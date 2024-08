Hengtong Group

GOFC 2024 wird im November 2024 in Suzhou stattfinden

Suzhou, China (ots/PRNewswire)

Die Weltkonferenz für Glasfaser und Kabel 2024 (GOFC 2024) wird gemeinsam von der APC Association und der Hengtong Group vom 6. bis 8. November im Suzhou International Expo Center, Provinz Jiangsu, China, veranstaltet.

Die Hengtong Group lädt Sie herzlich ein, sich mit uns über die neuesten industriellen Entwicklungen auszutauschen, den Wandel der Industrie voranzutreiben und technologische Innovationen voranzutreiben.

Die Hengtong Group lädt Sie herzlich zu diesem Branchenfest ein! GOFC2024 Suzhou • Suzhou International Expo Center Halle G, 6. bis 8. November

Unter dem Motto „Intelligent Fibers Create Boundless Future" (Intelligente Fasern schaffen grenzenlose Zukunft) wird die GOFC 2024 Branchentrends und Spitzentechnologien in Bereichen wie KI, Rechenleistung, Glasfasern und Kabel, optische Kommunikation der nächsten Generation und optische Geräte behandeln.

Über 600 Gäste, darunter Führungskräfte, Experten und leitende Angestellte von fast 300 Forschungseinrichtungen, Industrieorganisationen und Unternehmen aus mehr als 30 Ländern, werden zu dieser Veranstaltung erwartet.

Gleichzeitig finden das „18. ODC Global 2024 | Forum für die Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der optischen Kommunikation in China" und die „18. Global 2024 | Preisverleihung für die 10 wettbewerbsfähigsten Unternehmen im Bereich der optischen Kommunikation in China" statt. Diese Veranstaltungen werden eine umfassende und eingehende Analyse der Wettbewerbstrends und des industriellen Ökosystems der Unternehmen der optischen Kommunikation bieten. Sie werden auch dynamische Diskussionen und Analysen über die Entwicklung der optischen Kommunikationstechnologie und der Markttrends in den betreffenden Branchen anregen.

Die Weltkonferenz für Glasfaser und Kabel ist eine jährlich stattfindende internationale Konferenz für die weltweite Glasfaser- und Kabelindustrie und wird gemeinsam von der Asian-Pacific Optical Fibre & Cable Industry Association (APCIA) und führenden Unternehmen der Branche veranstaltet. Ziel der Konferenz ist es, die Entwicklung der globalen Glasfaserkabelindustrie zu fördern, ein gesundes globales Ökosystem der Glasfaserkabelindustrie aufzubauen und zu erhalten sowie die internationale geschäftliche Zusammenarbeit und den Austausch im Zusammenhang mit der Glasfaserkabelindustrie zu fördern. Die Konferenz zielt auch darauf ab, die Produktforschung und -entwicklung, die Geschäftsentwicklung und den akademischen Austausch in der globalen Glasfaserkommunikation und verwandten Bereichen zu fördern.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/gofc-2024-wird-im-november-2024-in-suzhou-stattfinden-302213392.html