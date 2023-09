iHerb

iHerb feiert 27 Jahre Qualität und kündigt einen historischen Jubiläumsverkauf an

Irvine, Kalif. (ots/PRNewswire)

Der führende eCommerce-Shop für Gesundheit und Wellness feiert ein weiteres Jahr voller Erfolge, die auf dem Grundsatz „Qualität steht an erster Stelle" für seine Produkte, Kunden und Mitarbeiter beruhen, und bietet für eine begrenzte Zeit täglich hohe Rabatte

iHerb verkündet mit Stolz sein 27-jähriges Bestehen und seinen historischen Jubiläumsverkauf. Dabei wird der Grundsatz der Marke, die Qualität in den Vordergrund zu stellen, nicht nur bei den Produkten, sondern auch bei den Dienstleistungen für die Verbraucher und dem Engagement für die Mitarbeiter, reflektiert und gefeiert. Das große Ereignis wird mit der größten Werbeaktion in der 27-jährigen Geschichte der Marke gefeiert, bei der die Kunden vom 1. September bis zum 2. Oktober ab 10 Uhr PT auf iherb.com täglich 27% Rabatt auf Angebote und Aktionen erhalten.

Die Mission von iHerb, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen, wird durch den erstklassigen Vertrieb, die Qualitätsprodukte, die Bibliothek mit Wellness-Ressourcen, die Auszeichnungen des Unternehmens und vieles mehr deutlich. iHerb bietet Kunden in über 180 Ländern eine Erfahrung vor Ort, die es Menschen auf der ganzen Welt ermöglicht, schnell und einfach die besten Wellness-Produkte zu den besten Preisen zu kaufen.

„Wir feiern 27 Jahre im Dienste unserer Kunden auf der ganzen Welt und könnten nicht stolzer sein auf das Fundament, das wir gelegt haben, um Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen", so Geschäftsführer Emun Zabihi. „Dieses Jubiläum ist eine Erinnerung daran, dass Qualität und Authentizität eine Säule unseres Geschäfts sind, nicht nur in Bezug auf unsere Produkte, sondern auch in Bezug auf die Dienstleistungen für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter."

iHerb ist weiterhin bestrebt, Wellness besser zu machen, indem es Kunden ermutigt, gesunde Entscheidungen zu treffen, indem es ihnen hilft, ihre Wellness-Routinen mit zugänglichen, qualitativ hochwertigen Produkten und zuverlässigen Ressourcen zu vereinfachen. Verbraucher können die 27-jährige Reise mitfeiern, indem sie den beispiellosen Jubiläumsverkauf und die Angebote in allen Kategorien zu ihrem Vorteil nutzen.

Feiern Sie mit iHerb die größte Werbeaktion in der 27-jährigen Geschichte des Unternehmens! Besuchen Sie die Website täglich, um neue unglaubliche Angebote zu entdecken. Weitere Informationen über iHerb finden Sie auf www.iherb.com

Informationen zu iHerb

iHerb befähigt Menschen, ihre Gesundheit, Zufriedenheit und ihr Wohlbefinden zu stärken. Als globale E-Commerce-Plattform haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden die weltweit beste Auswahl an Gesundheits- und Wellness-Produkten zum bestmöglichen Preis und mit dem bequemsten Service zu bieten. Wir glauben, dass Gesundheit und Wohlbefinden kein Privileg sein sollten, sondern ein universelles Recht, das durch Mitgefühl und unser gemeinsames Handeln ermöglicht wird - und dass jeder, egal wer er ist oder wo er sich befindet, einfachen Zugang zu Produkten haben sollte, die ihm helfen, sein gesundes und bestes Leben zu leben. www.iherb.com.

