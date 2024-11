Winter-Auftakt in der Ferienregion Gstaad

Gstaad Saanenland Tourismus

Gstaad, 4. November 2024 * * * Weihnachten steht vor der Tür: Während die Wälder noch goldig leuchten, bereitet sich die Ferienregion Gstaad mit einem vielseitigen Angebot auf die bevorstehende Wintersaison vor. Unter dem Motto «Winter-Auftakt 2024» hat Gstaad Saanenland Tourismus am Montag Mittag zur ersten Winter-Infoveranstaltung im rustikalen Stallbeizli eingeladen. Beim gemütlichen Fondue-Plausch präsentierten GST und die Skiwelt Gstaad die neue Winter-Kampagne «Zeit für mehr» als Auftakt in die Wintersaison 2024/2025.

Neuer Markenauftritt & Premiere der Winterkampagne

Erstmals präsentiert Gstaad Saanenland Tourismus (GST) die mit Skiwelt Gstaad gemeinsam entwickelte Winter-Kampagne «Zeit für mehr» den anwesenden Leistungsträgern, Partnern und Medienschaffenden. Um die einmalige Schönheit, die genussvolle Ruhe und die entspannende Gelassenheit zum Ausdruck zu bringen, setzt die neue Kampagne diese alte Tradition aus dem Saanenland fort – und verdoppelt die Vokale schöner Worte. Diese Analogie übernimmt die neue Kampagne und macht das einzigartige «Gstaader Savoir Vivre» zum Thema. Mit dieser Erweiterung zum bestehenden Claim «Come Up – Slow Down» schärft die Marke Gstaad ihre Positionierung als Genussdestination mit hohem Erhohlungswert. Die plakative Umsetzung mit epischen Bildern und einem einzigen, vermeintlich falschgeschriebenen Wort in grossen Lettern, irritiert, fällt auf, involviert – und bringt das Lebensgefühl von Gstaad mit einer unbeschwerten Leichtigkeit auf den Punkt. Die neue Winter-Kampagne ist Bestandteil des vor über einem Jahr initialisierten Prozesses des neuen Corporate Designs, Destinationswebsite sowie die im Herbst von über 30 Leistungsträgern:innen der Destination unterzeichnete Tourismusstrategie 2025+. Erste Umsetzungen der Winterkampagne sind seit Mitte Oktober im Saanenland und Simmental auf Plakaten zu sehen. Ab Ende November folgt die nationale Ausspielung über digitale Kanäle, Out-of-Home an stark frequentierten Orten wie Bahnhöfen, öffentlichen Verkehrsmitteln sowie auf eigenen Plattformen. Ariane Ludwig, Leitung Marketing & Verkauf bei Gstaad Saanenland Tourismus ergänzt: «Unser Claim "Come Up – Slow Down" begleitet Gstaad nun schon seit vielen Jahren – und passt heute in dieser hektischen Zeit besser als zuvor. Ziel der neuen Kampagne ist, den Claim wieder stärker mit der Botschaft aufzuladen und die Schönheit unserer Region, das Entschleunigen in einer stressigen Welt und den vielfältigen Genuss zum Ausdruck zu bringen. Humorvoll, authentisch und mit atemberaubenden Bildern. Die Winterkampagne macht nun den Anfang.»

Für die Schneesaison bereit

Mit über 200 Pistenkilometern bis auf 3000 Meter Höhe, einem abwechslungsreichen Loipennetz, der hochkarätigen Gastronomie mit insgesamt 317 GaultMillau-Punkten und drei Michelin-Sternen und einem breiten Eventkalender bietet die Destination ein umfassendes Angebot, das alle Sinne anspricht. «Wir sind gut gerüstet und freuen uns auf die kommende Saison», betont Flurin Riedi, Tourismusdirektor/CEO von GST. «Sobald der erste Schnee fällt, steigt die Freude auf Winterferien, und mit unseren abwechslungsreichen Angeboten sind wir bereit, Gäste aus dem In- und Ausland zu empfangen.»

Optimistische Aussichten für die Wintersaison

Für die bevorstehende Wintersaison rechnet die Region Gstaad traditionell mit einer starken Präsenz von Schweizer Gästen sowie Reisenden aus europäischen Kernmärkten wie Deutschland, Frankreich, Benelux und Grossbritannien. Flurin Riedi meint: «Wir sind gespannt, wie sich die Nachfrage besonders aus Übersee entwickeln wird – der Trend aus den USA könnte sich auch im Winter fortsetzen und weiteren internationalen Schwung bringen.

Investitionen in den Skisport

Mit der grundlegenden Sanierung des Lägerlifts wird diesen Winter eine weitere Trainingspiste für die Skiclubs bereitgestellt. «Damit stärken wir die Nachwuchsförderung direkt vor Ort», erklärt Matthias In-Albon, CEO Skiwelt Gstaad. «Das ist ein bedeutender Schritt, um den Skisport in der Region langfristig zu fördern und Gstaad als Talentschmiede für künftige Spitzenathlet zu etablieren. Unser Generationenprojekt – ein Investitionsprogramm von 90 Millionen Franken – sorgt zudem dafür, dass die Infrastruktur und Attraktivität des Gebiets Hornberg / Horneggli nachhaltig gesichert ist.» Gemäss In-Albon befinden sich alle geplanten Projekte aktuell in der Bewilligungsphase und werden die Zukunft des Skigebietes sichern.

