unternehmen Marken zu nachhaltigem Wachstum verholfen hat, es ist nach wie vor führend in Sachen Innovation und nimmt eine Vorreiterrolle in der Branche ein.

Weitere Informationen über die Studie finden Sie unter www.sevendots.com.

www.sevendots.com