FHNW; Hochschule für Technik: Digitale «Zeitmaschine-Spiele» für Senior:innen und Jugendliche

Medienmitteilung, 19. Februar 2023

Neues digitales Generationenspiel zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel (24. Januar 2023)

Hanspeter (78) sitzt mit zwei Jugendlichen vor einem Tablet. Im Lautsprecher erzählt eine Frauenstimme, wie sie das neue Töffli vom Bruder schrottreif gefahren hat. Gleichzeitig sind auf dem Bildschirm einige Fotos von früher zu sehen. Gemeinsam diskutieren die Jugendlichen und der Mann nun, welche Fotos zur Erzählung passen und wählen eines aus. Hanspeter verknüpft das Gehörte mit eigenen Erinnerungen und baut damit eine Brücke zwischen den beiden weit auseinanderliegenden Generationen.

Das «Hör-Spiel» und zwei weitere Spiele wurden von einem Studierenden-Duo der Hochschule für Technik der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Brugg-Windisch im Rahmen ihrer Informatik-Bachelorarbeit entwickelt. Alle Spiele integrieren Bilder, Tonspuren und Filme aus dem Online-Archiv des Vereins Zeitmaschine.TV. Unter Anleitung des Vereins haben sich die beiden regelmässig mit betagten Menschen aus Bern und Basel getroffen und die Spiele laufend verbessert.

Die App «Zeitmaschine Spiele» wird am Welttag der sozialen Kommunikationsmittel vom 24. Januar 2023 in den App-Stores von Apple und Google gratis veröffentlicht. Die Auftraggeberin, der Verein Zeitmaschine.TV, benutzt die App für sein Generationenprojekt für Schulklassen und Alterseinrichtungen, will sie aber auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

Medienschaffende können die Spiele bereits jetzt auf Android- und iOS-Geräten testen. Ausserdem stellen wir Ihnen gerne ein Ordner mit Bildern und weiteren Informationen zur Verfügung. Bitte melden Sie sich dazu beim Projektleiter Christian Lüthi: c.luethi@zeitmaschine.tv, 031 534 63 16

Die Hochschule für Technik FHNW entwickelt und erforscht seit 2015 Spiele und Anwendungen für ältere Menschen. Dabei steht stets der soziale Austausch zwischen den Generationen im Zentrum.Projektseite mit weiteren Spielen: www.fhnw.ch/myosotis

Verein Zeitmaschine.TV

Der Verein Zeitmaschine.TV organisiert Begegnungen zwischen Jugendlichen und betagten Menschen. Schülerinnen ab 13 befragen Zeitzeug:innen zu deren Kindheit und Jugend. Aus den Erzählungen und Privatfotos drehen sie Kurzfilme. Seit 2008 sind so über 1000 Film-, Ton- und Bilddokumente entstanden.

Kurzfilme und Infos zum Generationenspiel: www.zeitmaschine.tv

Zeitmaschine Spiele: www.zeitmaschine.TV/generationenspiel/zeitmaschine-spiele

