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Stapferhaus: Finissage von «Hauptsache gesund. Eine Ausstellung mit Nebenwirkungen»

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Stapferhaus lädt zur Finissage von

«Hauptsache gesund. Eine Ausstellung mit Nebenwirkungen»

Die Ausstellung über Gesundheit im Stapferhaus in Lenzburg geht mit einem Besucher:innenrekord zu Ende. Schon mehr als 150'000 Menschen aus der ganzen Schweiz und dem Ausland haben sie bis heute gesehen. In drei Wochen, am 28. Juni 2026, schliesst die Ausstellung mit einem ganztägigen Sonderprogramm.

«Hauptsache gesund» ist die bisher erfolgreichste Ausstellung im Stapferhaus, gemessen an Besucher:innenzahlen. «Wir freuen uns riesig über das grosse, nicht nachlassende Interesse und danken allen, die sich auf das Erlebnis eingelassen haben oder das in den nächsten Wochen noch vorhaben», sagt Sonja Enz, künstlerische Co-Leiterin des Stapferhauses. «Erfreulich ist auch, dass immer mehr Besucher:innen unser Vermittlungsangebot nutzen und zu unseren Veranstaltungen im Rahmenprogramm kommen», ergänzt Co-Leiterin Celia Bachmann. Das Stapferhaus setzt in der Vermittlung auf dialogische Formate, stets mit dem Ziel, die Besucher:innen miteinander ins Gespräch zu bringen.

Finissage mit ganztägigem Programm

«Hauptsache gesund. Eine Ausstellung mit Nebenwirkungen», die sich mit Fragen rund um Gesundheit und das Gesundheitssystem auseinandersetzt, ist auch am letzten Tag, dem 28. Juni, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Stapferhaus feiert die Finissage mit einem öffentlichen Sonderprogramm, das sich über den ganzen Tag verteilt. Mehrere Rundgänge für Kinder, Einführungen in die Ausstellung und halbstündige Entspannungs-Workshops stehen unter anderem auf dem Programm. Um 16.15 Uhr beschliesst ein musikalischer Vortrag zum Thema «Musik als Medizin» die Ausstellung: Diandra Russo und Ingrid Lukas, Musikerinnen und Musiktherapeutinnen, zeigen dem Publikum, wie sich Musik auf das menschliche Wohlbefinden auswirken kann.

Viele Ausstellungsinhalte, ein Podcast sowie das didaktische Material für Schulklassen bleiben nach der Finissage im digitalen Angebot des Stapferhauses verfügbar. Auf stapferhaus.ch/sammlung ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheit so auch weiterhin möglich. Ausserdem bietet das Stapferhaus seit Kurzem eine Gesprächswerkstatt für Alterszentren an, in der die Bewohner:innen über Gesundheitsthemen diskutieren. So kommen auch ältere Menschen, die das Museum nicht besuchen können, mit den Ausstellungsthemen in Berührung. Mehr Informationen zu diesem Angebot: stapferhaus.ch/gespraechswerkstatt

Neue Ausstellung ab November

Vom 29. Juni bis 3. Juli sowie vom 15. bis 22. September 2026 verwandelt sich das Stapferhaus im Rahmen des kantonalen Projekts «Power Aargau» bereits zum dritten Mal in einen Lernort für Berufsschulklassen. In Workshops erkunden die Schüler:innen ihren beruflichen und persönlichen Umgang mit Energie und loten aus, wie sie die Zukunft mitgestalten können.

Hinter den Kulissen erarbeitet das Stapferhaus-Team derzeit sein neues Hauptprogramm: Die nächste Ausstellung mit dem Titel «Sicherheit. Ein Risiko?» eröffnet am 08. November 2026.

Medienkontakt Stapferhaus Julia Kamperdick Leitung Kommunikation & Marketing kamperdick@stapferhaus.ch +41 62 886 62 40