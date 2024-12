Gstaad Saanenland Tourismus

Ferienregion Gstaad ist für den Winter bereit

Gstaad, 3. Dezember 2024 * * * Am Adventskranz brennt die erste Kerze, in der Luft liegt ein wohliger Duft von ersten Weihnachtsguetzli und der Lichterglanz in den Strassen lässt in der Ferienregion Gstaad eine weihnachtliche Stimmung aufkommen: Die Vorfreude auf die Wintersaison ist riesig. Mit dem vielseitigen Winter-Angebot an abwechslungsreichen Aktivitäten für Gross und Klein bereitet sich Gstaad auf eine vielversprechende Wintersaison vor. Neben Neueröffnungen, Neujahrskonzerten und Naturperlen abseits von bekannten Pfaden zieht die idyllische Bergregion im Berner Oberland Winter-Fans aus dem Inland und internationale Gäste an.

Mit tiefen Temperaturen und den ersten Schneeflocken steigen die Erwartungen an eine aussergewöhnliche Wintersaison. «Der Winter in Gstaad verspricht diese Saison einmalige Erlebnisse – ob sportlich, kulinarisch oder kulturell. Gastaad ist bereit, Gäste von nah und fern zu empfangen», erklärt Flurin Riedi, Tourismusdirektor von Gstaad Saanenland Tourismus. Die Ferienregion setzt auch in diesem Winter auf ein vielfältiges Angebot: Ob die schneesicheren Langlaufloipen auf der Hochebene Sparenmoos auf über 1600 Metern, über 200 Pistenkilometer bis auf 3000 Meter, die kulinarischen Höhenflüge im neuen Botta-Restaurant auf dem Glacier 3000, oder die musikalischen Leckerbissen der beiden Klassik-Festivals – Gstaad vereint Natur, Kultur und Genuss auf höchstem Niveau. Für Flurin Riedi steht fest: «Die ausgezeichnete Vorbereitung der Region und die positiven Rückmeldungen unserer Partner:innen lassen uns optimistisch auf die kommende Saison blicken. Wir erwarten sowohl eine starke Präsenz aus der Schweiz als auch eine zunehmende Nachfrage aus Übersee, die der Region weiteren internationalen Schwung verleihen wird.» Besonders betont der Tourismusdirekter, dass Gäste in der Ferienregion Gstaad es sehr schätzen, im Winter eine abwechslungsreiche Auszeit zur Entschleunigung vom Alltag zu verbringen. Ob Stammgäste in den Ferienchalets, Erstbesucher oder Tagesgäste: hier geniessen alle die gemeinsame Zeit für mehr von dem, was ihnen lieb und wertvoll ist.

Für die Genusssaison bereit

Mit über 200 Pistenkilometern bis auf 3000 Meter Höhe, einem abwechslungsreichen Loipennetz, der hochkarätigen Gastronomie mit insgesamt 317 GaultMillau-Punkten und drei Michelin-Sternen und einem breiten Eventkalender bietet der Sehnsuchtsort im Berner Oberland ein vielseitiges Angebot, das alle Wünsche erfüllt. «Wir sind hier oben bereit für unsere Wintergäste und freuen uns auf die bevorstehende Winterzeit», betont Flurin Riedi, Tourismusdirektor/CEO von GST.

Sechs Gründe für einen Besuch in Gstaad diesen Winter:

