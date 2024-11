Kaminfeuer neu definiert / BRUNNER Kamin BKH green im Panoramaformat

Ulrich Brunner GmbH

Eggenfelden (ots)

Die Panoramakamine von BRUNNER sind die optisch wohl reizvollste Variante eines Kamins und ermöglichen eine freie Sicht auf das Holzfeuer von drei Seiten. Dieses ultimative Feuererlebnis ist ideal als Raumtrenner oder als wärmearchitektonisches Highlight in Ihrem Wohnraum. Einige unserer Panoramakamine können sogar freischwebend mit dem neuen Tragrahmensystem verbaut werden, sodass der Fokus voll und ganz auf der Atmosphäre und dem faszinierenden Feuerambiente liegt.

Mit der neuen Kaminserie BKH green wird dieses Ambiente nicht nur beeindruckend, sondern auch umweltschonender und effizienter erzeugt. Herzstück ist die patentierte Feuerraumgeometrie "green", die den Holzabbrand optimiert. Durch diese innovative Brenntechnik werden Emissionen signifikant reduziert, während der Holzverbrauch dank optimaler Verbrennungseigenschaften sinkt. Wer der Umwelt Gutes tun möchte, kann die Ausführung mit Katalysator verbauen oder zu einem späteren Zeitpunkt problemlos nachrüsten.

Ein Blickfang im Panoramaformat

Die neuen Panoramaformate - BKH Panorama 45-45-45-45 green und BKH Panorama 45-65-45-65 green - bieten großzügige Sicht auf das Feuer und lassen sich nahtlos in moderne Wohnkonzepte integrieren. Die Serie bietet zudem zahlreiche individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, einschließlich verschiedener Feuerraumauskleidungen und einer wärmereflektierend beschichteten Glasscheibe. Die Integration von modernen Verbrennungsluftsteuerungen wie EAS und EOS von BRUNNER optimiert den Abbrand und sorgt für einen benutzerfreundlichen Betrieb. Diese Steuerungen bieten auch eine App-Anbindung.

Die BKH green-Serie umfasst nicht nur die Panoramamodelle, sondern auch weitere Scheibenformate wie Flach, Tunnel und Eck. Die Vorfreude auf zusätzliche Modelle ist groß, darunter vier weitere Panoramaformate, die das Feuerambiente im Wohnraum noch weiter bereichern werden. Mit der BKH green-Serie zeigt Brunner, dass hochwertige Kamintechnik und ansprechendes Design harmonisch miteinander verbunden werden können - für ein gemütliches Zuhause voller Atmosphäre.

Zukunftssichere Eleganz und Qualität aus Bayern

Entwickelt in Eggenfelden, stehen die Kamine der BKH green-Serie für höchste Qualität und handwerkliche Perfektion. Alle Komponenten sind so konstruiert, dass sie einen langlebigen und effizienten Betrieb gewährleisten und allen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. So sind die Kamine von BRUNNER nicht nur eine nachhaltige Investition in die Zukunft, sondern bieten auch ein stilvolles Ambiente und den Genuss eines klaren, ungestörten Blicks auf das lodernde Feuer.