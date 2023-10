Arf

Arf gewinnt „Best Lending Initiative" bei den PAY360 Awards

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire)

Arf, die globale Liquiditäts- und Abwicklungsplattform, wurde mit dem Gold PAY360 Award für „Best Lending Initiative" (Beste Kreditinitiative) ausgezeichnet.

Die von The Payments Association veranstalteten PAY360 Awards fanden am 4. Oktober in London statt, wo Arf für seine herausragenden Beiträge zur Zahlungsbranche und seine führende Rolle bei der Kreditinnovation ausgezeichnet wurde.

Ali Erhat Nalbant, Mitbegründer und CEO von Arf, erklärte: „Wir freuen uns, als beste Kreditinitiative der Branche anerkannt zu werden."

„Arfs Infrastruktur ermöglicht es Finanzinstituten, auf tägliche Liquidität zuzugreifen und Echtzeitabrechnungen durchzuführen, ohne dass eine Vorfinanzierung erforderlich ist. Indem wir die Kernprobleme der Branche gelöst haben, konnten wir innerhalb von nur 10 Monaten Kredite in Höhe von 400 Millionen Dollar vergeben und ein On-Chain-Volumen von fast 0,5 Milliarden Dollar generieren. Wir werden weiterhin den Zugang zu besseren Finanzdienstleistungen auf der ganzen Welt ermöglichen", fügte er hinzu.

Das Unternehmen ist ein bahnbrechendes Beispiel dafür, wie Web3-Technologien den globalen Zahlungsverkehr auf völlig transparente Weise revolutionieren können. Als in der Schweiz regulierte Liquiditäts- und Abwicklungsplattform schließt Arf die Lücke zwischen Web3 und TradFi und schafft einen leistungsstarken tokenisierten RWA-Anwendungsfall, indem es durch Forderungen unterlegte Liquidität anbietet.

Darüber hinaus erhielt Arf im vergangenen Jahr den Silver Award bei PAY360 in der Kategorie „Best Use of Crypto and/or Blockchain in Financial Services".

Informationen zu Arf

Arf ist eine regulierte globale Liquiditäts- und Abwicklungsplattform für lizenzierte Finanzinstitute, die kurzfristige, revolvierende und USDC-basierte Kreditlinien für grenzüberschreitende Zahlungen bereitstellt. Arf hat sich der Transparenz verschrieben und strebt einen verbesserten Zugang zu Liquidität für grenzüberschreitende Finanzinstitute auf der ganzen Welt an.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2239906/Arf_Best_Lending_Initiative.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1915574/Arf_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/arf-gewinnt-best-lending-initiative-bei-den-pay360-awards-301949503.html