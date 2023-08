Swiss Infosec AG

Michael Widmer ist neuer Leiter des Kompetenzzentrums Legal & Data Privacy Consulting bei der Swiss Infosec AG

Bild-Infos

Download

Der ICT-Jurist und Rechtsanwalt startete per 1. August 2023 in seine neue Aufgabe und nahm dabei gleichzeitig Einsitz in die Geschäftsleitung der Swiss Infosec AG.

Michael Widmer hat nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in Zürich namentlich in der Telekommunikationsbranche in verschiedenen Funktionen viel Erfahrung gesammelt. Er war zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung bei der SwissSign unter anderem für die Bereiche Legal, Compliance, Finance und HR zuständig. «Michael Widmer bringt damit alle Voraussetzungen mit, um das Kompetenzzentrum Datenschutz und Recht qualitätsvoll und erfolgreich weiterzuentwickeln», ist Reto Zbinden, CEO der Swiss Infosec AG, überzeugt.

Michael Widmer wird ein Team leiten, das in den letzten Jahren stetig gewachsen ist und einen ausgezeichneten Ruf geniesst. Mittlerweile sind im Datenschutz-Kompetenzzentrum der Swiss Infosec AG über 10 Juristinnen und Juristen tätig, mehrere von ihnen mit Anwaltspatent. Damit ist es punkto Personenzahl wahrscheinlich das grösste Datenschutzteam der Schweiz, das ausserhalb von Kanzleistrukturen tätig ist.

Bei der Swiss Infosec AG nimmt Michael Widmer als Leiter des Teams Legal & Data Privacy Consulting in der Geschäftsleitung Einsitz. Er wird neben seinen Führungsaufgaben Unternehmen, öffentlich-rechtliche Anstalten und Non-Profit-Organisationen in den Bereichen Datenschutz und ICT-Recht beraten und als externer Datenschutzberater für Unternehmen und Organisationen tätig sein. Im Rahmen des Aus- und Weiterbildungsangebots der Swiss Infosec AG wird Michael Widmer sein grosses Best Practice-Wissen zudem in Schulungen weitergeben.

_____________________________________

Swiss Infosec AG

Die Swiss Infosec AG mit Sitz in Sursee gehört in der Schweiz zu den führenden, unabhängigen Beratungs- und Ausbildungsunternehmen in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und IT-Sicherheit. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und beschäftigt zusammen mit dem Schwesterunternehmen Swiss GRC AG über 75 Mitarbeitende, die im Bereich der Integralen Sicherheit bisher über 2500 Projekte von kleinen und grossen Kunden aus allen Branchen begleiteten. www.infosec.ch

Kontakt:

Swiss Infosec AG Reto C. Zbinden Rechtsanwalt, CEO Centralstrasse 8A 6210 Sursee, Schweiz reto.zbinden@infosec.ch Direkt +41 79 446 83 00