Saison-Highlights und Neuigkeiten

Ein absolutes Ski-Highlight der Destination ist die Rinderbergrunde, die sich als eine der schönsten Panorama-Rundfahrten der Region etabliert hat. Die Abfahrt von der Videmanette ergänzt das Angebot mit einer sportlichen, anspruchsvollen Strecke, die durch vielseitige Abschnitte und unterschiedliche Steigungen besticht.

Die Skisaison auf dem Glacier 3000 beginnt am 9. November und läuft bis zum 30. April 2025. Die legendäre «Black Wall» – eine der steilsten Abfahrten Europas mit 46 Grad Gefälle – geht in ihr drittes Jahr, und die Erweiterung der Oldenpiste im Bereich «Theo Traverse» bietet Skifahrerenden eine schönere und sicherere Piste. «Mit dem neuen Leuchtturm, der Eröffnung des Restaurants von Stararchitekt Mario Botta und unserem neuen SnowPark schaffen wir ein einzigartiges Erlebnis für Wintersportbegeisterte und darüber hinaus», freut sich Bernhard Tschannen, CEO Glacier 3000. Verteilt auf zwei Stockwerke bietet das neue Botta Restaurant Platz für 400 Gäste und vereint modernste Technologie mit atemberaubendem Design. Von der 250 Quadratmeter grossen Panoramaterrasse aus geniessen die Besucherinnen und Besucher einen unvergleichlichen 360-Grad-Blick auf die umliegenden Viertausender bis hin zum majestätischen Matterhorn.

Für Langläufer:innen gibt es zwei besondere Neuigkeiten: Erstmals können Kinder auf dem Sparenmoos ob Zweisimmen innerhalb eines Familien-Schnupperangebots gratis Langlaufskier ausleihen und die Sportart mit den Eltern ausprobieren. Sparenmoos ist diesen Winter wieder Austragungsort eines nationalen Langlaufrennens (Swiss-Cup Langlaufrennen: 01.-02. März 2025).

Klassik und Kulinarik im Winter 2024/25

Einen kulturellen Höhepunkt setzt die Jubiläumsausgabe vom «Sommets Musicaux de Gstaad» vom 31. Januar bis 08. Februar 2025. Das Festival, das sich über die Jahre als eine der bedeutendsten Adresse für klassische Musik im winterlichen Europa etabliert hat, wird erneut in drei akustisch herausragenden Umgebungen ausgetragen: in der malerischen Kapelle von Gstaad, der historischen Kirche von Saanen und in der romantischen Kirche von Rougemont. «Die 25. Ausgabe des Sommets Musicaux de Gstaad ist ein weiterer Beweis für die kulturelle Strahlkraft unserer Region. Das macht genau die alpine Eleganz von Gstaad aus – am Tag sportlich auf den Pisten unterwegs, abends Genuss in Form von Kunst für Ohr, Auge und den Gaumen zelebrieren. Nach Konzerten haben Klassikbegeisterte die Gelegenheit, beim gemeinsamen Nachtessen die Künstler aus nächster Nähe zu erleben», betont Riedi. Musikfreunde notieren sich das «Gstaad New Year Music Festival» ebenfalls in der Agenda, das vom 27. Dezember bis 11. Januar 2025 in Gstaad stattfindet. Foodies haben diesen Winter eine Neueröffnung mit exklusivem Restaurantkonzept auf der Karte. Am 19. Dezember öffnet «La Ferme Saint-Amour» im Chlösterli seine Türen. Nach Megève und Courchevel, kommt die französische Gruppe Annie Famose, in Zusammenarbeit mit dem renommierten französischen Sternekoch Éric Frechon, neben Crans-Montana auch nach Gstaad. Die neue Gourmetadresse mit Partystimmung verspricht unvergessliche Abende mit Live-Musik und DJ-Sets.

Wiedereröffnung Ultima Hotel Gstaad

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten öffnet das Ultima Hotel Gstaad am 29. November unter der Direktion von William Numa erneut seine Pforten. Mit dem Fokus auf einen modernen Spa- und Fitnessbereich bietet das Hotel seinen Gästen ein erneuertes Wohlfühlerlebnis in seinen drei charakteristischen Holzchalets. Anfang des nächsten Jahres wird das Chalet «Ultima Promenade Gstaad» eröffnet und die Marke im Dorfkern von Gstaad verankert. Gstaad Saanenland Tourismus freut sich auf die Wintersaison 2024/25 und den baldigen Startschuss in die Winterwelt der Destination. Die Region zeigt sich bestens vorbereitet und bietet eine breite Palette an Erlebnissen für Winterfans und Geniesser:innen.

Gstaad Saanenland Tourismus Gstaad Saanenland Tourismus als offizielle Destinationsmanagement-Organisation versteht sich heute als Tourismusentwickler und Lebensraum(mit)gestalter der Region. Sie setzt sich für die regionale Angebotsentwicklung ein, verantwortet das Destinationsmarketing und betreibt neben den acht Tourismusbüros in den Gemeinden Gsteig, Lauenen, Saanen und Zweisimmen auch diverse touristische Infrastrukturanlagen. Neben dem Support der Leistungsträger durch aktiven Austausch und Weitergabe von Fachkompetenz vernetzt Gstaad Saanenland Tourismus die verschiedenen Akteure entlang der touristischen Dienstleistungskette.