MELTING POINT FEIERT SEIN ZEHNJÄHRIGES BESTEHEN

Melting Point Solutions hat sich zu einem zuverlässigen Akteur auf dem unteren Mittelsegmentmarkt für sekundäre LP-Verkäufe entwickelt. Nach der Beratung bei Sekundärtransaktionen im Wert von über 8 Milliarden US-Dollar für mehr als 200 Kunden in den letzten zehn Jahren bleibt Melting Point optimistisch, was die Aussichten für den Sekundärmarkt für LP-Anteile in absehbarer Zukunft angeht.

SAN FRANCISCO, 19. April 2024 /PRNewswire/ – Melting Point Solutions, ein Boutique-Beratungsunternehmen für den Sekundärmarkt, hat anlässlich des 10-jährigen Jubiläums seiner Gründung einen Bericht mit dem Namen Ten Years – Reflections, Review and Prognosis (Zehn Jahre – Rückblicke, Ausblicke und Prognosen) veröffentlicht. Der Bericht kann HIER eingesehen werden.

Seit seiner Gründung im April 2014 hat Melting Point über 1400 Beteiligungen an alternativen Investmentfonds für mehr als 200 diskrete Kunden auf dem Sekundärmarkt veräußert, viele von ihnen auf wiederholter Basis. Mit einem besonderen Augenmerk auf der Sekundärmarktberatung konzentriert sich Melting Point auf LP-geführte Liquiditätslösungen. Durch seinem auktionsbasierten Preisfindungsprozess hat Melting Point seinen Ansatz für Preismaximierung so gestaltet, dass dieser für seine Kunden so reibungslos wie möglich vonstatten geht. Infolgedessen hat sich Melting Point zu einem dominanten Akteur auf dem unteren Mittelsegmentmarkt für sekundäre LP-Verkäufe entwickelt.

Raphael Haas, Gründer und Geschäftsführer, sagte: „Auf dem Sekundärmarkt hat sich in den letzten zehn Jahren viel verändert und durch unsere kontinuierliche Prozessverbesserung, ein konfliktfreies Geschäftsmodell, welches ganz auf unsere Kunden ausgerichtet ist sowie eine Kultur der Exzellenz haben wir seit unserer Gründung zu Transaktionen im Wert von über 8 Milliarden Dollar geraten. Obwohl unser durchschnittlicher Transaktionsumfang jetzt fast siebenmal größer ist als 2014, weichen wir nicht von unserem Ziel ab, das beste Ergebnis für unsere Kunden zu erzielen, unabhängig von Größe und Art. Wir sind dankbar, dass uns so viele Eigentümer und Verwalter von LP-Portfolios ihr Vertrauen geschenkt haben."

Jose Dios, Geschäftsführer und Leiter des New Yorker Büros, fügte hinzu: „Die Nachfrage auf dem Sekundärmarkt nach den meisten LP-Beteiligungen war noch nie so stark wie heute und mit einem besonderen Fokus auf den unteren und mittleren Markt bietet Melting Point einen effizienten und preismaximierenden Zugang für Verkäufer aller Größenordnungen."

Melting Point Solutions mit Büros in San Francisco und New York ist ein Beratungsunternehmen für den Sekundärmarkt, welches anonyme, effiziente und transparente Liquiditätslösungen für Eigentümer und Manager von Beteiligungen an alternativen Investmentfonds anbietet. Melting Point wird von einem hochrangigen Team geleitet, das zusammen über 100 Jahre Erfahrung auf dem Privatmarkt hat. Um weitere Informationen zu Melting Point zu erhalten, besuchen Sie bitte www.MeltingPointSolutions.com.

Alle von Melting Point getätigten Wertpapiergeschäfte werden ausschließlich über Kidron Capital Securities LLC, Mitglied FINRA, SIPC, abgewickelt. Die Mitarbeiter von Melting Point Solutions sind eingetragene Vertreter von Kidron Capital.

