LANZAJET ERNENNT DOREEN PRYOR ZUR FINANZCHEFIN

Chicago (ots/PRNewswire)

Pryor bringt umfassende globale Finanzexpertise im Bereich erneuerbare Energien und aufstrebende Industrien ein

LanzaJet, Inc. (LanzaJet), ein führendes Technologieunternehmen für nachhaltige Kraftstoffe und Hersteller von nachhaltigen Kraftstoffen, hat heute Doreen Pryor als Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens bekannt gegeben. Mit mehr als 20 Jahren kaufmännischer und finanzieller Erfahrung in globalen Unternehmen wird Pryor das finanzielle Wachstum von LanzaJet beaufsichtigen, während das Unternehmen weiterhin schnell wächst und die globale Industrie für nachhaltige Flugtreibstoffe (SAF) vorantreibt.

"Unser Team bei LanzaJet ist entscheidend dafür, dass wir unser Unternehmen und die Branche skalieren können", sagte Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer von LanzaJet. "Doreens umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Finanzteams in einer aufstrebenden Branche wird ein enormer Gewinn sein, wenn wir den Übergang zu SAF skalieren und kommerzielle Kapazitäten aufbauen wollen.

Pryor kommt zu LanzaJet, nachdem sie als CFO für Nordamerika bei Siemens Gamesa Renewable Inc. tätig war, einem weltweit führenden Technologieunternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, insbesondere bei der Entwicklung, Herstellung, Installation und Wartung von Windkraftanlagen. Pryor leitete seit 2017 die Finanzplanung und -analyse (FP&A) des Geschäftsbereichs Offshore-Wind von Siemens Gamesa, bevor er 2022 die Rolle des CFO North America übernahm, zusätzlich zu seinen Aufgaben als Geschäftsführer und Vorstandsmitglied.

"Es ist eine traumhafte Gelegenheit für mich, einem Unternehmen beizutreten, das die Skalierung einer ganzen Branche zielstrebig vorantreibt", sagte Doreen Pryor, LanzaJet Chief Financial Officer. "LanzaJet befindet sich in einer kritischen und spannenden Phase, in der nachhaltiger Flugkraftstoff die gegenwärtige und zukünftige Lösung für die Dekarbonisierung der Luftfahrtindustrie darstellt."

Vor ihrem Wechsel zu Siemens Gamesa war Pryor sieben Jahre lang bei Siemens-Unternehmen in den USA, Dänemark und Deutschland tätig, wo sie zuletzt die Rolle der Geschäftsleitung im Bereich Controlling Wind Power Offshore übernahm. Insgesamt verbrachte Pryor fast 15 Jahre bei Siemens-Unternehmen, um die globale Präsenz des Windenergie-Geschäfts zu leiten und auszubauen.

ÜBER LANZAJET LanzaJet ist ein führendes Technologieunternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, das sich für die Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie einsetzt. Als Anbieter und Hersteller nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF) mit patentierter Alkohol-zu-Jet-Technologie (ATJ) auf Ethanolbasis schafft LanzaJet eine Chance für künftige Generationen, indem es den Einsatz von SAF und anderen sauberen Technologien beschleunigt, die für die Bewältigung der Klimakrise und die Umgestaltung der Weltwirtschaft entscheidend sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lanzajet.com/

