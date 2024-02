Statworx

AI Trends Report 2024: Die zwölf wichtigsten KI-Trends des Jahres und ihre Auswirkungen

Frankfurt, Germany (ots/PRNewswire)

In Zusammenarbeit mit dem AI Hub Frankfurt veröffentlicht statworx den AI Trends Report 2024. Der Report prognostiziert, welche Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz das Jahr 2024 prägen werden. Die transformativen Trends aus den Bereichen Kultur und Entwicklung, Daten und Technologie sowie Transparenz und Kontrolle werden unterfüttert von Statements namhafter Persönlichkeiten wie der hessischen Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus, Chi Wang, Principal Researcher bei Microsoft, Walid Mehanna, Chief Data & AI Officer der Merck Gruppe, und vielen mehr.

Ein Überblick der zwölf transformativen Trends

KI-Kompetenzen werden immer wichtiger für Unternehmen und Arbeitnehmer:innen. In der neuen KI-Arbeitswelt wird auch die 4-Tage-Woche durch KI-gesteigerte Produktivität für einige Unternehmen zur Realität.

Was die Fähigkeiten von KI betrifft, drängt das Konzept Omnimodalität – KI, die alle menschlichen Sinne verarbeiten kann – in den Mittelpunkt. Parallel dazu wird generative KI immer mehr Sektoren erobern und schon bald die Kreativbranche grundlegend verändern.

In der KI-Entwicklung rückt die Qualität von Daten – anstelle der Quantität – in den Fokus. Gleichzeitig bleibt der Zugang zu Rechenleistung (GPU) erfolgsentscheidend, was sich auf die Konkurrenzsituation am Chips-Markt auswirkt.

Für KI-Integratoren wie Microsoft wird 2024 ein gutes Jahr, weil sie die Schnittstelle zu den Endnutzer:innen besetzen und kein KI-Anbieter an ihnen vorbeikommt. Gleichzeitig gewinnen Open-Source-Modelle an Bedeutung, da sie Flexibilität und Transparenz bieten und vom AI Act begünstigt werden.

Indem er hohe Standards für Transparenz und ethisches Handeln setzt, wird der AI Act für Europa zum Vorteil. Europäische KI-Startups werden durch den Fokus auf Transparenz und Erklärbarkeit ihrer KI-Systeme profitieren. Das Gesetz dient so als Qualitätssiegel, das Europa als sicheren Hafen für KI-Investitionen positioniert.

Vielleicht am bedeutsamsten ist das Entstehen persönlicher Assistenz-Bots, die Einkäufe tätigen, Dienstleistungen auswählen und so zu einem wesentlichen Bestandteil des Alltags werden. Um dabei ethisches KI-Verhalten zu gewährleisten, ist das Alignment von KI-Modellen mit menschlichen Werten entscheidend.

Die ausführlichen Trendkapitel mit den Statements namhafter Expert:innen lesen Sie in unserem kostenlosen AI Trends Report 2024.

Über statworx

statworx ist ein führendes Beratungs- und Entwicklungsunternehmen für Data Science und KI in der DACH-Region. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Zukunft von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt durch die Anwendung von KI zum Positiven zu gestalten. Um dies zu erreichen, berät statworx Unternehmen zu strategischen Fragestellungen (AI Strategy), entwickelt maßgeschneiderte KI-Lösungen (AI Development) und stärkt Skills und Kompetenzen rund um Daten und KI (AI Academy).

Weitere Informationen finden Sie unter www.statworx.com