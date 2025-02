Bring! Labs AG

Shopping-Trend-Report 2025: Für Schweizer soll es günstig und gesund sein

Zürich (ots)

Gesundheitsbewusstsein im Trend: Zuckerfreie und pflanzenbasierte Produkte sind 2025 besonders gefragt.

Zuckerfreie und pflanzenbasierte Produkte sind 2025 besonders gefragt. Strukturierter Einkauf: 59 % der Befragten planen ihren Lebensmitteleinkauf und achten dabei gezielt auf Angebote.

59 % der Befragten planen ihren Lebensmitteleinkauf und achten dabei gezielt auf Angebote. Bewusster Konsum: Schweizer:innen setzen beim Einkauf verstärkt auf regionale und saisonale Produkte.

Beim Einkaufen von Lebensmitteln soll es für Schweizer:innen vor allem eines sein: gesund. Besonders im Trend sind dabei zuckerfreie und vegane Produkte. Insgesamt wächst das Gesundheitsbewusstsein - auch wenn das Thema Nachhaltigkeit im Vergleich zum Vorjahr an Bedeutung verliert, schränkt die Mehrheit (85 %) der Schweizer:innen ihr Kaufverhalten zum Schutz der Umwelt ein. Regionale und saisonale Produkte sind unter den Befragten weiter auf dem Vormarsch. Das Einkaufsverhalten in der Schweiz verändert sich zunehmend durch steigende Preise. Der Verzicht ist für viele allerdings keine Option - vor allem dann, wenn es um Lebensmittel geht. 60 Prozent wollen mit detaillierten Einkaufslisten sparen und richten ihre Einkäufe gezielt nach Angeboten aus.

Das zeigen die Ergebnisse des aktuellen Bring! Shopping-Trend-Reports, der die Einflussfaktoren für Einkaufsplanung und Kaufverhalten beleuchtet. Dabei wurden im Januar 2025 über 10.000 Nutzer:innen der beliebten Einkaufslisten-App Bring! zu ihrem Konsumverhalten befragt.

Digitale Helfer und Planung für eine gesunde Ernährung

Eine bewusste Ernährung und sorgfältige Planung gehen oft Hand in Hand. So nutzen in der Schweiz 56 Prozent eine Einkaufsliste, um ungesunde Spontankäufe zu vermeiden, während 36 Prozent ihre Mahlzeiten mit einem wöchentlichen Essensplan strukturieren. Eine Unterstützung bei der Planung sind Ernährungs- und Lebensmittel-Apps: In der Romandie verwenden 45 % der Menschen Lebensmittel- und Ernährungs-Apps für eine gesündere Ernährung, in der Deutschschweiz sind es lediglich 27 %. Restaurantbesuche werden eher in der Deutschschweiz bei dem Wunsch nach einer gesunden Ernährung miteinbezogen: 22 Prozent der Deutschschweizer:innen geben an, seltener auswärts zu essen, um ihre Ernährung gesünder zu gestalten. In der Romandie sind dies nur 10 Prozent.

Sich bewusst zu ernähren, ist für viele häufig eine Frage des Preises. Besonders wenn es um Bio-Produkte und nachhaltige Alternativen geht, muss ihrer Meinung nach tiefer in die Tasche gegriffen werden.

Food-Trends 2025: Zuckerfrei und vegan

Auch die Food-Trends dieses Jahres zeigen deutlich das steigende Interesse an einer gesunden Lebensweise. Besonders beliebt: zuckerfreie und vegane Produkte. Rund jede:r fünfte Schweizer:in achtet beim Einkauf auf zuckerfreie Lebensmittel bzw. Zuckeralternativen, wie Stevia oder Erythrit (20 %) und greift vermehrt zu veganen und Fleischersatzprodukten (17 %). Steigender Beliebtheit erfreuen sich außerdem Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin D oder Ashwagandha sowie High-Protein- Produkte. Saisonalität und Regionalität gewinnen beim Lebensmitteleinkauf immer weiter an Bedeutung. So bevorzugen 62 Prozent (12 % mehr als im Vorjahr) der Schweizer:innen saisonale und 59 Prozent (8 % mehr als im Vorjahr) regionale Produkte.

Einkaufsplanung wird immer wichtiger

Bei ihrem Einkauf sind die Befragten gerne organisiert: 84 Prozent erstellen vor dem Discounter- oder Supermarktbesuch eine detaillierte Einkaufsliste - 64 Prozent der Deutschschweizer:innen planen ihren Einkauf im Voraus, um gezielt Geld zu sparen - in der Romandie sind es mit 48 % deutlich weniger. Dabei gewinnen Angebote zunehmend an Bedeutung: 43 Prozent richten sich bei ihrem Einkauf nach aktuellen Aktionen. Das gilt im Besonderen dann, wenn es um das Thema Vorrat geht - sobald benötigte Produkte im Angebot sind, greifen 59 Prozent verstärkt zu.

„Der tägliche Einkauf soll unkompliziert und gut organisiert sein - dabei unterstützt Bring!. Nutzer:innen können ihre Listen einfach teilen, Angebote entdecken und gezielt planen, was sie wirklich brauchen. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern hilft auch, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden“, so Raphael Thommen, CCO der Bring! Labs AG.

