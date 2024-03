Hengtong Group

Hengtong erschien auf dem MWC2024

Suzhou, China, 1. März 2024 (ots/PRNewswire)

Vom 26. bis 29. Februar präsentierte Hengtong unter dem Motto „Enlightening the Green Future" seine neuesten Technologien und Produktlösungen in den Bereichen 5G&5G-Technologie, ODN und intelligente Lithiumbatterie auf dem MWC 2024 in Barcelona, Spanien.

Optische Transceiver-Lösungen

Hengtong hat sich der Entwicklung und Herstellung von optischen High-End-Transceivern verschrieben. Angesichts der drei großen Anwendungsszenarien der 5G-Vorübertragung, des rein optischen F5G-Netzes und der Verbindung von Rechenzentren hat Hengtong erfolgreich die optischen Transceiver 400G QSFP-DD und 800G QSFP-DD/OSFP für Rechenzentren und Supercomputing-Anwendungen eingeführt, die optischen Transceiver XGPON, XGSPON, 25G PON und NGPON2 für F5G-Anwendungen sowie den 10G, den 25G CWDM farbigen und den DWDM abstimmbaren optischen Transceiver für 5G Pre-Transmission-Anwendungen.

Telekommunikations-Basisstationen Stromquelle

Die von Hengtong Energy Storage Technology Co. Ltd. entwickelte und produzierte intelligente Lithium-Batterie 48V100Ah wird hauptsächlich in Telekommunikations-Basisstationen als Backup-Stromquelle eingesetzt, um den stabilen Betrieb von Kommunikationsgeräten zu gewährleisten. Dieses Produkt ist mit einem DC/DC-Modul ausgestattet, so dass es zusammen mit Batterien verschiedener Marken, Kapazitäten und Typen verwendet werden kann. Mit mehreren Kommunikationsschnittstellen und einer visuellen Überwachungsplattform ist eine Fernüberwachung möglich, die die Betriebs- und Wartungskosten erheblich reduziert.

SwiftODN Vorschaltlösung

Hengtong hat kürzlich seine innovative „Swift ODN Vorschaltlösung" auf den Markt gebracht, um den wachsenden Anforderungen des globalen FTTH-Marktes gerecht zu werden. Diese hochmoderne Lösung verfügt über fortschrittliche Technologien wie Voranschlüsse, ungleiche Splitter, vollständig abgedichtete Boxen und intelligentes Ressourcenmanagement, die zusammen einen effizienten Aufbau von FTTH-Voranschlüssen ermöglichen und dazu beitragen, die Herausforderungen einer geringen ODN-Konstruktionseffizienz und hoher Personalkosten beim Aufbau des Zugangsnetzes zu bewältigen.

5G-Antenne

Die Dualpolarisations-DAS-Antennenserie und die Basisstationsantennenserie von Hengtong erfüllen die Anforderungen globaler Betreiber an eine breite Abdeckung und Kapazitätserweiterung beim Aufbau von 4G- und 5G-Netzen.

5G-Schnittstellen

Die kompakten Schnittstellen des Typs HQ und HX10 von Hengtong sowie die mehrkanaligen Cluster-Schnittstellen wie L32, MQ4 und MQ5 bieten eine bessere Intermodulationsleistung und Wasserdichtigkeit für 4G/5G-Kombiantennen.

5G Leckkabel

Für die 5G-Implementierung in Tunnelszenarien wurden Hengtongs 5G-Leckkabel mit Strahlungscharakter und leistungsstarke HPC-Leckkabelstecker eingeführt, um die Signalabdeckungsstärke zu verbessern, die derzeit im U-Bahn-Bau auf der ganzen Welt verwendet wird.

Lösungen für Szenarien des mobilen Netzzugangs

Hengtong hat zehn Lösungen in Kombination mit drahtlosen Zugangsprodukten auf den Markt gebracht. Mittlere und hochwertige Gebiete mit hoher Kapazität können durch erweiterte PicoCell-Lösungen abgedeckt werden, die eine Zellkapazitätsabdeckung von 4*NR 2T2R+1*LTE bieten.

Hengtong hält sich an die Philosophie, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und technische Innovationen zu fördern, und unterstützt seine Kunden kontinuierlich beim Aufbau optischer Verbindungsnetzwerke, die extrem breit, intelligent und offen sind.

