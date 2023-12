Smartico GmbH

Smartico gründet Beirat für digitale Lokal-Vermarktung

Carsten Dorn (Score Media), Benjamin Haben (Süddeutsche Zeitung), Matthias Wahl (ehemals OMS) und Yvonne Wenzel (Dr. Haas Mediengruppe) berufen

Als Aufgabe setzt sich der neue Beirat die Schaffung von mehr Aufmerksamkeit bei KMU-Kunden für die Möglichkeiten erfolgreicher lokaler Digital-Werbung bei Medienhäusern, sowie die Unterstützung der Geschäftsführung beim Ausbau der Beziehungen zu Verlagen.

"In Zeiten von Verweildauern auf Werbemitteln in sozialen Medien von unter einer Sekunde, wollen wir die Vorteile digitaler Werbung bei Verlagen auch für kleine Unternehmen wieder stärker in den Vordergrund rücken. Mit deutlich höheren Sichtbarkeiten, nachweisbarer Interaktion und vollumfänglicher Betreuung haben die Verlage viel zu bieten, lokale Anzeigenkunden zurückzugewinnen und jenseits von Klickraten zu begeistern", so Christian Scherbel, Geschäftsführer von Smartico.

Benjamin Haben, neuer Beiratsvorsitzender von Smartico ergänzt: "Als Verlage wollen und müssen wir das Credo erfolgreicher Digital-Werbung in lokalen Qualitätsumfeldern stärker aktiv gestalten. Die Ansprache hochwertiger Digital-Zielgruppen in vertrauenswürdigen Umfeldern kombiniert mit einer persönlichen Beratung durch das Medienhaus liefert ein unschlagbares Mehrwertversprechen für alle regionalen Unternehmen."

Als Gründungsmitglieder des Smartico Beirats wurden berufen:

Yvonne Wenzel , Geschäftsführerin der Haas Media in Mannheim und seit über 20 Jahren erfolgreich in der Vermarktung des Mannheimer Morgens,

Matthias Wahl , ehemals Sprecher der Geschäftsführung bei OMS und RMS, Geschäftsführer der ADLink sowie Präsident des BVDW, und

Carsten Dorn , Geschäftsführer der Score Media und langjähriger COO/CFO bei Axel Springer Media Impact, sowie

, Geschäftsführer der Score Media und langjähriger COO/CFO bei Axel Springer Media Impact, sowie Benjamin Haben, Director SZ Media Bayern (Süddeutsche Zeitung) und lange Jahre in der Vermarktung bei der Mediengruppe Madsack sowie dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (SHZ).

Über Smartico:

Smartico baut für über 300 Medienhäuser in Europa und Nordamerika "Profit Center" für die digitale Vermarktung, insbesondere für kleine und mittlere Kunden auf, und generiert für seine Kunden mehrere Millionen neuer profitabler Digital-Erlöse.