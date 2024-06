LanzaJet

LANZAJET KÜNDIGT STRATEGISCHE INVESTITION VON MUFG, JAPANS FÜHRENDER FINANZGRUPPE

Die Finanzierung unterstützt das globale Wachstum von LanzaJet und unterstreicht das Interesse der MUFG an nachhaltigem Flugkraftstoff

LanzaJet, ein führendes Technologieunternehmen für nachhaltige Kraftstoffe und Hersteller von nachhaltigen Kraftstoffen, gab heute eine Investition von MUFG bekannt, einer der weltweit führenden Finanzgruppen mit einem Gesamtvermögen von ca. 2,9 Billionen US-Dollar. Die Investition ermöglicht es LanzaJet, seine Fähigkeiten und Kapazitäten weiter auszubauen, um seine proprietäre Prozesstechnologie zur Umwandlung von Ethanol in nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) einzusetzen.

"Wir bauen weiterhin ein führendes Team von Investoren entlang der SAF-Wertschöpfungskette auf, die an die Fähigkeit von LanzaJet glauben, die Luftfahrt zu dekarbonisieren, was sowohl den Klimawandel bekämpfen als auch die Weltwirtschaft fördern wird", sagte Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer von LanzaJet. "Die Investition von MUFG ermöglicht es LanzaJet, die SAF-Produktion zu skalieren, da eine der weltweit führenden Finanzgruppen die Entwicklung der Infrastruktur weltweit unterstützt."

Die Investition von MUFG ist Teil der aktuellen 100-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde für Wachstumskapital von LanzaJet, die von führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen und der ganzen Welt unterstützt wird. In den letzten Monaten hat LanzaJet Investitionen von Southwest Airlines, Microsoft, Groupe ADP und nun MUFG bekannt gegeben. Während die SAF-Produktion weiter ausgebaut wird, behält LanzaJet seine Rolle bei der Entwicklung der Branche bei, indem es seine Arbeit zum Aufbau des Ökosystems fortsetzt, das für die Dekarbonisierung der Luftfahrt durch SAF erforderlich ist. LanzaJet setzt seine Vorreiterrolle fort, indem es seine Ethanol-to-SAF-Technologie der nächsten Generation kommerzialisiert und seine vollständig finanzierte LanzaJet Freedom Pines Fuels Bioraffinerie eröffnet - die weltweit erste Ethanol-to-SAF-Anlage im kommerziellen Maßstab. Die historische Anlage in den Vereinigten Staaten wird SAF und erneuerbaren Diesel aus kohlenstoffarmem und nachhaltigem Ethanol herstellen und die internationale Zertifizierung für Nachhaltigkeit und Kohlenstoff (ISCC) erhalten.

"MUFG ist fest entschlossen, die Zukunft des Finanzwesens neu zu definieren, indem sie innovativen und nachhaltigen Branchenlösungen Vorrang einräumt. Unsere strategische Unterstützung für LanzaJet ist ein hervorragendes Beispiel für dieses Engagement und zeigt, dass wir von der entscheidenden Rolle nachhaltiger Kraftstoffe für das wirtschaftliche und ökologische Wohlergehen der von uns betreuten Unternehmen überzeugt sind", so Koichiro Oshima, Managing Executive Officer, Head of Financial Solutions Group, MUFG Bank, Ltd. "Diese Partnerschaft entspricht nicht nur unserem Auftrag, den Fortschritt voranzutreiben, sondern unterstreicht auch unser Engagement, einen positiven Wandel zu bewirken. Indem wir in nachhaltige Wege investieren, wollen wir die Widerstandsfähigkeit und den Erfolg unserer Interessengruppen sicherstellen und den Weg für eine nachhaltigere und wohlhabendere Zukunft für alle ebnen.

Zu den Investoren und Geldgebern von LanzaJet gehören neben MUFG auch All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, Groupe ADP, LanzaTech, Microsofts Climate Innovation Fund, Mitsui & Co, Shell, Southwest Airlines und Suncor Energy.

ÜBER LANZAJET

LanzaJet ist ein führendes Technologieunternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, das sich für die Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie einsetzt. Als Anbieter und Hersteller von SAF-Technologie (Sustainable Aviation Fuel) mit patentierter Alkohol-zu-Jet-Technologie (ATJ) auf Ethanolbasis schafft LanzaJet eine Chance für künftige Generationen, indem es den Einsatz von SAF und anderen sauberen Energien vorantreibt, die für die Bewältigung der Klimakrise und die Umgestaltung der Weltwirtschaft entscheidend sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lanzajet.com/

ÜBER MUFG

Die Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) ist eine der weltweit führenden Finanzgruppen. Die MUFG hat ihren Hauptsitz in Tokio und kann auf eine über 360-jährige Geschichte zurückblicken. Sie verfügt über ein globales Netzwerk mit rund 2.100 Standorten in mehr als 40 Ländern. MUFG beschäftigt fast 120.000 Mitarbeiter und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Commercial Banking, Trust Banking, Wertpapiere, Kreditkarten, Verbraucherfinanzierung, Vermögensverwaltung und Leasing an. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen unseren operativen Gesellschaften will die Gruppe "die vertrauenswürdigste Finanzgruppe der Welt" sein und flexibel auf alle finanziellen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen, der Gesellschaft dienen und ein gemeinsames und nachhaltiges Wachstum für eine bessere Welt fördern. Die Aktien der MUFG werden an den Börsen von Tokio, Nagoya und New York gehandelt.

