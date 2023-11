Built by Nature

Built by Nature vergibt 500.000 € im Rahmen des ersten weltweiten Preises mit Fokus auf biobasierte Baumaterialien

Built by Nature, ein Netzwerk und Förderfonds, hat einen internationalen Preis in Höhe von insgesamt 500.000 € als Anerkennung für Innovationen und zur Förderung der Skalierbarkeit bei der Verwendung von biobasierten Materialien wie Holz, Bambus, Hanf, Stroh, Algen und Pilzen im Bauwesen ausgelobt.

Die bebaute Umwelt erzeugt bis zu 40 % der weltweiten Treibhausgase, und der verstärkte Einsatz von Holz aus nachhaltigem Anbau und erneuerbaren, biobasierten Materialien bietet eine greifbare, realistische Lösung, um den Klimawandel durch Dekarbonisierung unserer Städte und Gebäude zu bekämpfen.

Der Built by Nature Prize zielt darauf ab, Hersteller von biobasierten Baustoffen und ihre marktfertigen Innovationen aus allen Regionen zu identifizieren und anzuziehen. Außerdem soll solchen Produzenten geholfen werden, Hindernisse für den Eintritt in den Massenmarkt zu überwinden.

„Angesichts des Umfangs der Stadtentwicklung, die in den kommenden Jahrzehnten auf der ganzen Welt unvermeidlich ist, können wir es uns einfach nicht leisten, so zu bauen, wie wir es in den letzten paar hundert Jahren in den meisten Teilen Europas getan haben. Wir müssen dringend innovative, erneuerbare und kohlenstoffarme Baumaterialien finden, um die CO₂-Bilanz neuer Gebäude und Städte radikal zu reduzieren", so Paul King, CEO von Built By Nature. „Seit unserem Start im Oktober 2021 hat Built by Nature eine rasche Erweiterung unseres europäischen Netzwerks auf über 1.300 die sich für einen Wandel in der Bauindustrie einsetzen. Mit diesem Preis können wir nun unsere Reichweite vergrößern und unseren Einfluss auf globaler Ebene vertiefen."

Built by Nature hat bisher 3,3 Mio. € an Zuschüssen und zusätzlich 2,2 Mio. € an Kofinanzierung für 28 Projekte in ganz Europa vergeben, die sich mit der Entwicklung von Lösungen zur Überwindung von Hindernissen und der Förderung des Einsatzes von biobasierten Materialien befassen, wobei der Schwerpunkt auf Massivholz liegt.

Zur Verdeutlichung der globalen Reichweite des Preises setzt sich die Jury aus führenden Experten aus den Bereichen bebaute Umwelt, Architektur, Finanzen, soziale Werte und Biomaterialien aus der ganzen Welt zusammen. Dr. Yasmeen Lari, Pakistans erste weibliche Architektin und bekannt für ihre Führungsrolle an der Schnittstelle von Architektur und sozialer Gerechtigkeit, fungiert als ehrenamtliche Beraterin für den Built by Nature Prize. Die Mitglieder der Preisjury sind:

Arief Rabik – Vorsitzender und Gründer des Bamboo Village Trust sowie Gründer und CEO von PT Indobamboo Lestari in Indonesien.

Ariel Shtarkman – Managing Partner von Undivided Ventures, Gründerin von Orca Capital, Mitbegründerin und Managing Director von Atom Assets.

Mae-ling Lokko aus Ghana und den Philippinen ist Dozentin an der Yale School of Architecture mit Spezialisierung auf Agrarabfälle und biobasierte Materialien.

Stig Hessellund – Architekt und Projektleiter bei Realdania mit Schwerpunkt auf nachhaltige Entwicklung in der Baubranche.

Ana Belizario ist Leiterin Business Development beim brasilianischen Massivholzproduzenten Urbem.

Der Gesamtsieger des Preises erhält ein Preisgeld von 250.000 €. Die Kriterien fokussieren sich dabei auf das nachgewiesene Potenzial für eine signifikante Reduzierung von Kohlenstoffemissionen sowie auf den Nutzen für die Natur und für lokale Gemeinschaften.

Es werden auch drei weitere jeweils mit 50.000 € dotierte Preise auf Grundlage derselben Kriterien vergeben. Zusätzlich sind 100.000 € an ermessensabhängigen Mitteln für vielversprechende Projekte reserviert, die als unterstützungswürdig eingestuft werden.

Um sich zu qualifizieren, müssen die vorgeschlagenen Lösungen in erster Linie aus Biomaterialien bestehen, die hauptsächlich für die gebaute Umwelt vorgesehen sind; sie müssen angeben, dass das Produkt mit den derzeit verfügbaren Technologien erfolgreich hergestellt und umgesetzt werden kann, und das Produkt oder die Dienstleistung muss bereits auf dem Markt sein, sei es über ein Pilotprojekt in der Anfangsphase oder frei verfügbar.

Zusätzlich zum Preisgeld und wertvollen Gelegenheiten, sich zu präsentieren und die eigene Geschichte zu erzählen, beinhalten die Vorteile für die Preisträger Einführungen in die umfassenden Vorreiter- und Partnernetzwerke von Built by Nature zur Mentoring-Unterstützung, Zugang zu potenziellen Investoren und neuen Märkten sowie erleichterte Verbindungen zu Gleichgesinnten auf der ganzen Welt, die ähnlichen Herausforderungen und Chancen gegenüberstehen. Durch Förderung der öffentlichen und branchenweiten Aufmerksamkeit und Aufklärung im Hinblick auf die potenziellen Vorteile und Anwendungen der Materiallösungen tragen die Gewinner direkt zur Vision und Mission von Built by Nature bei.

Die Bewerbungsfrist endet am 25. Januar 2024. Die endgültigen Gewinner werden am 4. Juni 2024 bekanntgegeben. Interessierte Bewerber sind eingeladen, die Website des Built by Nature Prize zu besuchen, um sich über alle Einzelheiten zu informieren: https://builtbn.org/prize.

Informationen zu Built by Nature

Built by Nature ist ein Netzwerk und Förderfonds, der durch philanthropische Mittel unterstützt wird, mit der Mission, den Wandel im Holzbau zu beschleunigen, und der Vision einer gebauten Umwelt, die im Einklang mit der Natur funktioniert. Built by Nature unterstützt zukunftsweisende Entwickler, Architekten und Ingenieure, Eigentümer und Verwalter von Vermögenswerten, Investoren und Versicherer, Stadtverwaltungen, Wissenschaftler, Forscher, gemeinnützige Organisationen und politische Entscheidungsträger auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung unserer gebauten Umwelt und zum Schutz der Natur. Der Built by Nature Fund vergibt Zuschüsse an Teams und Lösungen, die die Verbreitung von biobasierten Materialien und nachhaltigem Holz steigern und deren Auswirkungen auf das Klima verbessern können und dabei die schwierigsten Hindernisse überwinden. https://builtbn.org/

