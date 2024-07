LanzaJet

LANZAJET KÜNDIGT STRATEGISCHE INVESTITION VON AIRBUS AN - BAHNBRECHENDE LUFT- UND RAUMFAHRT UND FLUGZEUGBAUER

Die Investition des weltgrößten Flugzeugherstellers ist ein weiteres Zeichen für die starke Unterstützung der Industrie für die Fähigkeit der Next-Gen-Technologie von LanzaJet , nachhaltigen Flugkraftstoff weltweit zu verbreiten

LanzaJet, ein führendes Technologieunternehmen für nachhaltige Kraftstoffe und Hersteller nachhaltiger Kraftstoffe, gab heute eine strategische Investition von Airbus, einem weltweit führenden Unternehmen der Luftfahrtindustrie, bekannt. Die Investition ermöglicht es LanzaJet, seine Fähigkeiten und Kapazitäten weiter auszubauen, um seine proprietäre Prozesstechnologie zur Umwandlung von Ethanol in nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) zu skalieren.

"LanzaJet hat absichtlich ein breit gefächertes Portfolio strategischer Investoren entwickelt, das sich aus führenden, globalen Unternehmen zusammensetzt, um sicherzustellen, dass wir das Ökosystem haben, um die SAF-Industrie zu skalieren", sagte Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer von LanzaJet. "Diese wichtige Investition von Airbus unterstützt das Wachstum unseres Unternehmens und ermöglicht es LanzaJet, die Produktion und den Einsatz von SAF zu skalieren, um die Dekarbonisierungsziele der Luftfahrt zu erreichen und eine nachhaltigere Industrie zu entwickeln.

Die Investition von Airbus ist Teil der jüngsten Wachstumsfinanzierungsrunde von LanzaJet, die von führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen und der ganzen Welt unterstützt wird. In den letzten Monaten hat LanzaJet Investitionen von führenden Unternehmen aus der gesamten SAF-Wertschöpfungskette angekündigt, darunter Southwest Airlines, Microsoft, Groupe ADP, MUFG und jetzt Airbus.

"Nachhaltige Flugtreibstoffe sind einer der wichtigsten Hebel zur Dekarbonisierung des Luftverkehrs, aber ihre Produktion ist noch immer begrenzt. Unsere Partnerschaft mit LanzaJet unterstreicht das Engagement von Airbus, mit führenden Energietechnologieanbietern zusammenzuarbeiten, um innovative Produktionswege zu erforschen und SAF zu skalieren", sagte Julie Kitcher, Chief Sustainability Officer bei Airbus. "Diese wichtige Partnerschaft mit LanzaJet unterstreicht die Bedeutung neuer Technologien und sektorübergreifender Zusammenarbeit, um bis 2050 eine Netto-Null CO2-Emission zu erreichen.

Zu den Investoren und Geldgebern von LanzaJet gehören neben Airbus nun auch All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, Groupe ADP, LanzaTech, Microsofts Climate Innovation Fund, Mitsui & Co., MUFG, Shell, Southwest Airlines und Suncor Energy.

Als Vorreiter der nächsten Generation nachhaltiger Kraftstofftechnologien nimmt LanzaJet derzeit bei LanzaJet Freedom Pines Fuels die weltweit erste kommerzielle Produktion von Ethanol-zu-SAF auf. Die historische Anlage in den Vereinigten Staaten wird SAF und erneuerbaren Diesel aus kohlenstoffarmem und nachhaltigem Ethanol herstellen und dient als Vorbild für die Ausweitung der SAF-Produktion und die Bekämpfung der sich verschärfenden Klimakrise. Mit Projekten, die sich über 25 Länder und 5 Kontinente erstrecken, arbeitet LanzaJet daran, Ethanol-to-Jet weltweit zu verbreiten, und die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Akteuren der SAF-Wertschöpfungskette ist für diese Mission entscheidend.

ÜBER LANZAJET LanzaJet ist ein führendes Technologieunternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, das sich für die Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie einsetzt. Als Anbieter und Hersteller nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF) mit patentierter Alkohol-zu-Jet-Technologie (ATJ) auf Ethanolbasis schafft LanzaJet eine Chance für künftige Generationen, indem es den Einsatz von SAF und anderen sauberen Technologien beschleunigt, die für die Bewältigung der Klimakrise und die Umgestaltung der Weltwirtschaft entscheidend sind. LanzaJet wurde kürzlich zu den TIME100 Most Influential Companies für 2024 ernannt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lanzajet.com/

ÜBER AIRBUS Airbus ist ein Pionier der nachhaltigen Luft- und Raumfahrt für eine sichere und vereinte Welt. Das Unternehmen arbeitet ständig an Innovationen, um effiziente und technologisch fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und vernetzte Dienste anzubieten. Im Bereich Verkehrsflugzeuge entwickelt und fertigt Airbus moderne und treibstoffeffiziente Verkehrsflugzeuge und die dazugehörigen Dienstleistungen. Airbus ist in Europa auch führend bei Raumfahrtsystemen, Verteidigung und Sicherheit. Im Bereich Hubschrauber bietet Airbus weltweit effiziente Lösungen und Dienstleistungen für zivile und militärische Drehflügler an. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.airbus.com/

