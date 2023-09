WOO Network

WOOFi Pro Omnichain DEX kommt mit Krypto- und TradFi-Assets zu EVM-Mainnets

Singapur (ots/PRNewswire)

Das Testnet wird am 13. September in Betrieb genommen, das Mainnet ist für Anfang Oktober geplant

TOKEN 2049 - WOOFi, eine dezentrale Börsenplattform, die nach dem 24-Stunden-Handelsvolumen zu den Top 15 gehört, kündigte einen strategischen Übergang vom NEAR-Protokoll zu Ethereum Virtual Machine (EVM)-kompatiblen Netzwerken für den Aufbau der Version 2.0 ihrer Omnichain DEX an.

In einer Erklärung merkte Jack Tan, Gründer und CEO von WOO, an, dass der Übergang ein Zeichen für ein stärkeres CeFi- und DeFi-Angebot von WOO ist, und sagte voraus, dass der nächste Aufschwung ein reibungsloser Übergang zwischen den beiden Kryptobörsenwelten sein wird. WOOFi zielt darauf ab, alle großen Handelsketten zu integrieren, die Liquidität zu konzentrieren und ein kollaboratives Ökosystem aufzubauen. Die Nutzerinnen und Nutzer von WOOFi Pro können mit ihren bevorzugten Anwendungen und Blockchain-Netzwerken handeln und so ein vielfältiges und nutzungsgesteuertes Ökosystem fördern. Eine Händlerin oder ein Händler auf Arbitrum könnte zum Beispiel gegen Händler/-innen mit anderen Chains wie Polygon oder Optimism handeln, ohne Arbitrum zu verlassen.

CEX auf Steroiden

WOOFi Pro basiert auf jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung von Handelsprodukten und bietet eine benutzungsfreundliche mobile Schnittstelle, die es Händlerinnen und Händlern ermöglicht, Transaktionen von unterwegs auszuführen. WOO X, eine zentralisierte Börse, ist eine etablierte Plattform mit einem täglichen Handelsvolumen von 150 bis 500 Millionen US-Dollar, die eine Reihe von Branchenneuheiten eingeführt hat, darunter ein Live-Transparenz-Dashboard, um das Vertrauen der wachsenden Gemeinschaft professioneller Händlerinnen und Händler zu erhalten. WOOFi Pro bietet einen gaslosen Orderbuch-Handel, wodurch Transaktionsgebühren entfallen und der Handel für die Nutzerinnen und Nutzer leichter zugänglich wird, ohne dass eine KYC-Verifizierung (Know Your Customer, „Kenne Deine Kundschaft") erforderlich ist. Durch die Selbstverwahrung haben die Nutzerinnen und Nutzer die volle Kontrolle über ihre Gelder und sind nicht mehr auf Drittverwahrer angewiesen.

Institutioneller Omnichain-Orderbuch-Handel für Krypto- und Tradfi-Assets

WOOFi Pro wird die institutionellen Orderbücher von Orderly Network nahtlos integrieren und den Nutzerinnen und Nutzern eine robuste und leicht verfügbare Liquiditätsquelle bieten. Orderly Network ist ein dezentralisiertes Liquiditätsnetzwerk, das von Pantera, Dragonfly Capital und Sequoia Capital China unterstützt wird und erlaubnisfreie Orderbücher mit führenden Marktmachern verbindet.

„Die Kombination von WOO X und WOOFi bietet Nutzerinnen und Nutzern ein voll funktionsfähiges Off-Chain- oder On-Chain-Orderbuch-Handelssystem. Dies kommt, da wir eine wachsende Untergruppe von Händlerinnen und Händlern beobachtet haben, die sowohl Zugang zu traditionellen Anlagen als auch zum Kryptowährungshandel verlangen, was im jüngsten Zyklus besonders deutlich geworden ist, mit einem starken Appetit auf Real World Assets (RWAs)", so Tan.

WOOFi Pro startet zunächst mit 10 Krypto-Handelspaaren im Oktober im Mainnet und plant, die Auswahl an Vermögenswerten zu erweitern und möglicherweise Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffe und Devisen einzubeziehen. WOOFi hat bereits mehr als 2,9 Millionen Cross-Chain-Swaps durchgeführt, und wir gehen davon aus, dass es noch mehr werden, da die Nutzerinnen und Nutzer von WOOFi die Möglichkeit wahrnehmen, mit einem einzigen Klick schnell und nahtlos in das Ökosystem einzusteigen, das eine Vielzahl von Vermögenswerten umfasst.

