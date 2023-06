Panta Rhei PR AG

KLM: neue World Business Class-Sitze an Bord der B777-Flotte

KLM Royal Dutch Airlines hat neue Sitze in der World Business Class eingeführt. Diese breiteren Sitze verfügen über eine Schiebetür, die für mehr Komfort und Privatsphäre sorgt. Dank verschiedener Innovationen sind die Sitze und ihre Ausstattung 10 bis 15 Prozent leichter als andere Business-Class-Sitze in diesem Marktsegment und tragen so zu den Nachhaltigkeitszielen von KLM bei.

Die neuen Sitze der World Business Class (WBC) von KLM wurden auf der Grundlage umfangreicher Kundenbefragungen entwickelt. Sie bieten den Passagieren mehr Platz und Komfort:

Alle Passagiere der World Business Class haben direkten Zugang zum Gang. Jeder Sitz verfügt über eine leichte Schiebetür, die sich leicht öffnen und schliessen lässt, so dass der Sitz für mehr Privatsphäre beim Arbeiten, Entspannen und/oder Schlafen abgeschirmt werden kann.

Mehr persönliche Einstellmöglichkeiten und benutzerfreundliche Funktionen, einschliesslich einer verstellbaren Rückenlehne und einer Relax-Einstellung mit einer sanften Rückenmassagefunktion.

Der Sitz kann ganz flach gestellt werden, um ein bequemes, 198 Zentimeter langes Bett zu bilden.

Es gibt mehrere Ladesteckdosen, die leicht zugänglich und gut sichtbar sind, und die Fluggäste haben auch die Möglichkeit, kabellos zu laden.

Die Passagiere können ihre Sachen in einem abschliessbaren Fach verstauen, in das auch ein Spiegel eingebaut ist.

Der Sitz verfügt über einen versenkten Flaschenhalter, so dass die Passagiere ihre Wasserflasche auch während des Flugs sicher auf der Tischplatte abstellen können.

Weitere Dienstleistungen der World Business Class, darunter das Catering-Konzept und SkyPriority, bleiben unverändert.

«Auf der Grundlage umfassender Kunden- und Wettbewerbsanalysen haben wir unsere World Business Class-Sitze verbessert, um sicherzustellen, dass die Gäste während ihres Fluges mehr Privatsphäre und Komfort haben. Die neuen Sitze sind besser in Bezug auf Design, Technologie und Nachhaltigkeit. Mit den neuen Sitzen in der World Business Class, Premium Comfort, Economy Comfort und Economy Class erfüllt KLM eine Vielzahl von Wünschen ihrer Passagiere. Wir freuen uns, diese neuen Produkte und die damit verbundenen Dienstleistungen unseren Fluggästen weltweit anbieten zu können», so Boet Kreiken, Executive Vice President von KLM Customer Experience.

Für die neue World Business Class hat sich KLM für Jamco Venture-Sitze in einer 1-2-1-Konfiguration entschieden, die allen WBC-Passagieren direkten Zugang zum Gang bieten. Diese Jamco Venture-Sitze wurden bereits in der World Business Class der Boeing 787-Flotte von KLM installiert. Nach umfangreichen Kundenbefragungen arbeitete KLM gemeinsam mit dem Hersteller an einer weiteren Verbesserung des Sitzes.

Das gesamte Jamco-Design, das in Zusammenarbeit mit KLM entwickelt wurde – insbesondere das persönliche Kabinenlayout – ist leichter als die bisherige Ausstattung, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Leichtere Sitze tragen zu den Nachhaltigkeitszielen von KLM bei.

Die gesamte Boeing 777-300- und 777-200-Flotte von KLM wird mit den neuen World Business Class-Sitzen ausgestattet. In dieser Flotte wird auch die neueste Premium Comfort-Kabine installiert. Die vollständige Umrüstung wird im Laufe des kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch