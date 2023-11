Stefanini EMEA

Stefanini stärkt die Präsenz Italiens und Rumäniens in der EMEA-Region durch die Einstellung strategischer Talente und die Übernahme von Solve.it

Die Stefanini Group baut ihre Präsenz in der EMEA-Region aus, wobei der Schwerpunkt auf Italien und Rumänien liegt.

Mit der Akquisition von Solve.it in Italien, das für seine IT-Expertise bekannt ist, unterstreicht Stefanini sein Engagement für Technologielösungen und Kundentreue.

Die Stefanini Group baut ihre Präsenz in der EMEA-Region strategisch aus, mit besonderem Schwerpunkt auf Italien und Rumänien. Die Akquisition von Solve.it, einem IT-Dienstleistungsunternehmen, stärkt die europäischen Wachstumsbemühungen von Stefanini in Italien. Gleichzeitig verfolgt Stefanini eine solide Expansionsstrategie in Rumänien, wo das Unternehmen in den letzten Jahren bereits ein Cybersicherheitsunternehmen und eine Agentur für digitales Marketing erworben hat und weitere Wachstums- und Einstellungspläne verfolgt. Dieser zweigleisige Ansatz unterstreicht das Engagement von Stefanini, seine Position in diesen wichtigen Märkten zu festigen und sich als bedeutender Akteur in der EMEA-Technologielandschaft zu etablieren.

In Italien stärkt die strategische Akquisition von Solve.it die Präsenz von Stefanini mit seinen 200 Mitarbeitern und seiner Expertise in den Bereichen IT-Infrastruktur, Endanwender-Support und Plattformen wie SAP und ServiceNow. Mit einer Vertragserneuerungsrate von nahezu 100 % war die Kundentreue ein Schlüsselfaktor für den Verkaufsabschluss, und dieser Schritt passt zu Stefaninis Schwerpunkt auf technologischen Lösungen. Die Gründer und das Management von Solve.it werden aktiv zu einer reibungslosen Integration beitragen und die Unternehmenskultur bewahren. Diese Akquisition markiert den Eintritt von Stefanini in den italienischen Markt, um die lokale Präsenz zu verstärken und den Kontakt zu Kunden in wichtigen europäischen Ländern zu vertiefen.

Farlei Kothe, CEO von Stefanini EMEA, unterstreicht die strategische Bedeutung der Akquisition und erklärt: "Die Akquisition von Solve.it ist strategisch wichtig, da sie uns ermöglicht, eine lokale Präsenz in wichtigen europäischen Ländern aufzubauen. Diese lokale Präsenz ist entscheidend für die Gewinnung neuer Kunden und die engere Bindung an sie. Es geht darum, dort zu sein, wo unsere Kunden sind, und ihnen die hochwertigen Dienstleistungen zu bieten, die sie erwarten."

Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Anwendungsentwicklung und -wartung, Cybersicherheit, M365-Platform, Cloud- und Hybrid-Cloud-Infrastruktur sowie technischen Fernsupport. Im Jahr 2023 erweiterte Stefanini seine Belegschaft in Italien durch die Integration von Solve.it in das Stefanini EMEA-Ökosystem.

Marco Stefanini, Global CEO und Gründer der Stefanini Group, betonte das Engagement des Unternehmens für Inklusion und erklärte:"Wir stellen in jeder Stadt in Rumänien ein. Jetzt können wir in der Technologiebranche demokratischer vorgehen und Mitarbeitern aus kleineren Städten überall auf der Welt eine Chance geben. Um in der sich ständig weiterentwickelnden Technologiebranche an der Spitze zu bleiben, ist unser unternehmerisches Denken entscheidend. Wir sind offen für neue Technologien und ermutigen unsere Mitarbeiter, neue Ansätze zu erforschen und auszuprobieren, was für unsere Strategie der kontinuierlichen Innovation von zentraler Bedeutung ist."

Stefanini Group

Stefanini, ein globales multinationales Technologieunternehmen mit Ursprung in Brasilien, verfügt über 35 Jahre Erfahrung in 41 Ländern. Das Unternehmen hat sich der Innovation verschrieben, bedient Schlüsselindustrien und unterstützt Kunden bei ihrer digitalen Transformation. Ihr umfassendes Portfolio orientiert sich an Markttrends wie Automatisierung, Cloud, IoT und UX und hat ihnen Anerkennung und Innovationspreise eingebracht. Stefanini bietet eine breite Palette von Lösungen an, darunter modernste Beratung, Marketing, Mobilität, personalisierte Kampagnen und KI sowie traditionelle Dienstleistungen wie Service Desk, Außendienst und Outsourcing (BPO).