Sparenmoos – Ein Geheimtipp für Langlauf und Ruhe Auf dem Hochplateau oberhalb von Zweisimmen bietet das Sparenmoos eine traumhafte Kulisse für Langlauf und Winterwanderungen. Auf über 1600 Metern über Meer geniessen Sportbegeisterte und Ruhesuchende schneesichere Loipen, abseits des Trubels. Neu können Kinder im Rahmen eines Familien-Schnupperangebots gratis Langlaufskier ausleihen und gemeinsam mit ihren Eltern die Freude am Langlauf entdecken. Am 1. und 2. März 2025 wird das Sparenmoos zum Austragungsort eines Swiss-Cup Langlaufrennens – ein Highlight für Aktive und Zuschauer:innen. Kulinarische Highlights im Botta-Restaurant auf Glacier 3000 Das neue Gebäude von Tessiner Stararchitekt Mario Botta ist Mitte November eröffnet worden und setzt neue Massstäbe in Design und Gastronomie. Es bietet Platz für 400 Gäste auf zwei Etagen. Von der 250 Quadratmeter grossen Panoramaterrasse geniessen Besucher:innen einen einzigartigen 360-Grad-Blick auf berühmte Gipfel wie das Matterhorn und den Mont Blanc. Mit nun drei Restaurants bietet der Glacier 3000 ein vielfältiges kulinarisches Erlebnis. Sommets Musicaux de Gstaad – Klassik in seiner schönsten Form Vom 31. Januar bis 8. Februar 2025 feiert das «Sommets Musicaux de Gstaad» sein 25-jähriges Jubiläum. Dieses Festival hat sich als eine der wichtigsten Adressen für klassische Musik im winterlichen Europa etabliert. Die Konzerte finden in drei beeindruckenden Locations statt: in der Kapelle von Gstaad, der Kirche von Saanen und der romantischen Kirche von Rougemont. Musikliebhaber:innen erleben internationale Künstler:innen und haben nach den Aufführungen die Gelegenheit, mit ihnen bei exklusiven Abendessen ins Gespräch zu kommen – ein unvergessliches Erlebnis für Genussmenschen. Gstaad New Year Music Festival – Festliche Musikfreuden zum Jahreswechsel Vom 27. Dezember 2024 bis 11. Januar 2025 bietet das «Gstaad New Year Music Festival» eine unvergleichliche Mischung aus festlicher Atmosphäre und musikalischer Exzellenz. Die Konzerte finden an verschiedenen Orten in und um Gstaad statt und schaffen den perfekten Rahmen für einen stimmungsvollen Start ins neue Jahr. Die Verbindung von alpiner Landschaft und hochkarätigen Aufführungen macht dieses Festival zu einem besonderen Highlight der Wintersaison. Erneuerter Luxus im Ultima Hotel Gstaad Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten eröffnete das Ultima Hotel Gstaad am 29. November 2024 erneut seine Pforten: In den drei traditionellen Holzchalets erwartet die Gäste ein moderner Spa- und Fitnessbereich, der keine Wünsche offen lässt. Das Hotel kombiniert alpinen Charme mit modernem Luxus und ist der ideale Rückzugsort für anspruchsvolle Reisende. Ab März 2025 erweitert das neue Chalet «Ultima Promenade Gstaad» das Angebot und verankert die Marke noch stärker im Herzen der Region. Ein Wintersportparadies für alle Sinne Gstaad bietet mit 200 Pistenkilometern, einem breiten Loipennetz und hochkarätiger Gastronomie ein Erlebnis für alle Sinne. Das Ski-Highlight: die Rinderbergrunde, eine der schönsten Panorama-Rundfahrten der Region. Für Abenteuerlustige wartet die «Black Wall» auf dem Glacier 3000 – eine der steilsten Abfahrten Europas. Wer noch nicht genug hat, saust die legendäre Abfahrt von der Videmanette hinunter oder macht Luftsprünge im neuen SnowPark. Schneesportbegeisterte erwartet eine Saison voller Vielfalt und unvergesslicher Erlebnisse.

Gstaad Saanenland Tourismus Ariane Ludwig-Meichtry Leitung Marketing & PR, Mediensprecherin Tel. +41 33 748 81 81 ariane.ludwig@gstaad.ch

Gstaad Saanenland Tourismus Gstaad Saanenland Tourismus als offizielle Destinationsmanagement-Organisation versteht sich heute als Tourismusentwickler und Lebensraum(mit)gestalter der Region. Sie setzt sich für die regionale Angebotsentwicklung ein, verantwortet das Destinationsmarketing und betreibt neben den acht Tourismusbüros in den Gemeinden Gsteig, Lauenen, Saanen und Zweisimmen auch diverse touristische Infrastrukturanlagen. Neben dem Support der Leistungsträger durch aktiven Austausch und Weitergabe von Fachkompetenz vernetzt Gstaad Saanenland Tourismus die verschiedenen Akteure entlang der touristischen Dienstleistungskette.