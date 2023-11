Biotype GmbH

Molekulardiagnostik auf höchstem Niveau: BIOTYPE stellt Upgrade der MODAPLEX-Plattform für Multi-Gen-Tests vor

Dresden, Germany (ots/PRNewswire)

BIOTYPE präsentiert ein umfassendes Upgrade seiner MODAPLEX-Plattform. Die Diagnostikplattform in Tischgerätegröße für die vollintegrierte Analyse molekularer Biomarker-Signaturen ist seit September erhältlich. Mit MODAPLEX können professionelle Labore in Forschung und Klinik ab sofort schnell und einfach hochspezialisierte molekulare Analysen automatisiert durchführen. Durch die kompakte und leistungsfähige MODAPLEX-Technologie lassen sich die wichtigsten entscheidungsrelevanten Biomarker gleichzeitig und mit wenigen Handgriffen detektieren und auswerten. Seit über zehn Jahren investiert das Dresdner Molekulardiagnostik-Unternehmen in die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung molekularer Testsysteme zum Nachweis krankheitsrelevanter genetischer Veränderungen. Nun bringt BIOTYPE auch die nächste Generation seiner Hardware-Plattform auf den Markt und vereinfacht die Software für die automatisierte Datenauswertung zur Detektion und Quantifizierung von krebsrelevanten RNA- und DNA-Biomarkern. Die MODAPLEX Plattform ist eine offene Systemlösung. BIOTYPE ermöglicht es Dritten, z.B. Herstellern von molekularen Testsystemen oder Pharmaunternehmen, eigene Assays zu entwickeln und zu vermarkten. Dieser Ansatz erweitert den Markt der verfügbaren Tests und erhöht die Attraktivität von MODAPLEX für Nutzer, die ihre Test-Kits aus mehreren Quellen beziehen möchten.

BIOTYPE steigt ins Systemgeschäft ein

„Die Weiterentwicklung der MODAPLEX-Plattform ist für uns gleichzeitig der Einstieg in das internationale Systemgeschäft für die Molekulardiagnostik", sagt Dr. Norman Gerstner, Geschäftsführer der BIOTYPE GmbH. „Wir haben das Unternehmen vergangenes Jahr neu im sich stark entwickelnden Markt der Präzisionsmedizin positioniert. Neben molekularen Tests für die hochspezialisierte Diagnostik komplexer Erkrankungen, wird unser Portfolio nun auch um Software und Geräte erweitert. „Darüber hinaus leistet MODAPLEX einen wichtigen Beitrag, um den wachsenden Bedarf an hochentwickelten Technologien für Multi-Gen-Tests zu decken. MODAPLEX maximiert die Nutzung vorhandener Gewebeproben und verkürzt kritische Durchlaufzeiten", sagt Norman Gerstner. In weniger als vier Stunden liefert der automatisierte Workflow der MODAPLEX-Plattform schnelle und präzise Ergebnisse für Pathologen und Kliniker. In dieser Zeit werden aus einer Probe gleichzeitig die entscheidungs-relevanten RNA- und DNA-Biomarker gemessen. Auf dieser Basis kann die bestmögliche Therapie eingeleitet werden. Damit leistet BIOTYPE auch einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung des Gesundheitssystems.

