Schweizer Energieprofis gründen Solargrosshandel

Das frisch gegründete Schweizer Handelsunternehmen TRIENERGY Solutions AG bietet Komponenten für den Bau von Photovoltaikanlagen und Speichersystemen an. Die Grosshandelsfirma befindet sich im vollständigen Besitz von Schweizer Solarunternehmern und agiert im Bereich der erneuerbaren Energien. Der Firmensitz befindet sich in Olten in der Schweiz. Die TRIENERGY Solutions AG stützt sich auf die Expertise der Gründer und Mitarbeiter sowie eine etablierte Lieferkette.

Vierzig Jahre Photovoltaik-Erfahrung

Die Gründer und ihr Team bringen langjährige Erfahrung in Energiewirtschaft, Logistik sowie im Vertrieb in ihr Unternehmen ein. Der Solarpreisträger Giorgio Hefti hat als Elektroingenieur bereits Ende der 80er-Jahren über 100 Solaranlagen gebaut und mit einem Projekt namens Megawatt den darauffolgenden PV-Boom in der Schweiz mitgeprägt. Bernhard Kunz war vor seinem Unternehmenseinstieg als Vertriebsdirektor einer führenden Schweizer Entwicklungs- und Produktionsgesellschaft in der Elektromobilität im Vertrieb schwerer Elektro-Lastkraftwagen, Batteriespeicher und mobilen Ladesystemen tätig. Er baute für das Pionierunternehmen die Vertriebsstrukturen in den Märkten Schweiz und Europa auf.

Zuverlässigkeit und Betreuung im Fokus

TRIENERGY Solutions fokussiert sich auf drei marktrelevante Herausforderungen: der Bereitstellung einer grossen Bandbreite angebotener Solarmodule, Wechselrichter, Speicher und Montagesystemen, der Sicherstellung der Warenverfügbarkeit sowie der technischen und kaufmännischen Unterstützung der Kunden.

„TRIENERGY Solutions versteht sich als verlässlicher Grosshändler und Dienstleister für das Handwerk. Eine zuverlässige Logistik ist dabei besonders wichtig. Die Installateure müssen sich darauf verlassen können, dass alle Komponenten wie geplant auf der Baustelle eintreffen. Gleichzeitig liegt uns viel am direkten und persönlichen Kontakt mit unseren Kunden, denn diese sind die Treiber für den Ausbau der heimischen Solarenergie“. so Bernhard Kunz, CEO der neu gegründeten Gesellschaft.

Bei der Leistungserbringung kooperiert die Firma mit führenden Lieferanten und Partnern aus dem weltumspannenden Netzwerk der Unternehmer.

Planungssoftware für Kunden

Den Partnern von TRIENERGY Solutions steht eine Planungssoftware für Photovoltaikanlagen zur Verfügung. Damit können Kunden die komplette Anlage vorplanen und Komponenten gezielt bestellen. Die Tools zur Auslegung berücksichtigen dabei die Statik sowie verschiedene Umweltparameter und erleichtern so die Installation.

TRIENERGY Solutions AG

Bernhard Kunz

Mitgründer, CEO

Tel. +41 62 552 23 23

press@trienergy-solutions.com

Wyssmann LLC – Themenagentur für Cleantech

Fabian WyssmannGeschäftsführender Inhaber

Tel. +41 62 530 48 00

fabian@wyssmann.llc

wyssmann.llc

TRIENERGY Solutions AG Baslerstrasse 90 4600 Olten Schweiz +41 62 552 23 23 trienergy-soltutions.com

Der Hauptsitz der TRIENERGY Solutions AG ist Olten in der Schweiz. Die Firma ist unter der UID CHE-457.561.350 im Handelsregister eingetragen. Die Eintragung erfolgte beim Handelsregister des Kantons Solothurn. Geschäftsführer: Bernhard Kunz