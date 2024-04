ISX Financial EU PLC

ISX Financial EU PLC gibt rekordverdächtige Ergebnisse für Q1 2024 bekannt

ISX Financial EU PLC ("ISXPlc") freut sich, seine Ergebnisse für das erste Quartal 2024 präsentieren zu können. Nach dem Rekordquartal Q4 23 freut sich ISXPlc über ein weiteres Rekordquartal, das seinen Aufwärtstrend fortsetzt und seine Position als führendes Unternehmen im Bank- und Zahlungsverkehrssektor festigt.

Robustes Wachstum: Die Zahlen sprechen Bände über die Leistung von ISXPlc. Die Einnahmen von ISXPlc stiegen auf 13,4 Millionen Euro, was eine außerordentliche Steigerung von 85 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Finanzielle Stärke: Die Aufrechterhaltung einer soliden finanziellen Grundlage ist für den langfristigen Erfolg entscheidend. Mit einer EBITDA-Marge von 55 % beweist ISXPlc seine Widerstandsfähigkeit und Stabilität auf dem Markt.

Schwerpunkt Innovation: Innovation ist das Herzstück aller ISXPlc-Aktivitäten. Das Engagement von ISXPlc, der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein, spiegelt sich in den Investitionen von 0,6 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung im ersten Quartal wider. Diese Investitionen treiben die Entwicklung kundenorientierter Lösungen voran und positionieren ISXPlc als Vorreiter bei technologischen Fortschritten in der Branche.

ISX Financial EU Plcs Finanzleiter, Ajay Treon, "Die Ergebnisse dieses Quartals sind ein Beweis für den Einsatz und die harte Arbeit unseres Teams. Wir sind weiterhin bestrebt, für unsere Kunden und Stakeholder einen Mehrwert zu schaffen und gleichzeitig Innovationen im Finanzsektor voranzutreiben.

Zukunftsaussichten: Mit Blick auf die Zukunft hat ISXPlc noch größere Erfolge im Visier. 2024 will ISXPlc einen Umsatz von mehr als 45 Millionen Euro erzielen und dabei eine solide EBITDA-/Profitabilitätsmarge im Bereich von 25-35% beibehalten.

"Wir erwarten ein anhaltendes, stabiles Wachstum über das gesamte Jahr hinweg, da wir unser jährliches Umsatzziel von 45 Millionen Euro anstreben. ISXPlc befindet sich außerdem in der Beta-Phase einiger spannender neuer Produkte, die das Umsatzwachstum und die Kundenakquise weiter vorantreiben werden", so Nikogiannis Karantzis, Geschäftsführer von ISX Financial EU Plc. "Starke Ergebnisse in 1H2024 werden eine mögliche Börsennotierung im Laufe des Jahres untermauern."

Die vollständigen Ergebnisse von ISX Financial EU PLC Q1 2024 können Sie über den untenstehenden Link einsehen: https://www.isx.financial/hubfs/ISX%20Announcements/2024/ISX%2024Q1%20Earnings.pdf

Informationen zu ISX Financial EU PLC

ISX Financial EU PLC ist ein "Banktech"-Unternehmen, das seine eigene Technologie einsetzt, um Finanzdienstleistungen für Händler im gesamten EWR und im Vereinigten Königreich anzubieten. Die kombinierte Zahlungsverkehrsplattform und -infrastruktur des Unternehmens bietet eine vollständige End-to-End-Lösung für Transaktionsbanking, Devisenhandel, Überweisungen und Zahlungsverarbeitung.

