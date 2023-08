AIDA Cruises

AIDA Cruises ist Partner des GLÜCKSGEFÜHLE Festivals- Vier Tage lang Musik, Neues entdecken und glücklich sein

Rostock (ots)

Vom 14. bis 17. September 2023 findet auf dem Hockenheimring zum ersten Mal das GLÜCKSGEFÜHLE Festival statt. Ganz nach dem Motto "The Glück is coming home" dreht sich vier Tage lang alles um Musik zum Feiern, neue Erfahrungen und glückliche Menschen. AIDA Cruises ist als Sponsor dabei und wird sowohl an dem Festivalstand vor Ort als auch im Vorfeld die eine oder andere Überraschung aus dem Hut zaubern.

Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing & Sales bei AIDA Cruises, sagt: "Die Festival-Message hat uns sofort begeistert. Menschen die schönste Zeit des Jahres zu bereiten und sie mit unvergesslichen Glücksmomenten zu beschenken, ist auch unsere Mission an Bord der Kussmundschiffe. AIDA steht für unvergessliche Momente, Entdeckungsreisen und grenzenloses Glück. Wir möchten diese Botschaft an die Festivalbesucher übermitteln und sie dazu inspirieren, ihre eigenen Abenteuer mit uns zu erleben. Wir freuen uns riesig, Sponsor dieses tollen Events zu sein und tausende Festival-Besucher mit dem einzigartigen AIDA Gefühl überraschen zu können."

Ob Sarah Connor oder Cro, Materia oder Sido, Nico Santos oder Gentleman, Robin Schulz oder Felix Jaehn. Ob Pop, Rock, Hip Hop oder EDM: Das Line-up verspricht Good Vibes only. Dazu können Festivalbesucher die Zeit mit Open Air Kino, XXL Kettenkarussel, Deutschlands größter mobiler Zip-Line, einer E-Kartbahn und vielen weiteren Highlights versüßen.

Gleich im ersten Jahr haben sich die Festival-Organisatoren Lukas Podolski und Markus Krampe ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Mit bis zu 100.000 Besuchern auf 1 Million Quadratmetern soll der Hockenheimring zum größten und glücklichsten Festival Deutschlands werden.

Als Sponsor vergibt AIDA Cruises exklusiv Festival-Tickets. Mit etwas Glück feiern die Gewinner voller Glücksgefühle auf dem Hockenheimring mit. AIDA verlost 1 x2 Tickets inklusive Glamping-Übernachtung vom 14. bis 17. September sowie 1x2 Full Weekend Tickets zum Mitfeiern am 15. und 16. September 2023.

Während des GLÜCKSGEFÜHLE Festivals wird AIDA mit innovativen interaktiven Installationen und Aktionen an ungewöhnlichen Orten präsent sein. Das Angebot reicht von der AIDAradio Aftershow Party, über eine wohltuende Massage bis zum witzigen Selfiespot auf dem Kussmund-Sofa. Der zweistöckige AIDA Stand bietet mit der eigenen Dachterrasse einen atemberauben Blick auf die Hauptbühne und überrascht mit Wasserprojektionen, einem Seifenblasenmeer sowie mit der Showkabine für mehr Meergefühl auf dem Festivalgelände.

Weitere Informationen zum Festival und zum Gewinnspiel sind auf www.aida.de/gluecksgefuehle zu finden.