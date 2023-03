Adragos Pharma

Adragos Pharma erwirbt Entwicklungseinheit Lamda Laboratories von Clinigen

München / London / Athen (ots)

Akquisition stärkt Adragos' integriertes End-to-End-Dienstleistungsangebot im Bereich der pharmazeutischen Produktentwicklung

Vereinbarung umfasst weitere Produktentwicklungsaktivitäten für Clinigen Limited

Als 3. Standort in Europa und 5. weltweit treibt Lamda das Wachstum von Adragos weiter voran

Der in München ansässige pharmazeutische Auftragsentwickler (CDMO) Adragos Pharma GmbH hat mit dem globalen Pharmadienstleister Clinigen Limited eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Lamda Labpratories S.A. in Athen unterzeichnet. Mit der Übernahme von Lamda Laboratories erweitert Adragos seine Dienstleistungen in den Bereichen pharmazeutische Produktentwicklung, Regulatory Affairs und Supply Chain Management für seine weltweiten Pharmakunden deutlich.

Lamda hat nicht nur als einziges Entwicklungszentrum von Clinigen fungiert, sondern hat sich auch einen wohlverdienten Ruf als äußerst zuverlässige Auftragsentwicklungsorganisation (CDO) für Drittkunden erworben. Im Rahmen einer Vereinbarung über pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen wird Lamda weiterhin Dienstleistungen für Clinigen Limited erbringen.

Der Standort in Athen, nur 15 Autominuten vom Flughafen entfernt, ist mit modernster Ausrüstung ausgestattet, die auch den Umgang mit hochwirksamen Arzneimitteln ermöglicht, sowie mit etablierten Qualitätssystemen und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der termingerechten Lieferung komplexer Entwicklungen an Kunden.

Das sehr erfahrenes Managementteam und die gut ausgebildeten Mitarbeiter werden sich weiterhin auf die Entwicklung komplexer Produkte für die wachsenden Märkte in Europa, Japan und Nordamerika konzentrieren. Lamda wird ein erweitertes Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen pharmazeutische Entwicklung, Zulassungsfragen und Lieferkettenmanagement für eine breite Palette von Darreichungsformen anbieten, darunter komplexe und hochwirksame orale Feststoffe, differenzierte orale Flüssigkeiten, injizierbare Arzneimittel und topische Medikamente.

Als Teil der Transaktion sichert sich Adragos Lizenzgebühren für Produkte, die aus früheren gemeinsamen Entwicklungen stammen.

David Bryant, Interims-CEO von Clinigen Limited, erklärt: "Wir freuen uns, mit Adragos Pharma einen vertrauenswürdigen Partner gefunden zu haben, der die Erfolgsgeschichte von Lamda mit seinem großartigen Team fortsetzt und das Unternehmen auf die nächste Stufe hebt, während er Clinigen weiterhin dabei unterstützt, hochwertige Dienstleistungen für die Biopharmaindustrie anzubieten."

Dr. Andreas Raabe, CEO von Adragos Pharma, lobt die "beeindruckende Erfolgsbilanz und den professionellen Servicegedanken von Lamda". Er merkt zudem an, dass "Lamda differenzierte Produktentwicklungsfähigkeiten mit einer beträchtlichen Größe kombiniert – eine wesentliche Kombination für unsere internationale Gruppe."

Die genauen Bedingungen der Transaktion werden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen aufschiebenden Bedingungen.

Über Adragos

Adragos Pharma ist ein global agierender pharmazeutischer Auftragshersteller (CDMO) mit Hauptsitz in München. Erklärtes Ziel des Unternehmens ist es, das bestehende Produktionsnetzwerk durch Akquisitionen in Europa, Nordamerika und Japan zu erweitern, um innerhalb der nächsten Jahre eine weltweit führende Position zu erreichen und neue Maßstäbe in Kundenservice und Digitalisierung zu setzen. Bei seiner Buy-and-Build-Wachstumsstrategie wird Adragos Pharma von FSN Capital, einer führenden nord-europäischen Private Equity Firma, und der Prange-Gruppe, einem diversifizierten, führenden deutschen Family Office, unterstützt. Adragos Pharma betreibt derzeit vier Produktionsstandorte in Frankreich, Deutschland und Japan. www.adragos-pharma.com

Über Clinigen

Clinigen ist ein globales, spezialisiertes pharmazeutisches Dienstleistungsunternehmen, das sich auf den ethischen Zugang zu Arzneimitteln konzentriert. Clinigen hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem richtigen Patienten das richtige Medikament zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen. Die Gruppe unterstützt Pharma- und Biotech-Unternehmen über den gesamten Lebenszyklus medizinischer Produkte, von der klinischen bis zur kommerziellen Phase, und ist an Standorten in Nordamerika, Europa, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Clinigen beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten in 15 Ländern und bietet jedes Jahr Zugang in mehr als 120 Ländern. Für weitere Informationen über Clinigen besuchen Sie bitte: www.clinigengroup.com