Special Integrated Logistics Zone Company (SILZ)

Die Special Integrated Logistics Zone Company (SILZ) gibt den ersten Spatenstich für die neue Produktionsstätte von Lenovo in Riyadh Integrated bekannt

Riyadh, Saudi-Arabien, 5. März 2025 (ots/PRNewswire)

The Special Integrated Logistics Zone (SILZ) Company gibt mit Stolz den ersten Spatenstich für die neue, hochmoderne Produktionsstätte von Lenovo in Riyadh Integrated bekannt, in der Millionen von in Saudi-Arabien hergestellten Laptops, Desktops und Servern gefertigt werden.

Die Produktionsstätte wird auf einem 200.000 Quadratmeter großen Gelände errichtet und liegt strategisch günstig nur 15 Minuten vom King Khalid International Airport in der Riyadh Integrated Logistics Zone. Die Fabrik wird von einer optimierten Logistik, einer effizienten Infrastruktur und einer nahtlosen Anbindung profitieren und näher an den Kunden in der gesamten Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) sein.

Diese Initiative ist das Ergebnis einer strategischen Zusammenarbeit zwischen Alat und Lenovo, einem innovativen Unternehmen des öffentlichen Investitionsfonds, das sich für die Umgestaltung globaler Industrien und die Einrichtung eines Produktionszentrums von Weltrang im Königreich einsetzt. Die Rolle von Alat als Investitionspartner unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Fähigkeiten des Technologiesektors in Saudi-Arabien zu fördern und einen weiteren Beitrag zu Lenovos exzellenter Lieferkette zu leisten, die von Gartner weltweit auf Platz 10 eingestuft wird.

Dr. Fadi Al-Buhairan, Geschäftsführer der SILZ, erklärte: „Die Aufnahme von Lenovo in Riyadh Integrated festigt unsere Position als führendes Zentrum für fortschrittliche Fertigung und Technologie in der Region. Der erste Spatenstich in Zusammenarbeit mit Alat markiert einen entscheidenden Moment für den Technologiesektor in Saudi-Arabien. Die Entscheidung von Lenovo, seine Produktionsstätte hier zu errichten, zeigt das Vertrauen in die integrierte Weltklasse-Infrastruktur und die strategische Lage Riads als Tor zum MENA-Markt. Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft viele Arbeitsplätze schaffen, das Wirtschaftswachstum ankurbeln und einen wichtigen Beitrag zu den Zielen der saudischen Vision 2030 leisten wird."

Das neue Werk, dessen Produktionsbeginn für 2026 geplant ist, wird das globale Produktionsnetzwerk von Lenovo ergänzen und die hochmodernen Anlagen von Riyadh Integrated nutzen, um seine branchenführenden Produkte, Dienstleistungen und Lösungen schneller auf den Markt zu bringen. Es wird erwartet, dass durch die Zusammenarbeit zwischen Alat und Lenovo bis zu 15.000 direkte und 45.000 indirekte Arbeitsplätze geschaffen werden, die der saudischen Wirtschaft erheblich zugute kommen und sich in die umfassendere Initiative zur Entwicklung eines florierenden Technologie-Ökosystems im Königreich einfügen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2634407/SILZ_Facility_Alat_Lenovo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2634427/SILZ_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-special-integrated-logistics-zone-company-silz-gibt-den-ersten-spatenstich-fur-die-neue-produktionsstatte-von-lenovo-in-riyadh-integrated-bekannt-302394533.html