Kunst und Technik im Einklang: Michaela Litzka zeigt innovative Augmented Reality Kunstwerke in New York

New York / Wien / Zürich, 21.4.2023 Michaela Litzka, Malerin und langjährige Leiterin Kunstfabrik Wien, zeigt in ihrer Ausstellung in New York erstmals virtuelle Kunst. Ein Novum: Die zwei digitalen Kunstwerke werden zusammen mit dem physischen Kunstwerk gezeigt. Die Installation wurde zusammen mit der Schweizer Malerin & Bildhauerin Sarah Montani geschaffen. Die Werke der beiden Künstlerinnen fliegen nun in Schwerelosigkeitszone um die Welt. Innovativ, kontrastreich und spannend - das sind wohl die Worte, die das aktuelle Werk von Michaela Litzka und Sarah Montani treffend beschreiben. Die Vernissage findet in am 22. April einer Schweizer Pop-up-Galerie in Lower Manhatten statt. Die Ausstellung dauert vom 17. April bis zum 26. April 2023.

Michaela Litzka ist Malerin und Artpreneurin, lebt in Niederösterreich und arbeitet in Wien. Nach ihrer Ausbildung zur Bautechnikerin wollte sie sich nicht den Grenzen der Statik und Konstruktion unterwerfen und entdeckte ihre Leidenschaft für die Malerei. Im Jahr 2023 schuf sie gemeinsam mit Sarah Montani, einer Schweizer Malerin & Bildhauerin, ihr erstes Augmented Reality Kunstwerk.

Ihre Werke fliegen nun in Schwerelosigkeit um die Welt und werden in New York erstmals zusammen mit dem physischen Kunstwerk gezeigt. Michaela Litzka hat seit 2003 zahlreiche expressive Abstraktionen und behutsame Akte sowie unendlich zarte Landschaften geschaffen. Derzeit sind es vor allem großformatige Gemälde mit kräftigen Farben, die den Betrachter in ihren Bann ziehen. So mancher Materialmix aus Marmormehl, Bitumen, Sand oder Papier lässt in diesem Farbenrausch spannende Strukturen entstehen, die immer wieder Neues entdecken lassen.

Michaela Litzka ist seit 2007 für die organisatorische Leitung der Kunstfabrik Wien verantwortlich. Ihr Anliegen ist es, künstlerisch interessierten Menschen die Möglichkeit zu geben, ihrer Kreativität eine Basis und Raum zu geben. In der Kunstfabrik Wien bringt sie gemeinsam mit renommierten Vortragenden aus aller Welt einem breiten Publikum Technik und Kunstverständnis auf unterschiedlichste Weise näher. Ihr Lieblingszitat ist von Pablo Picasso: "Kunst wäscht den Staub des Alltag von der Seele".

New York

Die Installationen werden in einer Galerie in Lower Manhattan gezeigt. Anschließend ziehen sie nach Wien und nach Zürich.

Ausstellung: 17.- 26. April 2023, Artboxexpo, 345 Broome Street, New York 10013

Art Party: 22. April 2023, 17-21 Uhr

